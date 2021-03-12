Clarins выпустили очищающую линейку, в основе которой травы с собственной биофермы бренда

Новая линейка Clarins состоит из средств для снятия макияжа, очищения кожи и тоников для лица. Во всех продуктах — альпийские травы, выращенные на угодьях биофермы Domaine Clarins, которая принадлежит бренду. У Clarins, к слову, давняя связь с французскими Альпами — еще в 1967 году марка включила в состав своего первого очищающего молочка экстракты трав, собранных там. Основатель Clarins Жак Куртен-Кларанс уже тогда понял, что чистейшая экосистема Альп может быть источником полезных для кожи растительных ингредиентов.
Clarins объединили на своей биоферме все преимущества эффективного и экологичного производства: растения выращиваются по сезонам в абсолютной чистоте земли и воздуха и в соответствии со всеми критериями органического земледелия, поля возделываются исключительно с помощью лошадей. Выращенные в таких условиях травы максимально насыщенны активными компонентами. Глобальная цель бренда — 100% собственное производство: от выращивания необходимых растений до упаковки готовых средств.
Семь новых очищающих средств для лица и три новых тонизирующих лосьона удаляют макияж и загрязнения, очищают и успокаивают кожу, сохраняя баланс ее микробиоты. Их комплекс содержит экстракты золотой горечавки и мелиссы, которые помогают восстановить баланс микрофлоры. В линейке продукты для комбинированной и жирной кожи, для нормальной и сухой кожи и для очень сухой и чувствительной кожи.
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