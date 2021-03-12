Clarins выпустили очищающую линейку, в основе которой травы с собственной биофермы бренда

Новая линейка Clarins состоит из средств для снятия макияжа, очищения кожи и тоников для лица. Во всех продуктах — альпийские травы, выращенные на угодьях биофермы Domaine Clarins, которая принадлежит бренду. У Clarins, к слову, давняя связь с французскими Альпами — еще в 1967 году марка включила в состав своего первого очищающего молочка экстракты трав, собранных там. Основатель Clarins Жак Куртен-Кларанс уже тогда понял, что чистейшая экосистема Альп может быть источником полезных для кожи растительных ингредиентов.