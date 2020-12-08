У Christian Louboutin Beauty вышла коллекция LoubiWorld, посвященная личности Кристиана Лубутена

Аромат LOUBIFUNK, состоящий из нот розы, черной смородины и пачули, создал парфюмер Николя Болье. Над цветочно-фруктовым LOUBIDOO работал сам Лубутен в соавторстве с Дафной Бюже. В основе этого аромата — клубника, роза и кедр. Для адептов востока в коллекции есть пряный LOUBIROUGE от Мари Саламань. Внутри флакона кардамон, ирис и ваниль. Еще один парфюм от Дафны Бюже — LOUBIRAJ с кожаными и древесными нотами, дополненными розовым перцем. Аромат LOUBICROWN аристократичен, в нем соединились благородный кедр, пачули и бобы тонка. И, наконец, еще одно совместное творение Кристиана Лубутена и Дафны Бюже — самый загадочный в коллекции LOUBICROC с нотами мирры, нагармоты и сандала.