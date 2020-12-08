У Christian Louboutin Beauty вышла коллекция LoubiWorld, посвященная личности Кристиана Лубутена

В коллекцию LoubiWorld, входят семь ароматов, созданных разными парфюмерами при участии самого дизайнера. Флаконы для парфюма разработала подруга Лубутена Элен Тран. Каждый из них покрыт лаком знакового для бренда Christian Louboutin красного цвета, а отличается индивидуальным колпачком.
Аромат LOUBIFUNK, состоящий из нот розы, черной смородины и пачули, создал парфюмер Николя Болье. Над цветочно-фруктовым LOUBIDOO работал сам Лубутен в соавторстве с Дафной Бюже. В основе этого аромата — клубника, роза и кедр. Для адептов востока в коллекции есть пряный LOUBIROUGE от Мари Саламань. Внутри флакона кардамон, ирис и ваниль. Еще один парфюм от Дафны Бюже — LOUBIRAJ с кожаными и древесными нотами, дополненными розовым перцем. Аромат LOUBICROWN аристократичен, в нем соединились благородный кедр, пачули и бобы тонка. И, наконец, еще одно совместное творение Кристиана Лубутена и Дафны Бюже — самый загадочный в коллекции LOUBICROC с нотами мирры, нагармоты и сандала.
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