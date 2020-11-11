Незрячие люди создали ароматы для марки Pure Sense родом из Петербурга

Основательница парфюмерной марки Pure Sense Катя Зинченко решила соединить любовь к ароматам и свое стремление поддерживать творческих людей. Так появилась коллекция, созданная людьми, у которых в силу ограничения зрительного восприятия усиленно обоняние и другие органы чувств. В нее вошли ароматы-состояния: Freedom (свобода), Inspiration (вдохновение) и Serenity (спокойствие).
При выборе аромата Pure Sense советуют опираться на свое внутреннее состояние и мироощущение. Для того, чтобы его понять, можно пройти тест на сайте марки, его результаты подскажут, какой парфюм выбрать. Получится очень индивидуальная история. В каждой упаковке находится белая нить — символ природы чистого света, если повязать ее на руку и нанести на нее аромат, он продержится дольше.
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