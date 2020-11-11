Незрячие люди создали ароматы для марки Pure Sense родом из Петербурга

При выборе аромата Pure Sense советуют опираться на свое внутреннее состояние и мироощущение. Для того, чтобы его понять, можно пройти тест на сайте марки, его результаты подскажут, какой парфюм выбрать. Получится очень индивидуальная история. В каждой упаковке находится белая нить — символ природы чистого света, если повязать ее на руку и нанести на нее аромат, он продержится дольше.