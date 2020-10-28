Paco Rabanne устроят digital-вечеринку в честь запуска 1 Million Parfum

Над какими проектами сейчас работаете? Вы не только телеведущий, но и начинающий актер – когда ждать следующий фильм с вашим участием?

Сейчас мы готовимся к съемкам первого IGTV-сериала, называется «Моя главная жертва». Я играю главную роль – киллера, очень замкнутого человека. Интересно, что с этим персонажем у меня нет ни единого сходства. Съемки начинаются в ноябре, а выйдет сериал уже в декабре. Также скоро приступаем к съемкам короткометражного фильма под названием «Капсула». Еще недавно я снялся в сериале «Сцены из супружеской жизни» – пока не знаю, когда он выйдет. А 19 октября присоединился к всероссийскому проекту «Открытыеуроки.рф». В прямом эфире вместе со специалистами в разных областях мы знакомим школьников с инверсными фактами и новинками технологий. Первый «урок», посвященный развитию спорта в нашей стране, провели прямо на арене стадиона «Лужники» в Москве. Следующий онлайн запланирован на 2 ноября.