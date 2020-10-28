Каждый выпуск нового аромата бренда сопровождается стильными и яркими вечеринками, и этот, несмотря на все ограничения, – не исключение! К выходу новинки 1 Million Parfum, о которой мы уже рассказывали, будет приурочена digital-вечеринка, которая состоится уже завтра, 29 октября, в 19.00. И отметить это событие Paco Rabanne приглашают всех! Присоединяйтесь к онлайн-трансляции – это точно лучший способ провести вечер четверга, тем более что ведущим мероприятия станет актер и телеведущий Иван Чуйков. Поговорили с ним о поиске вдохновения, онлайн-мероприятиях и значении ароматов в нашей жизни.
Paco Rabanne устроят digital-вечеринку в честь запуска 1 Million Parfum
Над какими проектами сейчас работаете? Вы не только телеведущий, но и начинающий актер – когда ждать следующий фильм с вашим участием?
Сейчас мы готовимся к съемкам первого IGTV-сериала, называется «Моя главная жертва». Я играю главную роль – киллера, очень замкнутого человека. Интересно, что с этим персонажем у меня нет ни единого сходства. Съемки начинаются в ноябре, а выйдет сериал уже в декабре. Также скоро приступаем к съемкам короткометражного фильма под названием «Капсула». Еще недавно я снялся в сериале «Сцены из супружеской жизни» – пока не знаю, когда он выйдет. А 19 октября присоединился к всероссийскому проекту «Открытыеуроки.рф». В прямом эфире вместе со специалистами в разных областях мы знакомим школьников с инверсными фактами и новинками технологий. Первый «урок», посвященный развитию спорта в нашей стране, провели прямо на арене стадиона «Лужники» в Москве. Следующий онлайн запланирован на 2 ноября.
Расскажите про опыт проведения мероприятий в Zoom. Пополнилась ли рассказами ваша рубрика #мемуарытамады за время карантина?
Практически все события сейчас перешли в Zoom. И одно из них – digital-вечеринка Paco Rabanne, которую я буду вести завтра, 29 октября: на мой взгляд, это ее можно смело называть самой стильной вечеринкой этого месяца. Мне этот формат близок, так как я работаю на телевидении в прямых эфирах, поэтому быстро освоился в новой реальности. Во время первой волны пандемии я, не выходя из дома, провел очень много мероприятий — как частных, так и публичных. И юбилеи были (смеется). Свадеб в «Зуме» я пока не проводил, но, думаю, с таким развитием событий все еще впереди. Уже есть несколько интересных историй, которые достойны моей постоянной рубрики в Instagram под хештегом #мемуарытамады.
Что для вас настоящий отдых?
В последнее время для меня настоящий отдых — это выспаться! Либо поехать в лес… вы не поверите – обнимать деревья (улыбается). Мне после пандемии очень хочется быть ближе к природе. Уехать в лес, в родную деревню, а если совсем нет возможности вырваться за город, то в Москве в каком-нибудь парке просто посидеть на траве, пообнимать деревья, покидать листву осеннюю. Такие вылазки в последнее время доставляют мне очень большое удовольствие, благодаря им я, как модно сейчас говорить, перезагружаюсь.
Где вы черпаете вдохновение? Например, перед предстоящей digital-вечеринкой Paco Rabanne?
Вдохновение – это, конечно, очень интересная штука. Порой оно врывается к тебе внезапно, и ты сам не понимаешь, как это случилось. Но если я готовлюсь к определенным мероприятиям, стараюсь использовать источники вдохновения, связанные именно с этим событием. Если говорить про вечеринку Paco Rabanne, то это, несомненно, сам аромат 1 Million Parfum, который создает особенную атмосферу, музыка Joey Bada$$ — рэпера, который стал лицом аромата, и, конечно, история самого бренда.
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Парфюмеры Квентин Биш и Кристоф Рейно хотели воплотить в аромате образ нового поколения 1 MILLION.
Что для вас значат ароматы?
Думаю, у многих из нас есть парфюмы, связанные с определенным событием или человеком – у меня тоже. Сейчас мы все начали особенно ценить саму возможность обоняния, потому что оно может пропасть. Поэтому хочу пожелать всем нам пробовать и собирать, как в копилочку, как можно больше ароматов и связанных с ними воспоминаний. Самый главный запах в моей жизни — это парфюм моей мамы. Я до сих пор не знаю, как он называется, но узнаю его из тысячи.
Пользуетесь ли вы парфюмом дома, если никуда не выходите?
Да, я делаю это скорее по привычке – после утренних процедур наношу аромат. Парфюм создает правильное настроение, атмосферу. Иногда, конечно, хочется просто остаться со своим собственным, естественным запахом. Но чаще я пробую какие-то новые для себя парфюмы и неожиданно нахожу любопытные варианты.
Куда бы вы хотели отправиться первым делом, когда откроют границы?
Я очень хочу полететь в Израиль к моей сестре. Так как она стала мамой, у меня появился племянник, и я его еще ни разу не видел в реальной жизни. Мне очень хочется его обнять и показать ему, что у него есть такой веселый дядя. Надеюсь, что мы с ним найдем общий язык! С нетерпением жду, когда это наконец случится.
1 Million Parfum – новую версию легендарного 1 Million – называют самым ярким и дерзким парфюмом в линейке Paco Rabanne. Во флакон в виде золотого слитка парфюмеры Квентин Биш и Кристоф Рейно поместили композицию из солоноватых ноты туберозы, амбры, кашмерана и кожаного аккорда, согретого лабданумом и смолами. Идея новинки – в игре с оригинальным ДНК 1 Million: ароматом ярким и лучезарным, одновременно мужественным и эксцентричным. 1 Million Parfum парфюмеры создавали как преувеличение, нагнетание этого контраста – и получили дерзкий, солнечный, чувственный и крайне шлейфовый аромат: настоящее жидкое золото!
Новинка 1 Million Parfum уже доступна в продаже. Присоединяйтесь к digital-вечеринке, приуроченной к выпуску аромата, на официальном Youtube-канале бренда.
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