Парфюмер Квентин Биш в своем инстаграме признался, что идея аромата 1 Million Parfum возникла случайно, когда, вернувшись из отпуска, он обнаружил в своей кожаной сумке два разбитых флакона – с защитным кремом от солнца и пробником масла ладанника. Запах оказался настолько восхитительным, что он решил его воспроизвести. И вместе с другим парфюмером, Кристофом Рейно, они сотворили магию – настоящее солнце во флаконе (что особенно приятно, когда за окном его становится все меньше). Сам флакон в виде золотого слитка, кстати, тоже из тех, которыми хочется обладать и любоваться. Солоноватые ноты туберозы, амбра, кашмеран и кожаный аккорд, согретый лабданумом и смолами, – новинку уже назвали самым ярким и дерзким парфюмом в линейке Paco Rabanne. Создатели аромата рассказали, почему этот титул – не преувеличение.
Paco Rabanne представят новую версию 1 Million
Прошло уже более 10 лет с момента выпуска оригинального 1 Million. В чем, по-вашему, секрет его успеха?
Квентин Биш: У 1 Million есть три преимущества: фирменный почерк, яркий шлейф и то, как этот парфюм становится созвучен личности человека, который его носит. Благодаря этому аромат стал запоминающимся и таким самобытным.
Кристоф Рейно: Успех 1 Million в том, что с ним возможно все! На момент запуска это был по-настоящему футуристичный аромат.
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Квентин Биш
Какую задачу вы преследовали, создавая новую версию аромата?
К. Б.: Идея 1 Million Parfum заключена в игре с оригинальным ДНК 1 Million — очень ярким, лучезарным, одновременно мужественным и эксцентричным. 1 Million Parfum создавался как преувеличение, нагнетание этого контраста, я исследовал новые текстуры, чтобы создать нечто еще более роскошное, яркое, насыщенное. Меня вдохновлял солнечный символ на золотистом слитке флакона. Так родилась идея объединить в аромате искрящуюся туберозу и запах кожи, нагретой на солнце. Новый парфюм все еще крайне чувственный и шлейфовый, но композиция дополнена смолисто-кожаными, солеными и цветочными нотами. Это дерзкий, игривый, солнечный парфюм.
К.Р.: 1 Million Parfum создавался на основе оригинальной идеи Квентина. Я добавил контрастов, выразительных акцентов. Секрет оригинального 1 Million в его шлейфовости: аромат очень яркий и долгоиграющий. 1 Million и 1 Million Parfum — два разных исследования мужской кожи: после секса и после солнца. И древесно-амбровые ноты оригинального аромата были переосмыслены в новой, более современной версии.
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Кристоф Рейно
Как бы вы описали мужчину, который носит 1 Million Parfum?
К.Р.: Это аромат свободы – для свободного мужчины!
Какие три эпитета больше всего подходят новому аромату?
К.Б.: Искрящийся, чувственный и жизнерадостный.
К.Р.: А я бы сказал, дерзкий, игривый и солнечный
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Лицом аромата стал Джоуи Бэдэсс (Joey Bada$$). В свои 25 лет он не только суперзвезда международной хип-хоп-сцены, но и актер, и предприниматель.
Также в формате пяти слов: что объединяет 1 Million Parfum и лицо аромата – музыканта и рэпера Джоуи Бэдэсс (Joey Bada$$)?
К. Б.: И про парфюм, и про Джоуи можно сказать: непохожий, дерзкий, яркий, настоящий, энергичный.
К. Р.: Соглашусь, дерзкий. А еще творческий, свободный, эксцентричный и манящий.
Новый аромат 1 Million Parfum поступит в продажу в октябре.
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