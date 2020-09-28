Paco Rabanne представят новую версию 1 Million

Прошло уже более 10 лет с момента выпуска оригинального 1 Million. В чем, по-вашему, секрет его успеха?

Квентин Биш: У 1 Million есть три преимущества: фирменный почерк, яркий шлейф и то, как этот парфюм становится созвучен личности человека, который его носит. Благодаря этому аромат стал запоминающимся и таким самобытным.

Кристоф Рейно: Успех 1 Million в том, что с ним возможно все! На момент запуска это был по-настоящему футуристичный аромат.