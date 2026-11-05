Читер-игристое и виноградный сок с полевыми травами: безалкогольные рекомендации от сомелье Петербурга

In aqua sanitas! Поговорили с сомелье о том, имеют ли безалкогольные вина право на жизнь (спойлер: еще как!) и попросили поделиться любимыми бутылками.
Ирина Манчук, сомелье и соосновательница ресторана Charlie
К безалкогольным напиткам Ирина относится позитивно: «это хорошая альтернатива вину, когда в силу обстоятельств, не можешь поддержать компанию». По ее словам, важно выбирать исключительно сухое вино и недешевое, так как технология изготовления вина без градуса достаточно сложная, соответственно хорошая бутылка не может стоить мало.
Любимые вина Ирины:
- Casa Emma, Zeero Sagohe
Красное вино из сорта санджовезе, почти не отличается от вина в традиционном исполнении. Нотки красных ягод, сушеных трав, сложные землистые оттенки.
- Von Buhl, Zero Secco
Игристое освежающее безалкогольное вино, в нем доминируют сладковатые оттенки экзотических фруктов. Прекрасно в качестве аперитива, а также с легкими блюдами и закусками.
«Конечно, не стоит сравнивать с серьезными винами: безалкогольные напитки так не развиваются».
Арсен Вартанов, шеф-сомелье gaby bistro, участник премии «Что где есть в Петербурге — 2026» в номинации «Лучший концепт-сомелье»
Большая часть безалкогольных вин, по мнению Арсена — это пародии. Но есть две особенные бутылки:
- Fanny Adams, Fire Free
Это вино напоминает чай, сделал его винодел по имени Роман де Грот из Божоле. Он использует сок винограда сорта гаме, добавляет туда различные полевые травы, растущие на территории виноградников, сок лимона и яблока, мед. Так получается напиток с травянистым пряным вкусом, выраженной кислотностью и сладостью.
- Le Petit Beret, Blanc de Blancs Sans Alcool
Вариант на случай похода в гости. Свежее безалкогольное игристое вино, идеальный аперитив с содержанием сахара менее 4г на 100 мл. Арсен называет его одним из лучших б/а игристых, которые есть на рынке.
Кирилл Пискунов, шеф-бармен ресторанов Grebeshki и Patu 11/08
Кирилл признается: «У меня сложные отношения с безалкогольным алкоголем» — понимаем! — «На данный момент только лишенное градуса пиво по вкусу может тягаться с алкогольным, вино даже не близко». Но рынок диктует свои правила, и запрос на безалкогольное вино в ресторанах есть, поэтому среди всего разнообразия «маркетинговых напитков» сомелье выбирает его:
- Oddbird Blanc de Blancs
Освобожденное от алкоголя игристое вино от шведской компании, которая работает на французском винограде из Лангедока. «Одна из немногих деалкоголизированных бутылок, которая приблизилась к оригинальному игристому, а не просто вода с аскорбиновой кислотой и сахаром». Цитрусы, немного яблока в аромате, мед, лимон и ноты сливочного масла во вкусе.
Андрей Ермишкин, сомелье и сооснователь ресторана Closer
- Kuhling-Gillot, Sparkling Riesling De-alcoholized
Белое сухое игристое безалкогольное вино, легкое и освежающее. Для его производства используют виноград сорта Рислинг родом из региона Рейнхессен. Сухой вкус с выразительной кислотностью и минеральными оттенками.
Ася Полякова, шеф-сомелье ресторанов Ognivo и Spica, участник премии «Что где есть в Петербурге — 2026» в номинации «Лучший концепт-сомелье»
Во время беременности и в первые годы жизни своего ребенка Ася отказалась от стандартного вина и углубилась в тему б/а напитков. Так она обнаружила, что существует много классных методов деалкоголизации, которые позволяют конечному продукту оставаться высококачественным и не растерять своих вкусоароматических свойств. Ася и по сей день для своего собственного стола отдает предпочтение безалкогольному вину и хочет снимать с него стигму в обществе сомелье и за его пределами.
Фаворит Аси:
- Von Buhl, Zero Secco
Сомелье шутит, что выпила уже гектолитр этого вина. На одной из дегустаций гости Аси перепутали это вино с игристым немецким алкогольным вином Sekt. Вот такое читерство!
Клим Иванищенко, управляющий ресторана «ЕМ»
В винном шкафу ресторана Эдуарда Мурадяна всегда припасено несколько бутылок безалкогольных вин. Клим (на правах сомелье) делится любимым:
Blanc de Blancs, 0,5%, Oddbird
Это достаточно массовое игристое вино шведского бренда безалкогольных вин. Швеция не славится своими виноградниками, поэтому они закупают сырье во Франции. Вино выдерживается в стальных емкостях 12 месяцев.
Клим отмечает: примечательно это вино тем, что делается оно по технологии алкогольного, потом алкоголь из него убирают посредством нагрева при низком давлении. Несмотря на обильное количество сахара, вино сбалансированное, в нем есть яркая ароматика, «цитрусовость», немного печеных яблок.
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