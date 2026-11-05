Читер-игристое и виноградный сок с полевыми травами: безалкогольные рекомендации от сомелье Петербурга

Ирина Манчук, сомелье и соосновательница ресторана Charlie

К безалкогольным напиткам Ирина относится позитивно: «это хорошая альтернатива вину, когда в силу обстоятельств, не можешь поддержать компанию». По ее словам, важно выбирать исключительно сухое вино и недешевое, так как технология изготовления вина без градуса достаточно сложная, соответственно хорошая бутылка не может стоить мало.

Любимые вина Ирины:

Casa Emma, Zeero Sagohe

Красное вино из сорта санджовезе, почти не отличается от вина в традиционном исполнении. Нотки красных ягод, сушеных трав, сложные землистые оттенки.



Красное вино из сорта санджовезе, почти не отличается от вина в традиционном исполнении. Нотки красных ягод, сушеных трав, сложные землистые оттенки. Von Buhl, Zero Secco

Игристое освежающее безалкогольное вино, в нем доминируют сладковатые оттенки экзотических фруктов. Прекрасно в качестве аперитива, а также с легкими блюдами и закусками.

«Конечно, не стоит сравнивать с серьезными винами: безалкогольные напитки так не развиваются».