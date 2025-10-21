Килограммовый сырник, сорго с угрем, винтажи Шампани: уже 10 лет ресторан Charlie возвращает петербуржцев к их лучшей жизни

Крупная ставка (15 круп в меню!) и сырник-тяжеловес

Когда вы открыли Charlie в 2015 году, культуры завтраков в Петербурге просто не было. Петербуржцы мирно спали до обеда и на завтраки не ходили. Откуда появилась амбициозная идея: поднять нас на ноги раньше полудня?

Ирина: Когда мы решились на собственное дело, то услышали от гастропродюсера Али Мамедова, идеолога знаменитых в 2010-е Barbaresco и «2213»: «Что вы хотите открыть? Для кого?» Мы даже не сразу осознали вопрос. В смысле?.. Хотим ресторан — для всех! Вот деньги, давайте делать! Но Али сказал, что так не пойдет, и отправил нас думать дальше.

Юрий: В те годы гастроландшафт Петербурга как раз переживал революцию: власть и любовь горожан крупные ресторанные холдинги начали делить с авторскими проектами. Да, в Ginza Project попрежнему был аншлаг, но Диму Блинова с его Duo Gastrobar тоже неплохо знали.

Ирина: При этом все рестораны работали по принципу à la carte. А мы в Charlie воссоздали лобби-бар несуществующего отеля, важной частью которого стали завтраки с бесплатным бокалом игристого. И первые полгода даже организовывали по утрам шведскую линию!