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В ресторане Animals сами готовят безаклогольный имбирный эль с цветами апельсина и квас на тартине

Ресторан Animals в доме Басенного товарищества этим летом выдал классную безалкогольную барную карту. Рассказываем, что будем пить в горячий сезон.

Комбуча ель-клубника
Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Комбуча ель-клубника

Квас
Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Квас 

Комбуча кофе-османтус
Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Комбуча кофе-османтус

Ловим опьяняющее головокружение от бодрящих сочетаний! Пробуем комбучу: на шу пуэре со свеклой и на кофе с османтусом и лимоном — ребята одни из первых в Петербурге стали готовить свой «чайный гриб», сделав его своей визитной карточкой. А также имбирный эль с морковью и цветами апельсина, квас на тартине (хлеб от Animals — трейдмарк!) с ромашкой, айс-ти на белом чае с цитрусами и базиликом, лимонад с барбарисом и эстрагоном. 

Комбуча шу-свекла
Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Комбуча шу-свекла

Комбуча
Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Комбуча 

Квас тартин-ромашка
Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Квас тартин-ромашка

Все напитки можно взять с собой — крайне рекомендуем отправиться с ними (и кардамоновыми булками!) на пикник в Таврический сад.

ул. Некрасова, 60
+7 (812) 929-69-59

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