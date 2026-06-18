В ресторане Animals сами готовят безаклогольный имбирный эль с цветами апельсина и квас на тартине

Ловим опьяняющее головокружение от бодрящих сочетаний! Пробуем комбучу: на шу пуэре со свеклой и на кофе с османтусом и лимоном — ребята одни из первых в Петербурге стали готовить свой «чайный гриб», сделав его своей визитной карточкой. А также имбирный эль с морковью и цветами апельсина, квас на тартине (хлеб от Animals — трейдмарк!) с ромашкой, айс-ти на белом чае с цитрусами и базиликом, лимонад с барбарисом и эстрагоном.