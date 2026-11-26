«Дикман’s Deli»

Кура в своем прайме! Ресторатор с солидной биографией Дима Дикман («Ять», «Петруша») готовит не только курицу в низкотемпературной печи, но и сэндвичи из нее же. А еще — куру-гриль, цыпленка по-креольски, в индийском или кавказском стиле. В «Дикман’s Deli» работают по методу пастрами: курицу засаливают со специями и долго томят. Важно: команда сама делает все соусы, коптит крылья и маринует овощи «по-израильски».

«Наш Хамон»

Коломенский хамон пришел в Петербург. Лавка крафтовых деликатесов отвечает за сыровяленый свиной окорок с выдержкой от 8 до 24 месяцев (можно купить нарезку, кусочек или ножку целиком). Готовят по классической технологии со строгим соблюдением температурного режима и влажности. Здесь же продают паштеты, рийеты, фуа-гра, оливки и оливковое масло, мед и специи.

Сытнинская площадь, 4П