С закрытиями сезона разобрались (минус 11 проектов!). А теперь подводим позитивные итоги осени и рассказываем, какие заведения появились в городе: два хот-спота от Дмитрия Блинова, ресторан с видом на Эрмитаж, фэнси-бар с хот-догам, кофейня Покраса Лампаса и нарядный пиано-бар.
Lavraki
Дмитрий Блинов за три месяца построил и открыл ресторан многонациональной средиземноморской кухни Lavraki с панорамным видом на Большую Невку — на месте R14 Арама Мнацаканова, где Блинов начинал карьеру повара 20 лет назад. Это первый рыбный проект Duo Band с живым огнем, панорамным видом на Петербург, дикой рыбой прямиком из Египта и Марокко.
ул. Академика Павлова, 5В
Osteria Italiana
В монументальном неоклассическом здании, появившемся через 70 лет после основания Петербурга (практически нулевой меридиан!), открылся итальянский ресторан Osteria Italiana. Это первый проект московского ресторатора Игоря Витошинского, основателя Semifreddo Group (в столице кроме одноименного Semifreddo работают его La Bottega Siciliana, Lui и Bolognetta). Эрмитаж из окон, историческая парадная лестница, свежие артишоки, белый рояль Steinway & Sons и черные баклажаны.
Невский проспект, д. 1
Bambina Cafe
Дмитрий Блинов открыл Bambina Cafe с завтраками и пастой. Проект занял место ресторана Mr.Bo у Спасо-Преображенского собора. На входе встречает открытая кухня (за стеклом) и витрина со свежей выпечкой — здесь красуются десятки зомбирующих сладких булок и десерты. Завтраки подают с 9:00 до 16:00. В меню (кажется, первая в истории Duo Band верстка с фото блюд!): сытные вафли с мортаделлой и скрэмблом, пухлая фокачча с телячьей щекой и острыми огурцами, сдобные лепешки с рагу болоньезе или с копченой грудинкой.
Манежный переулок, 2
«Пузыри и Псы»
Морские гады, игристое и хот-доги: в октябре открылся фэнси-дерти бар «Пузыри и Псы» от Никиты Кузьмичева (Catch22, Cherchez la Tarte). Шеф (новое лицо!) Рамиль Назыров воспевает стритфуд с налетом люкса. Хот-доги у него с осьминогом и соусом из анчоусов, рваной говядиной и блю-чизом, лангустинами и ананасовым релишем. Специи для блюд Никита привез из путешествий: в арсенале черный карри с трюфелем и золотой шафран. Музыкальной концепцией рулит Роман Шиндер («Винный склад»): в будни тут слушают музыку, по выходным — танцуют под диджей-сеты.
ул. Караванная, 16/14
CAVE-01
Каллиграфутурист Покрас Лампас открыл кофейню в пространстве Seno. Дизайн-проект в духе черной-черной пещеры и каллиграфия — дело рук Лампаса. Внушительная часть мебели и предметов утвари — из русских деревень, их художник собирал и расписывал лично (консервация искусства!). В меню — черный кофе на зерне от «Ботаника» (фильтр и V60), коктейли на травах и корнях, функциональные напитки, отвары и настойки. В планах у Покраса — поп-апы, встречи с обжарщиками и кофейными проектами, коллаборации с художниками и музыкантами.
ул. Гороховая, 47
L’Aube
Новый ресторан в эстетике лобби-бара от Мурада Бердиева, шефа и идеолога Porto19 (участвовал в запуске Birch), открылся в клубном доме «Квадрия» на Петроградской стороне. Меню компактное, акцент сделан на завтраках (с 8:00 до 18:00). В разговоре с Собака.ru Мурад поделился, что много путешествовал по Франции, вдохновлялся эстетикой заведений в духе старой классики и давно вынашивал идею открыть что-то схожее.
ул. Малая Зеленина, 4
Patu 11/08
Квашеный редис, бычки породы Герефорд, тартар из фланка: в стенах особняка Сысоева на Васильевском острове открылся ресторан Patu 11/08 — это дебютный проект гастропредпринимателя Светланы Беляевой, шеф-поваром которого выступает Ярослав Свинцов («Гребешки). Здесь установлена камера сухого вызревания, в которой мясо отдыхает больше трех недель. Рибай, скерт-стейк или фланк подают вместе с тарелкой картошки фри и маринованными овощами.
9-я линия Васильевского острова, 60
«ФЛО»
Ресторан «ФЛО» открылся на правом берегу Невы, в районе Малой Охты. Здесь миксуют итальянскую и французскую кухни с азиатскими мотивами. Черной икрой снабжают гречневые блины, пате из фуа-гра рифмуют абрикосами, сахалинский гребешок — тыквой и трюфельным понзу. Пасту, эклеры и соусы производят сами. Интерьер с итальянским мрамором на стенах — дело рук архитектурного бюро Duplex. Каждое утро сервируют завтраки и наполняют витрину свежей выпечкой.
ул. Стахановцев, 1с1
Щичная «Ба»
Рядом с Владимирским собором открылась щичная «Ба» с тульскими корнями! Запустил «русскую раменную» Денис Рубин совместно с шеф-поваром Игорем Синдеевым. Это филиал лучшего ресторанного проекта России родом из Тулы («Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2026»). Концепт кухни выстроен вокруг щей — сами квасят капусту, солят рыбу и мясо.
ул. Колокольная, 1
«Поляна»
На улице Некрасова открылся новый бар «Поляна» от создателей бара «Грани» и клуба «Ритмы» в «Севкабель Порту». В основе барного меню — коктейльные шоты (да, лонги разливают по стопкам) и авторские настойки: пробуем «Снэп Чат» на джине с зеленым горохом. Кухней рулит шеф Даниил Хохлов (работал в «Футуре», Brasserie by Academia): здесь он подает соленья, селедку под шубой, кильку с анчоусом, пельмени и целую россыпь закусок.
ул. Некрасова, 26
Frangipani
Терраса-сад во внутреннем дворе, ужины в формате омакасе, хэнд-ролл бар и лепешки роти из дровяной печи (это топ!): в самой тусовочной части Кирочной улицы открылось новое азиатское бистро Frangipani от команды Gaijin. За кухню в ответе Александр Скридулис (Gaijin, Nomad) и Иван Плешивцев (Nomad). Пробуем 15 видов хэнд-роллов, маки с хамачи, лепешки роти из крафтовой дровяной печи (с угрем — маст-трай!), шашлычки кусияки, утку по-гонконгски. Свежую рыбу подают в raw bar на цокольном этаже в разных форматах — от суши до осидзуси.
ул. Кирочная, 9
Пиано-бар «8½»
Катя Бокучава открыла пиано-бар «8½» на Пионерской улице, 1 (это ее второй бар после «Бара 8» в необарочной ротонде дома Колобовых — тоже на Петроградке). Над интерьером трудился архитектор и дизайнер Валерий Ларионов, который также оформлял ресторан «Место» Кати. Новый проект неравнодушного ресторатора и первого светского хроникера Собака.ru стал симбиозом спикизи, кабаре, бурлеска, стендапа, пиано-бара.
ул. Пионерская, 1
Oh!Mumbai
Аутентичный 13-летний ресторан индийской кухни Oh!Mumbai переоткрыла в фэнси-формате семья Тьяги из Индии. Бренд-шеф Иван Карпов (финалист «Битвы шефов», победитель конкурса «Да, шеф»!) отвечает за новую подачу блюд, а индийский шеф-повар из Калькутта Манзил — за аутентичность рецептов. В центре кухни индийский тандур (закрытая глиняная печь), где готовят все блюда из мяса и индийские лепешки наан. Специи привозят исключительно из Индии. Пробуем шик кебаб, каре ягненка или дорадо в тандуре, семь видов карри.
пер. Гривцова, 2
Pont
Встречаем новый ресторан черноморской кухни Pont в ЖК «Леонтьевский мыс» (с сигарной комнатой!). В основе концепции — кухня Юга России и специалитеты соседних стран: Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. Шеф-повар Михаил Лучшев («Гранд Отель Европа», «Ласточки», Pio al Porto, а также работал в Хорватии) делает упор на рыбу и морепродукты на открытом огне. Идем на питу с каре ягненка, уху, калкан, барабулю и рапаны. Интерьер — дело рук Ксении Смирновой (Salone pasta bar, Sea, Signora, Tondo).
ул. Ждановская, 45
Сытный рынок
- «Дикман’s Deli»
Кура в своем прайме! Ресторатор с солидной биографией Дима Дикман («Ять», «Петруша») готовит не только курицу в низкотемпературной печи, но и сэндвичи из нее же. А еще — куру-гриль, цыпленка по-креольски, в индийском или кавказском стиле. В «Дикман’s Deli» работают по методу пастрами: курицу засаливают со специями и долго томят. Важно: команда сама делает все соусы, коптит крылья и маринует овощи «по-израильски».
- «Наш Хамон»
Коломенский хамон пришел в Петербург. Лавка крафтовых деликатесов отвечает за сыровяленый свиной окорок с выдержкой от 8 до 24 месяцев (можно купить нарезку, кусочек или ножку целиком). Готовят по классической технологии со строгим соблюдением температурного режима и влажности. Здесь же продают паштеты, рийеты, фуа-гра, оливки и оливковое масло, мед и специи.
Сытнинская площадь, 4П
Lili New Wave Sushi
Ресторан японской кухни Lili New Wave Sushi от сооснователя лапшичной ossu Дмитрия Кюлленена и его партнера Александра Бугаевского открылся на Васильевском острове. Одноименный корнер команды также работает в фудхолле «Балаган». За дизайн-проект в новом заведении (японский минимализм!) отвечает архитектурное бюро 5:00 am. В меню: роллы и суши, нигири и сашими, рамены и хэндроллы. В планах у команды — коллаборации с петербургскими художницами и локальными брендами одежды.
Большой проспект В.О., 67
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