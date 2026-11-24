Новая серия ресторанных закрытий в Петербурге! Эпохальный проект Арслана Бердиева, авокадо-бистро, кафе-мастерская фотографа Яны Давыдовой и одна из старейших гастро-тусовочных локаций в центре. Рассказываем, какие заведения покинули город этой осенью.
Birch
Культовый ресторан на Кирочной улице закрылся в конце октября и переехал в Москву, в гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса». В то же время филиал Birch в Дубае получил звезду Michelin. Первый ресторан в 2017 году запустил Арсалан Бердиев вместе с братом Мурадом, а также кондитером Татьяной Крякуновой и Александром Санжимитуповым.
ул. Кирочная, 3
Avocado queen
Avocado Queen ресторатора Антона Пинского на Итальянской улице закрылся! Об этом предупредила табличка на дверях авокадо-бистро. «Сейчас мы в стадии подписания новой, более интересной локации. Детали будут позже», — сообщили нам в пресс-службе проекта. На месте ресторана появится новая точка кофейни Skuratov, открытие запланировано на март 2027-го.
ул. Итальянская, 21
Arka
Бар Arka — главное тусовочное место на Большой Конюшенной — закрылся после 14 лет работы. «У всего живого есть свой срок. И мы не исключение», — говорится в соцсетях проекта.
ул. Большая Конюшенная, 27
KOI
Закрылся ресторан KOI Антонио Фреза, на его месте появился ивент-холл для мероприятий и корпоративных событий. KOI продолжил жить в формате доставки и поп-ап raw-бара, который шеф Константин Ким представил в Sea, Signora. Часть популярных блюд переместили в спешл-меню Tel Aviv by Saviv. Пространство ресторана планируют использовать как обучающий центр Fresa's Group — с мастер-классами, стажировками и паблик-токами.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Italy
Italy на Большой Морской закрылся после 13 лет работы! В конце сентября старожилы улицы устроили финальную вечеринку под винил с лимончеллой, снимками на полароид и фирменным тирамису.
ул. Большая Морская, 14
«Почему.место»
Покинуло нас и кафе-мастерская «почему.место» с магазином керамики y.object от фотографа Яны Давыдовой. «Я сделала, что хотела в контексте этого пространства, к моменту когда открыла уже переросла его и решила не сдерживать себя и двинуться дальше», — делится Яна. Фотограф переезжает творить в «Печатный двор», где в закрытом формате (по звонку) будет принимать гостей в мастерской-шоуруме.
ул. Мичуринская, 12
Le Courage
Очередное закрытие: ресторан русской кухни Le Courage в «Русском доме» прекратил существование после 7-ми лет работы.
Басков переулок, 2
Dizengof/99
Израильское кафе Dizengof/99 с московскими корнями официально объявило о закрытии после проверки Роспотребнадзора — в октябре заведение приостановило работу на 90 суток по решению суда из-за нарушений в работе кухни. На этом месте уже в декабре вновь откроется Nola Jazz Bar: команда проекта находилась в активном поиске помещения после выселения с Волынского переулка.
Басков переулок, 31
«Бистротека»
Ресторан «Бистротека» закрылся. «Теперь перспективному и очень интересному ресторану срочно требуется новый владелец, готовый со всей душой и должным вниманием уделить необходимое время и ресурс для его развития. К сожалению, текущей команде собственников не удается с должным трепетом и вниманием управлять данным форматом, — сообщила идеолог Дарья Кузьмичева.
наб. реки Карповки, 31
Persimmon
Закрылся ресторан Persimmon, а вместо него появилось мультиформатное пространство «Особняк Персиммон». Теперь здесь можно провести бизнес-ивент или организовать торжественное мероприятие.
ул. Большая морская, 21
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