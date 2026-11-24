Покинуло нас и кафе-мастерская «почему.место» с магазином керамики y.object от фотографа Яны Давыдовой. «Я сделала, что хотела в контексте этого пространства, к моменту когда открыла уже переросла его и решила не сдерживать себя и двинуться дальше», — делится Яна. Фотограф переезжает творить в «Печатный двор», где в закрытом формате (по звонку) будет принимать гостей в мастерской-шоуруме.

ул. Мичуринская, 12