Россияне отказываются от бизнес-ланчей и переходят на еду из магазина. Во всяком случае, так пишут СМИ. Это правда?

В последние дни активно обсуждается постепенный отказ россиян от бизнес-ланчей в пользу готовой еды из магазинов и от сервисов доставки. Действительно ли ретейл стал теснить заведения в этом сегменте? Что предпринимают рестораторы? И как это все отразится на рынке? Разбираемся в материале Собака.ru.
Россияне охладели к бизнес-ланчам. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если почитать деловые СМИ и ретейл-аналитиков. В начале мая появился целый ряд публикаций о том, что рестораны теряют гостей, которые раньше к ним заходили перекусить посреди рабочего дня.
«Эта тенденция есть, и касается она не только бизнес-ланчей, — утверждает в беседе с Собака.ru независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин. — В целом это связано с тем, что ретейлеры активно развивают сегмент готовой еды».
Михаил Лачугин
Независимый консультант поставщиков торговых сетей, соавтор отраслевого портала и канала «Продукт Медиа»:
«Я разговаривал с управляющим одной сети ресторанов. Они проводили исследование, опрашивали клиентов, которые ходили-ходили, а потом перестали, пытались выяснить причины. Некоторые сказали, что теперь покупают еду в магазине — это быстрее, дешевле. На бизнес-ланчи они теперь ходят, только чтобы провести встречу».
О своем успехе в борьбе за желудки работающих горожан говорят и сами ретейлеры. Так, в пресс-службе сети «Магнит» редакции заявили, что «продажи готовых блюд демонстрируют двузначный рост». По словам представителей компании, они ожидают, что «такая динамика сохранится в ближайшем будущем».
«Спрос на готовую еду действительно растет – эта категория становится драйвером роста фудритейла, — сообщают в пресс-службе X5. — В торговых сетях X5 стабильно фиксируется увеличение спроса на сегмент. За 2025 год категория выросла на 34%».
«Готовая еда остается самой быстрорастущей категорией в продуктовом ритейле, — подтверждает редакции Станислав Богданов, председатель АКОРТ (Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли). — По оценкам АКОРТ, продажи готовой еды в крупных федеральных сетях второй год подряд растут в среднем на 30%. Доля готовой еды в обороте ритейлеров увеличивается и сегодня составляет от 3% до 30% в зависимости от формата магазина».
«Снижение количества доступных визитов»
О том, что гости реже заходят перекусить в обед рабочего дня, говорят и сами рестораторы. Во всяком случае, некоторые из них. «Эту тенденцию трудно не заметить», — рассказывает Александр Гроховский, сооснователь проектов House of Jade, Giallo и EZO Izakaya.
По его словам, спад посещаемости ресторанов в Петербурге начался еще летом 2025 года. Тогда он составлял 8–10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. «Совсем неприятный и устойчивый характер он приобрел после новогодних праздников», — добавляет Гроховский.
Александр Гроховский
Сооснователь проектов House of Jade, Giallo и EZO Izakaya:
«Мы, как и большинство наших коллег, ощущаем общее снижение количества посещений. Мы не ощущаем это как снижение интереса к нашим концепциям или уменьшение количества лояльных гостей, а как снижение количества доступных визитов для каждого из них. В этих обстоятельствах довольно логично с их стороны в первую очередь отказаться от дневных визитов, которые часто носят бытовой, повседневный характер и приберечь деньги для вечерней встречи с друзьями или свиданий».
«При каждом ретейле, от "Пятерочки" до "Азбуки вкуса", уже есть свое кафе, — говорит Иван Корнеев, владелец группы компаний Korneev Group (в нее входят пекарни "Коржов"). — У нас нет классического бизнес-ланча, но активность магазинов забирает на себя нашего гостя. Равно как и доставки готовой еды».
В сети «Теремок» настаивают, что количество проданных обедов в ресторанах не падает, а даже показывает «небольшой плюс — 6%». Однако и там говорят, что «гости действительно стали иначе выбирать». В компании отмечают рост «прагматичности» гостей. «В целом люди стали чувствительнее к цене — хотят четко понимать, за что платят», — добавляют в «Теремке».
«У нас все из-под ножа»
Впрочем, далеко не все собеседники редакции согласны с тем, что поток гостей в дневные часы будней падает. Так, Александр Векшин, бренд-шеф ресторана Teplo, признает, что слышал о падении интереса к бизнес-ланчам, но пока его заведение с этой тенденцией не столкнулось.
«Честно? Нашу маленькую гавань этот шторм пока обходит стороной, — говорит Векшин. — Наши обеденные гости по-прежнему с нами, и мы влияние этой тенденции на себе не чувствуем. Думаю, потому что обеды в Tepl’e — это совсем другая история. Мы даже слово "бизнес-ланч" не используем — слишком холодно и безлико. У нас — домашний обед. Мы знаем гостей по именам, помним, кто любит кисель по вторникам, а у кого на полке стоит своя «домашняя» кружка».
В том же духе комментирует ситуацию и Михаил Долганов, управляющий ресторана Mill. По его словам, заведение запустило ланчи в этом январе и с тех пор количество гостей только растет. Однако и он оговаривается, что ресторан не конкурирует с ретейлом.
Михаил Долганов
Управляющий рестораном Mill:
«Дело не только в качестве продуктов — в супермаркетах тоже есть более качественные позиции. Просто люди хотя бы иногда хотят впечатлений: разнообразить жизнь не только выбором блюда, но и местом. У нас персонал всегда интересуется делами гостей, запоминает ваше имя, предпочтения по напиткам и расположению в зале».
О востребованности дневных предложений говорит и Надежда Третьякова, управляющий партнер ресторана Nordic. Однако здесь также речь идет не о стандартных позициях. «У нас все из-под ножа, все ресторанное, — говорит она, — по сути, это дневные спэшлы».
«Нас ждут интересные годы конкуренции общепита и ретейла»
В любом случае, как писало издание «Деловой Петербург», продажа готовых блюд в ретейле еще далека от своего пика. Опрошенные журналистами эксперты ожидают, что этот сегмент будет активно расти еще года три (по 15–18% за год). В пресс-службе «Магнита» редакции также подтвердили планы «развивать ассортимент готовой еды» и даже запустить первую собственную фабрику-кухню (правда, пока только в Краснодаре).
На этом фоне рестораны активно разрабатывают новые предложения, которые сохранили бы интерес гостей к заведению. Хотя, признает Александр Гроховский из House of Jade, Giallo и EZO Izakaya, «скидки или обеденные предложения — не тот комплекс мер, который может позволить сохранить финансовый результат на уровне прошлых лет».
«Мы внимательно следим за тем, что происходит, и четко понимаем: конкуренция будет только жестче», — говорит Светлана Сухопарова, гендиректор ресторана Teplo. При этом она настаивает, что главным козырем общепита будет именно атмосфера и эмоции, которые не может дать доставка. «Я не боюсь пластиковых контейнеров. Я боюсь потерять контакт с гостем. Пока у нас можно замедлиться и почувствовать себя, как в гостях у друзей, все будет хорошо», — считает она.
Дмитрий Романский
Управляющий ресторанов KIRA и Jerome:
«Доставки и готовая еда — то, что с нами останется на долгое время. Быстрая, вкусная, доступная еда всегда будет популярна. Мы в наших ресторанах ориентированы на гедонизм и культуру, и на это тоже всегда будет свой отдельный спрос. Так, мы сокращаем время на обновление меню, чтобы гости всегда имели возможность попробовать новое и каждый день».
При этом, полагает Иван Корнеев, владелец группы компаний Korneev Group (в нее входят пекарни "Коржов") как минимум часть ресторанов также пойдет по пути индустриализации своей работы. «Все, у кого есть возможность, будут открывать собственные доставки, логистики, пищевые производства, — уверен он. — С них будут снабжать свои рестораны, я говорю про сетевые проекты в первую очередь. Авторские рестораны останутся, но сети будут готовить на больших производствах».
Как полагает независимый эксперт в сфере ретейла Михаил Лачугин, массового отказа от бизнес-ланчей ждать все же не стоит, как и полного перетока клиентов из общепита в супермаркеты. Однако, продолжает эксперт, в условиях, когда реальные доходы многих людей стагнируют, привлекательность кафетериев и готовой еды в ретейле будет расти.
«Думаю, что в этих условиях рынок питания вне дома будет консолидироваться, — заключает Лачугин. — Крупные игроки будут еще расти, малым проектам будет сложнее. Кто-то из ресторанов будет предлагать торговым сетям свою продукцию под своим брендом — где-то такое сотрудничество будет успешным, где-то нет, ведь происходить это будет на условиях магазинов. Во всяком случае, нас ждут интересные годы конкуренции общепита и ретейла».
Текст: Константин Крылов при участии Олеси Хабиби
