Россияне отказываются от бизнес-ланчей и переходят на еду из магазина. Во всяком случае, так пишут СМИ. Это правда?

«У нас все из-под ножа»

Впрочем, далеко не все собеседники редакции согласны с тем, что поток гостей в дневные часы будней падает. Так, Александр Векшин, бренд-шеф ресторана Teplo, признает, что слышал о падении интереса к бизнес-ланчам, но пока его заведение с этой тенденцией не столкнулось.

«Честно? Нашу маленькую гавань этот шторм пока обходит стороной, — говорит Векшин. — Наши обеденные гости по-прежнему с нами, и мы влияние этой тенденции на себе не чувствуем. Думаю, потому что обеды в Tepl’e — это совсем другая история. Мы даже слово "бизнес-ланч" не используем — слишком холодно и безлико. У нас — домашний обед. Мы знаем гостей по именам, помним, кто любит кисель по вторникам, а у кого на полке стоит своя «домашняя» кружка».

В том же духе комментирует ситуацию и Михаил Долганов, управляющий ресторана Mill. По его словам, заведение запустило ланчи в этом январе и с тех пор количество гостей только растет. Однако и он оговаривается, что ресторан не конкурирует с ретейлом.