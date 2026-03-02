Открылась новая гастрономическая баня, стартовал фестиваль молодого лука и готовится барный аукцион

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Трансфер месяца! Итальянец Лука Де Астис стал главным шеф-поваром Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. Под его руководством — кухни ресторанов Percorso и Sintoho, «Чайной Гостиной», бара Xander, а также служба обслуживания номеров и банкетное направление отеля.

Карьера Луки тесно связана с брендом Four Seasons: ранее он занимал должность шеф-повара в отеле в Праге, су-шефа — в Стамбуле, в османском дворце XIX века. А еще он трудился поваром в парижском ресторане Алена Дюкасса Alain Ducasse au Plaza Athénée. В Петербург шеф прибыл из Турции, где преподавал в школе международной гастрономии Le Cordon Bleu при университете Özyeğin.

пр. Вознесенский, 1