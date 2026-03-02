Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Тенденции
Поделиться:

Открылась новая гастрономическая баня, стартовал фестиваль молодого лука и готовится барный аукцион

В Петербург приехал новый итальянский шеф, а в историческом здании, которое когда-то служило «Домом призрения вдов и сирот придворного духовенства» откроется отель. Самые важные гастрономические новости прямо сейчас!

«Дегтярные бани»

Новые гастрономические бани в «Дегтярных» — здесь, на третьем этаже, открылся «Русский женский класс». С большой обеденной зоной, бассейном, купелью с холодной водой, хамаммом и русской парной, где регулярно (каждый час с 10:30 до 20:30) проводят аромапарения.  Во время коллективного пара загадываем желания по инструкции опытных в этом деле банщиц, а после — восполняем силу бранчем. Оладьи из кабачков, сало с горчицей и бородинским хлебом, щи «Боярские» и белый квас окажутся на вашем столе моментально!

Дегтярная ул., 1, лит. А

Архивы пресс-служб

Dead Poets

Один из главнейших спотов квартала писателей — бар Dead Poets — закрылся (работал на улице Жуковского с 2013 года!). Теперь команда устраивает аукцион деталей интерьера и под это дело завела отдельный телеграм-канал и скоро обещают анонсировать распродажу. Ждем зеркала и светильники, мебель и (возможно) барную стойку из массива дуба.

ул. Жуковского, 12

Предоставлено пресс-службой Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Трансфер месяца! Итальянец Лука Де Астис стал главным шеф-поваром Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. Под его руководством — кухни ресторанов Percorso и Sintoho, «Чайной Гостиной», бара Xander, а также служба обслуживания номеров и банкетное направление отеля.

Карьера Луки тесно связана с брендом Four Seasons: ранее он занимал должность шеф-повара в отеле в Праге, су-шефа — в Стамбуле, в османском дворце XIX века.  А еще он трудился поваром в парижском ресторане Алена Дюкасса Alain Ducasse au Plaza Athénée. В Петербург шеф прибыл из Турции, где преподавал в школе международной гастрономии Le Cordon Bleu при университете Özyeğin. 

пр. Вознесенский, 1

Предоставлено пресс-службой #perfectbarsteam

Фестиваль молодого лука-порея

Ты не верь слезам! Фестиваль молодого лука-порея настиг Петербург — его организовали ребята из коктейльного бистро Ruc’s Heaven (и команды #perfectbarsteam). Семь заведений объединились вокруг каталонской традиции кальсотады — жарить лук порей на открытом огне, подавать с соусами и собираться большими компаниями за общим столом. В переосмысленной версии каждый участник фестиваля создал свое уникальное блюдо или коктейль с молодым пореем. Пробуем до 3 апреля!

  • «Ruc's Heaven»: молодой порей на огне, тартар из мраморной говядины с луковыми блинами, крем-суп из порея
  • Paloma Cantina: тако с говяжьим ребром и луковым кремом, кесадилья с индейкой и пореем,  коктейль «Кальсотада гимлет»
  • «Анималс»: рыбный пирог с пореем и копченой сметаной, судак по-польски с фасолевым хумусом
  • «Дизенгоф/99»: томленый порей с уткой и пряным маслом, латкес с пореем и сливочной амбой, настойка на порее с те гуань инь и зеленым яблоком
  • Ivory Garden: белая фасоль с пореем конфи и ндуей, тарт татен из порея
  • «Гребешки»: копченый порей с чоризо и манчего, сет каталонских закусок с осьминогом
  • «Пинч»: крем-суп из порея, фаршированный порей в томатной соусе и «Кловер клаб» с джином, настоянным на порее

Подробнее здесь

APAA

House of Faith

Вангуем, этот зеленый закрытый двор отеля House of Faith в здании 19 века станет новой светской точкой притяжения. Как он будет выглядеть, показала студия Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой (APAA). 

В пятизвездочном отеле с видом на Воскресенскую набережную разместят 140 номеров, несколько гастрономических проектов, галерею искусств и спа. Это историческое здание когда-то служило «Домом призрения вдов и сирот придворного духовенства», учрежденном Александром III. 

Одним из инвесторов выступит коллекционер и лауреат премии Собака.ru ТОП50 Сергей Лимонов, в проекте также будут использовать предметы искусства из его фонда Limonov Art Foundation. 

Проспект Чернышевского, 1

Олеся Хабиби

«Вкусно и точка»

«Вкусно и точка» здорового петербуржца! Посмотрите на это фарфоровое оформление царскосельского филиала — он открыт в здании железнодорожного вокзала в Пушкине.

Панно из фарфора с рельефным изображением цветочных гирлянд создали на заводе Ломоносова по эскизам известного советского архитектора Левинсона.

Пушкин, Привокзальная площадь, 1

Архивы пресс-служб

Laboratorio Distilita

Команда Laboratorio Distilita переезжает из «Бертгольд центра» в центр Петербурга. Проект Alkemista откроется на улице Жуковского (вместо закравшегося осенью бара Soil). Концепция старой «Лаборатории» изменится.

ул. Жуковского, 14

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: