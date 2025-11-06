Veter, Cast, Barca и Grebeshki: Главные ресторанные закрытия осени

Любимая горожанами джелатерия, малые бары и фэнси-рестораны: рассказываем, какие гастрономические проекты прекратили существование.
«Винный Склад»
Любимый винный гипермаркет и бар «На Вина!» закрылись из-за глобальной стройки на территории бизнес-центра.
Инструментальная ул., 3В
Barca
Закрыл свои двери рыбный ресторан в здании Левашовского хлебозавода (на запуске — с авторской кухней Рустама Тангирова, который ставил меню в десятки проектов в России, Финляндии, Италии и Франции за 20 лет карьеры).
Барочная ул., 4а
Soil
Команда Imbibe Crew приостановила работу plant-based-бара Soil (номинант категории «Лучшие новые бары» в рамках премии «Что где есть в Петербурге» — 2025). В фокусе внимания бара было все то, что можно вырастить: ягоды, травы, фрукты, овощи, грибы. Кухней руководила Виктория Мосина (экс CoCoCo, EM, Anna's Secret Garden), которая несколько лет работала буквально в полях, развивая ферму от ресторана Animals.
Ул. Жуковского, 14
Veter и «Магадан»
Ресторатор Антон Пинский закрыл свои рестораны Veter и «Магадан» на «Летучем Голландце» — теперь заведения ищут новый борт!
Речной Регистр отправил пришвартованный у Мытнинской набережной корабль на масштабный ремонт, поэтому оба проекта покидают «Летучий Голландец» — их ждет переезд на новое (пока не определенное) место.
Мытнинская наб., 6
Cast
Закрылся ближневосточный ресторан Cast на историческом месте бывшего гастрономического проекта киностудии «Ленфильм». Два года мы ходили на мезе и кебабы под прогрессивную Шампань, пахлава-чизкейки и поздние завтраки с мини-кюфте.
Каменноостровский пр., 10А
kiki
Стритфуд-кафе kiki с акцентом на веганские денеры — все. Ранее проект работал на Тележной улице, затем переехал на Гороховую — в дворовое пространство G47 с соседями в виде Co-Op Garage и бара «Игла».
Гороховая ул., 47
Evoe
Винное бистро Evoe отработало горячий сезон, но не пережило осень. Проект был открыт в декабре прошлого года экс-управляющим ресторана «ЕМ» Арсением Маеренковым — изначально в формате вермутерии.
Банковский пер., 3
Grebeshki
Большой, красивый (первый!) ресторан Grebeshki на Арсенальной набережной прекратил свою pаботу! Теперь сифуд этой команды базируется исключительно в ресторане в Виленском переулке.
Арсенальная наб., 1
«Лё Бургер»
В конце октября закрылась бургерная «Лё Бургер» в Екатерининском парке от основателей Cherchez La Tarte, Cherchez Bistrot и нового Catch 22.
г. Пушкин, Парковая ул., 6 лит Н
«Тихоходка»
Бар «Тихоходка», только что отметивший пять лет, закрывается. Заведение попало под раздачу закона о наливайках. Сейчас команда ищет новое помещение для бара — побольше.
ул. Некрасова, 9
Wood Bar
Знаменитый маленький бар на Марата, проработавший на этом месте с начала 2010-х, прекратил существование. Его владельцы Митя и Полина Мироновы закрыли заведение еще до проверки комиссией, включающей заведения в специальный реестр.
ул. Марата, 34
Di Neve
Любимая петербуржцами джелатерия Di Neve ликвидировала свое кафе-мороженое у Сытного рынка. Теперь работают только на доставку (сливочный кедр с рукколой и огуречно-укропный сорбет у вас дома!) и поставлятют джелато в дружественные проекты.
Сытнинская ул., 18
