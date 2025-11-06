Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Veter, Cast, Barca и Grebeshki: Главные ресторанные закрытия осени

Любимая горожанами джелатерия, малые бары и фэнси-рестораны: рассказываем, какие гастрономические проекты прекратили существование. 

Предоставлено пресс-службой заведения

 «Винный Склад» 

Любимый винный гипермаркет и бар «На Вина!» закрылись из-за глобальной стройки на территории бизнес-центра. 

Инструментальная ул., 3В

Пресс-служба «Левашовского хлебозавода»

Barca

Закрыл свои двери рыбный ресторан в здании Левашовского хлебозавода (на запуске — с авторской кухней Рустама Тангирова, который ставил меню в десятки проектов в России, Финляндии, Италии и Франции за 20 лет карьеры). 

Барочная ул., 4а

Предоставлено пресс-службой

Soil

Команда Imbibe Crew приостановила работу plant-based-бара Soil (номинант категории «Лучшие новые бары» в рамках премии «Что где есть в Петербурге» — 2025). В фокусе внимания бара было все то, что можно вырастить: ягоды, травы, фрукты, овощи, грибы. Кухней руководила Виктория Мосина (экс CoCoCo, EM, Anna's Secret Garden), которая несколько лет работала буквально в полях, развивая ферму от ресторана Animals.

Ул. Жуковского, 14

Предоставлено пресс-службой

Veter и «Магадан»

Ресторатор Антон Пинский закрыл свои рестораны Veter и «Магадан» на «Летучем Голландце» — теперь заведения ищут новый борт!

Речной Регистр отправил пришвартованный у Мытнинской набережной корабль на масштабный ремонт, поэтому оба проекта покидают «Летучий Голландец» — их ждет переезд на новое (пока не определенное) место.

Мытнинская наб., 6

Предоставлено пресс-службой

Cast

Закрылся ближневосточный ресторан Cast на историческом месте бывшего гастрономического проекта киностудии «Ленфильм». Два года мы ходили на мезе и кебабы под прогрессивную Шампань, пахлава-чизкейки и поздние завтраки с мини-кюфте.

Каменноостровский пр., 10А

Предоставлено пресс-службой заведения

kiki

Стритфуд-кафе kiki с акцентом на веганские денеры — все. Ранее проект работал на Тележной улице, затем переехал на Гороховую — в дворовое пространство G47 с соседями в виде Co-Op Garage и бара «Игла».

Гороховая ул., 47

Предоставлено пресс-службой заведения

Evoe

Винное бистро Evoe отработало горячий сезон, но не пережило осень. Проект был открыт в декабре прошлого года экс-управляющим ресторана «ЕМ» Арсением Маеренковым — изначально в формате вермутерии. 

Банковский пер., 3

Предоставлено пресс-службой заведения

Grebeshki

Большой, красивый (первый!) ресторан Grebeshki на Арсенальной набережной прекратил свою pаботу! Теперь сифуд этой команды базируется исключительно в ресторане в Виленском переулке.

Арсенальная наб., 1

Предоставлено пресс-службой заведения

«Лё Бургер»

В конце октября закрылась бургерная «Лё Бургер» в Екатерининском парке от основателей Cherchez La Tarte, Cherchez Bistrot и нового Catch 22.

г. Пушкин, Парковая ул., 6 лит Н

Предоставлено пресс-службой заведения

«Тихоходка»

Бар «Тихоходка», только что отметивший пять лет, закрывается. Заведение попало под раздачу закона о наливайках.  Сейчас команда ищет новое помещение для бара — побольше. 

ул. Некрасова, 9

Предоставлено пресс-службой заведения

Wood Bar

Знаменитый маленький бар на Марата, проработавший на этом месте с начала 2010-х, прекратил существование. Его владельцы Митя и Полина Мироновы закрыли заведение еще до проверки комиссией, включающей заведения в специальный реестр. 

ул. Марата, 34

Предоставлено пресс-службой заведения

Di Neve

Любимая петербуржцами джелатерия Di Neve ликвидировала свое кафе-мороженое у Сытного рынка. Теперь работают только на доставку (сливочный кедр с рукколой и огуречно-укропный сорбет у вас дома!) и поставлятют джелато в дружественные проекты.

Сытнинская ул., 18

