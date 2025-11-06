Veter, Cast, Barca и Grebeshki: Главные ресторанные закрытия осени

Soil

Команда Imbibe Crew приостановила работу plant-based-бара Soil (номинант категории «Лучшие новые бары» в рамках премии «Что где есть в Петербурге» — 2025). В фокусе внимания бара было все то, что можно вырастить: ягоды, травы, фрукты, овощи, грибы. Кухней руководила Виктория Мосина (экс CoCoCo, EM, Anna's Secret Garden), которая несколько лет работала буквально в полях, развивая ферму от ресторана Animals.

Ул. Жуковского, 14