Веганские и вегетарианские рестораны в разных странах закрываются! Что происходит? Конец эпохи отказа от мяса?

Сегодня в мире существует лишь один веганский ресторан, который может похвастаться тремя звездами Мишлен — это нью-йоркский Eleven Madison Park. В 2021 году это обласканное критиками манхэттенское заведение полностью отказалось от продуктов животного происхождения. Несмотря на это, в 2022-м оно сохранило за собой трехзвездочный статус. Однако 14 октября 2025-го Eleven Madison Park возвращает в свое меню мясо.

Шеф-повар заведения Дэниел Хамм признался, что к этому его подталкивают, в том числе, финансовые соображения. По его словам, бронировать столики для больших мероприятий стали все реже. При этом в беседе с The New York Times Хамм настаивал, что возвращение мяса в меню — еще один способ пропагандировать веганскую повестку, ведь это позволит «всем, [в том числе употребляющим мясо], собраться за одним столом» в преимущественно «зеленом» заведении.

Последний аргумент звучал бы убедительнее, если бы возвращение Eleven Madison Park к мясным блюдам не укладывалось бы во вполне понятную тенденцию. Так, еще в 2023 году авторитетная компания Gallup опубликовала исследование, согласно которому вегетарианцами себя называют 4% населения США, в 2018-м было 5% (за это же время число веганов сократилось с 3% до 1%).

В феврале 2024 года британский таблоид Daily Mail писал, что сеть веган-фастфуда Neat Burger (в число ее инвесторов входят легенда голливуда Леонардо Ди Каприо и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон) закрыла половину ресторанов в Лондоне. Одновременно проблемы возникли и у других веган-ресторанов и производителей — летом 2024-го компания Beyond Meat (поставляющая растительное мясо для McDonalds, Starbucks и Pizza Hut) отчиталась об убытках (хотя осенью того же года чистый убыток компании удалось сократить).