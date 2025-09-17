Право на борщ! Для чего создают стандарт русской кухни? И как к этому относятся рестораторы, которые готовят щи и пельмени?

«За 30 лет кухни других государств фактически заменили русскую кухню в экономике Российской Федерации», — об этом журналистам рассказали в Минпромторге. Сейчас в ведомстве готовят меры, которые должны поддержать популярность традиционных отечественных блюд.

О намерении разработать специальный стандарт русской кухни еще в мае ТАСС рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. «Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации, — заявил тогда чиновник. — В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт. Подробное описание, что означает "русская кухня", на государственном уровне просто отсутствует, хотя это неотъемлемая часть нашего культурного наследия».

В сентябре РБК сообщил, что именно за блюда должны войти в перечень. В материале издания сообщается, что в документ войдет «не менее 250 наименований», в том числе уха, борщ, блины, курник, говяжий рубец, визига, чиненные гуси, рассольник. Появление стандарта должно поднять популярность русской кухни в условиях, когда 99% общепита работают с кухнями других государств и смешанными меню. Эта ситуация, по мнению чиновников, говорит о высокой степени иностранного влияния и «нативном внедрении ценностей и идентичности других государств через национальную кухню».