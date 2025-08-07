3 главных вопроса владельцев петербургских баров к закону о наливайках прямо сейчас. И что на них отвечают власти?

Вопрос 1: Так все же, что будет учитываться в площади зала обслуживания?

Владимир Николаев: Когда появилась информация, что в площадь обслуживания не собираются включать зону барной стойки, зону за ней, не собираются включать туда гардеробы, колонны, над нами, естественно, в очередной раз повис дамоклов меч.

Пространство за баром широкое, так как оно заполняется барными станциями, оборудованием для хранения напитков, свежих фруктов, трав и так далее. Все это нельзя приравнивать к магазинной выкладке. Плюс мы ратуем за то, чтобы ребятам за барной стойкой было комфортно размещаться.

Аргумент властей вроде бы следующий: гости не имеют доступа за барную стойку, а стало быть, и зоной обслуживания она считаться не может. Ну, во-первых, в отдельных случаях имеют — мы проводим активности, когда гости сами готовят коктейли, но, конечно, это в рамках закрытого под мероприятие заведения. Во-вторых, а что, гости имеют доступ на сцену или принимают там пищу?

Ну и самое главное — не совсем понятно, как все эти метры будут считаться и как барные стойки из них будут вычитаться. На уровне слухов сейчас говорится о проектно-инвентаризационных планах, но в них никакая мебель не обозначается, в том числе и барные стойки. Если решение будет приниматься по ним, то разъяснение про барные стойки не имеет смысла. Зачем тогда о них вообще говорить? Чтобы повысить продажи антидепрессантов среди владельцев заведений?