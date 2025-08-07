3 главных вопроса владельцев петербургских баров к закону о наливайках прямо сейчас. И что на них отвечают власти?

В Петербурге с 1 сентября продавать алкоголь ночью смогут только заведения, расположенные в жилых домах, которые входят в специальный реестр. Чтобы туда попасть, необходимо соответствовать нескольким критериям, в том числе иметь зал обслуживания не менее 50 метров. Здесь возникла очередная загвоздка. На днях профильные телеграм-каналы опубликовали выдержки из письма комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В нем говорится о том, что в те самые 50 метров не будет входить место, занятое мебелью и барной стойкой, что ставит вне закона многие бары, владельцы которых не сомневались в своем будущем. Какие теперь есть вопросы у бизнеса и что на них отвечают власти — в тексте Собака.ru.
«При расчете площади зала обслуживания посетителей в Обьекте [то есть ресторане или баре, — прим. Собака.ru] не учитываются площади зоны за барной стойкой, зоны кухни открытого типа, зоны сцены и подиума, проходы, туалетные комнаты, оборудование для размещения одежды посетителей, а также пространства, занятые колоннами, декоративной мебелью, вешалками, стационарными перегородками и иным оборудованием», — эту цитату из ответа комитета по промышленной политике инновациям и торговле уже несколько дней обсуждают в барном сообществе Петербурга.
Как утверждается, данный текст содержится в ответе на запрос одного из активистов борьбы против закона о наливайках, который уже несколько месяцев обсуждается владельцами и завсегдатаями крафтовых заведений. По их мнению, новые требования к заведениям, расположенным в жилых домах, могут привести к закрытию существенного числа баров и небольших ресторанов.
Что это за требования? С 1 сентября, для того чтобы продавать алкоголь в ночное время, такие заведения должны иметь площадь обслуживания минимум в 50 квадратных метров, отдельный туалет для персонала, выход на улицу, а не во двор, кухню и т.д. Тогда они смогут попасть в специальный реестр заведений общепита, которым открыта возможность получения лицензии на торговлю алкоголем.
После принятия закона заведения разделились на те, которые очевидно не соответствуют новым требованиям, и те, которые могут пройти проверку либо уже сейчас, либо после небольших изменений. Однако после публикации ответа комитета значительная часть баров из второй категории может перекочевать в первую и закрыться. В беседе с Собака.ru Владимир Николаев (бары «Полторы комнаты», «Цветочки», «Oy!», Ultramen, Ruc’s Heaven) озвучил несколько вопросов, которые сейчас стоят перед владельцами заведений. Мы постарались задать их представителям власти.
Вопрос 1: Так все же, что будет учитываться в площади зала обслуживания?
Владимир Николаев: Когда появилась информация, что в площадь обслуживания не собираются включать зону барной стойки, зону за ней, не собираются включать туда гардеробы, колонны, над нами, естественно, в очередной раз повис дамоклов меч.
Пространство за баром широкое, так как оно заполняется барными станциями, оборудованием для хранения напитков, свежих фруктов, трав и так далее. Все это нельзя приравнивать к магазинной выкладке. Плюс мы ратуем за то, чтобы ребятам за барной стойкой было комфортно размещаться.
Аргумент властей вроде бы следующий: гости не имеют доступа за барную стойку, а стало быть, и зоной обслуживания она считаться не может. Ну, во-первых, в отдельных случаях имеют — мы проводим активности, когда гости сами готовят коктейли, но, конечно, это в рамках закрытого под мероприятие заведения. Во-вторых, а что, гости имеют доступ на сцену или принимают там пищу?
Ну и самое главное — не совсем понятно, как все эти метры будут считаться и как барные стойки из них будут вычитаться. На уровне слухов сейчас говорится о проектно-инвентаризационных планах, но в них никакая мебель не обозначается, в том числе и барные стойки. Если решение будет приниматься по ним, то разъяснение про барные стойки не имеет смысла. Зачем тогда о них вообще говорить? Чтобы повысить продажи антидепрессантов среди владельцев заведений?
Ответ властей:
Денис Четырбок (депутат ЗакСа, один из разработчиков закона о наливайках): У меня нет [информации о том, будет ли комитет учитывать площадь барной стойки]. Мы закон разработали, в нем все четко написано — формулировка взята из 171-го федерального закона.
В законе четко написано, что такое пространство [обслуживания] — это место, где осуществляется оказание услуг общественного питания. Оно должно быть обозначено на правоустанавливающих и инвентаризационных документах, которые предоставляются [властям] самой организацией. Мне не очень понятно беспокойство [по этому поводу]. Уже сейчас пять лет действует [требование] к минимальной площади в 20 кв. метров [зала обслуживания для большинства заведений], а для хрущевок — 50 кв. метров. Все это время каким-то образом бизнес уже сосуществовал с комитетом, не было вопросов относительно того, что включается [в зал обслуживания], а что нет.
Антон Ситов
Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (цитата по Фонтанка.ru):
В законе говорится, что зал обслуживания предназначен для принятия пищи и досуга. Соответственно, к примеру, сцена будет входить в зал обслуживания. Если гардероб закрыт для доступа посетителей — это служебное помещение, мы его исключаем. Туалеты тоже в зал обслуживания не входят. Все остальное максимально будет попадать.
Вопрос 2: Кто и когда будет создавать реестр?
Владимир Николаев: Я до сих пор не понимаю, как будет составляться этот реестр. На основании чего он будет составляться. Я с трудом представляю, что кто-то ногами обойдет несколько тысяч заведений. А если обойдут, то почему не ходят сейчас? Если закон с сентября начинает действовать, то что? После 1 сентября мы будем находиться в непонятной серой зоне?
Сейчас неясно, как будут считаться даже элементарно подоконники, в которых мы делаем посадочные места. Как будут считаться просто какие-то проходы.
Ответ властей:
Денис Четырбок: В законе четко говорится, что полномочия [по формированию реестра] предоставлены правительству Санкт-Петербурга. Организация, которая хочет реализовывать в многоквартирном доме алкогольную продукцию после 22 часов, должна подать в комитет документы, подтверждающие соответствие критериям.
Далее комитет рассматривает документы, если понадобится, будет совершен выезд на место, чтобы подтвердить что это не бутафорское все, а все работает по санитарным нормам. После этого заведение включается в реестр, и наличие заведений в этом реестре является безусловным основанием для проверяющих органов при вынесении решения о соответствии закону.
[Когда этот список будут составлять?] Этот вопрос надо задать в комитет, потому что закон четко передает эти полномочия правительству и вступает в силу 1 сентября. На предварительных обсуждениях представители комитета уверяли, что бюрократических сложностей для бизнеса не возникнет, ведь еще с ковидных времен была внедрена практика взаимодействия с общепитом в онлайн-формате, открыты личные кабинеты и нет никаких проблем. Мне как разработчику кажется эта схема понятной. Не надо идти куда-то, трясти справками, стоять в очередях.
Антон Ситов
Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (цитата по Фонтанка.ru):
Если в рамках проверки при формировании реестра ресторанов мы выявим 49 метров, это не значит, что мы тут же отзовем лицензию. Для того, чтобы лишить бар действующей лицензии, должна быть зафиксирована серия нарушений.
Вопрос 3: Почему детали ограничений становятся известны постепенно?
Владимир Николаев: Мы следили за разработкой закона и общественными слушаниями. Те, кто хотел знать, какие требования будут предъявляться, те знали. Но мы не могли себе представить, что из общей площади, возможно, начнут вычитать неотделимые для ведения данного вида бизнеса вещи. Почему это всплыло сейчас?
Да и вообще, наш закон фактически принят в продолжение федерального. У нас критерии более строгие. Почему в нашем супертуристическом городе увеличили минимальный необходимый метраж даже в сравнении с Москвой? В Москве вести бизнес становится проще, чем в Петербурге, получается.
Ответ властей:
Денис Четырбок: Закон [почти] не менялся [по ходу рассмотрения] — были разные варианты, которые обсуждались на рабочей группе (вплоть до тотальных запретов заведений общепита в многоквартирных домах). На этапе рассмотрения была принята только одна поправка — она касалась минимальной площади в 50 метров и сроков вступления в силу (они были перенесены для центральных районов с 1 декабря на 1 сентября). Это нормальный законотворческий процесс. Если у депутатов на первом чтении были предложения и корректировки, мы же не можем отмахиваться от них и не рассматривать. Мы их рассмотрели, ну и закон процентов на 5 изменился от первой редакции — это несущественно, на мой взгляд.
