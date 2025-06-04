Закон о «наливайках». Мария Элькина — о том, почему политика ограничений подрывает порядок, а не наводит его

Не сказать, чтобы я была завсегдатаем баров. Алкоголь употребляю очень редко, исключительно ради хорошей компании или гастрономических впечатлений могу выпить бокал вина. Но в этом году, например, отмечала день рождения в баре «На Вина!». Там во всем соблюден безупречный вкус: в интерьере, выборе вин, лаконичных закусках. Персонал обаятельный и интеллигентный, такие люди украсили бы собой хоть театр, хоть библиотеку. Меньше всего на свете это похоже на место, где кто-то напивается без меры, шумит, оскорбляет собеседников или прохожих.

Такие проекты, как «На Вина!» — достопримечательность, часть городской культуры. Точно так же, как многие заведения Бангкока и Мадрида, петербургские бары стали не фоном, а урбанистическим явлением в своем праве: они притягивают туристов, а местных жителей делают интереснее и общительнее.

Не знаю, соответствует ли бар «На Вина!» критериям только что принятого в Петербурге закона «о наливайках» (бар «На Вина!» соответствует критериям закона о «наливайках» — Прим. Ред.). Тем не менее, совершенно очевидно, что они, эти критерии, подобраны как-то нелогично. Если им верить, получится, что, будь в «На Вина!» зал для посетителей 40 кв. м., он не имел бы права на существование, а вот был бы 51 кв. м. — имел бы. Никакого здравого смысла здесь не разглядишь. Подход «лес рубят — щепки летят» принять в данном случае невозможно хотя бы потому, что речь идет не о щепках, а о людях и созидании. Согласиться с тем, что пусть закроется сколько-то «хороших» заведений, главное — избавиться от «плохих», значит, вступить в противоречие не только с базовыми принципами справедливости и гуманизма, но и отказаться от жизнеспасительной прагматичности.

Депутаты, лоббировавшие закон, говорят, что якобы встали на борьбу с нечестностью, хотели помешать алкомаркетам прикидываться барами и продавать спиртное по ночам. Здесь мы слышим если не лукавство, то по меньшей мере опасное упрощение. В Петербурге и других городах мира полно баров с залом в 30 кв. м. О требовании наличия кухни и говорить нечего — бар потому и бар, что еды в нем может и не быть вовсе.

У владельцев сетевых алкомаркетов как раз полно ресурсов для того, чтобы формально соблюсти закон о «наливайках». Главные потенциальные жертвы — небольшие частные заведения, которые в совокупности составляют гордость современного Петербурга.