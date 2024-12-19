6 правил интерьера ресторана от архитектурного бюро Da Bureau

Любимая петербургская архитектурная студия Da Bureau отмечает 10 лет! Специально для Собака.ru юбиляры составили чек-лист — что должно быть в современном ресторане с точки зрения архитектуры и гостя, и рассказали о будущих проектах.
Чек-лист: что должно быть в современном ресторане с точки зрения архитектуры и гостя
- Ресторан — зачастую, маленькое пространство. Если дать волю технологам и шефам, они все превратят в цех, но, кроме шуток, очень важно правильно рассчитать баланс между кухней и залами, гостевыми помещениями и стаф-зоной. Архитектор должен стремиться к максимальной полезной площади, это достигается путем внимательного анализа будущей логистики помещения с сточки зрения гостя и команды. Тут нет универсального совета, все очень зависит от типа сервиса, конкретного помещения и концепции.
- Классный свет, который не слепит, помогает навигации, провоцирует сделать фотографию еды, человека или интерьера. Качественное освещение — залог хорошего UGC (пользовательский контент): фото из ресторана или бара наполняют и отзывы на картах, и социальный сети, это диджитал-амбассадоры бренда, поэтому свет — критически важный пункт.
- Дизайн должен соответствовать концепции и всегда немножко превосходить ожидания. Самый большой вызов — сделать абсолютно минималистичное пространство уютным. Если вы можете какой-то элемент убрать из дизайна и он делает интерьер хуже, убирайте! Чем меньше, вы используете средств выразительности, чтобы добиться результата, тем более высококлассную работу вы делаете. Избыточность деталей не должна компенсировать плохое зонирование. Хорошая работа базируется на планировочном решении, на грамотной логистике и эргономике. Интерьер — на некой общей идее, тогда его не надо декорировать, он сам будет рассказывать свою историю.
- Каждое посадочное место должно иметь свои «видовые» характеристики: с каждой локации человека должно что-то развлекать, например, открытая кухня, винный шкаф, какой-то объект и так далее. Баланс интереса и удобства должен быть на всей посадке одинаковым — место у окна или в глубине ресторана на диване, каждый блок должен работать.
- Эргономичная зона входа — удобная для приема нескольких гостей сразу, а если позволяет площадь, то и работающая как бар или магазин.
- «Пасхалки» и ассоциации второго порядка. Это второстепенные, не сразу заметные детали, зачастую чуть больше раскрывают концепцию при повторном посещении, что делает возврат гостя с желанием больше изучить место. Это не обязательная, но интересная иммерсивная часть. Пример: центральный элемент Made in China — дракон над стойкой.
«При проектировании дракона, который подвешен к потолку у нас было несколько вызовов. Это историческое здание, максимальная нагрузка — 50 кг, то есть инсталляция должна выглядеть массивно, но быть при этом легкой. Мы очень долго искали и тестировали материалы для этой конструкции. Чешуйки должны были быть светопрозрачными, отразить всю необходимую нам палитру, не каждый материал отвечает этим качествам. В итоге мы придумали каркас из металлических прутьев, пластиковые кольца и чешую из самого неожиданного материала — спанбонда, использующегося для теплиц», — Борис Львовский.
Made in China
Показываем новый интерьер бара El Copitas (https://t.me/chtogdeestvpeterburge/9022) от DA Bureau в жанре мэджик-минимализм: главная женщина Follow The Rabbits — Фрида — останется в семье в виде такого «наскального» рисунка.
Премьеры DA Bureau
В Петербурге:
- El Copitas Bar на Колокольной;
- лаунж Maison Rouge на Конюшенной;
- большой проект на Васильевском острове c компанией «Арсенал» — апарт-отель, а также общественное пространство, где будет место и для ресторанов.
В Казани:
- гастрономический рынок совместно с Ginza Project.
В Вене:
- ресторан Homie.
В Дубае:
- Myata Platinum Dubai — первый в мире ресторан, стены которого полностью напечатаны на принтере, этот объем войдет в книгу рекордов Гиннеса;
- второй ресторан Birch Арслана Бердиева;
- Sobremesa — совместный с El Copitas Bar проект.
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