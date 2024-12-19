6 правил интерьера ресторана от архитектурного бюро Da Bureau

Каждое посадочное место должно иметь свои «видовые» характеристики: с каждой локации человека должно что-то развлекать, например, открытая кухня, винный шкаф, какой-то объект и так далее. Баланс интереса и удобства должен быть на всей посадке одинаковым — место у окна или в глубине ресторана на диване, каждый блок должен работать.

Эргономичная зона входа — удобная для приема нескольких гостей сразу, а если позволяет площадь, то и работающая как бар или магазин.

«Пасхалки» и ассоциации второго порядка. Это второстепенные, не сразу заметные детали, зачастую чуть больше раскрывают концепцию при повторном посещении, что делает возврат гостя с желанием больше изучить место. Это не обязательная, но интересная иммерсивная часть. Пример: центральный элемент Made in China — дракон над стойкой.

«При проектировании дракона, который подвешен к потолку у нас было несколько вызовов. Это историческое здание, максимальная нагрузка — 50 кг, то есть инсталляция должна выглядеть массивно, но быть при этом легкой. Мы очень долго искали и тестировали материалы для этой конструкции. Чешуйки должны были быть светопрозрачными, отразить всю необходимую нам палитру, не каждый материал отвечает этим качествам. В итоге мы придумали каркас из металлических прутьев, пластиковые кольца и чешую из самого неожиданного материала — спанбонда, использующегося для теплиц», — Борис Львовский.