Нутрия, соцветия укропа и рыночные отношения: как выбирать сезонные продукты на «Сытном» и «Кузнечном»

«Кузнечный» VS «Сытный»

На «Сытном» прекрасные ребята-овощники, у которых есть то, что не продается у многих здесь продавцов. Что-то они выращивают самостоятельно в саду и в огороде, а грибы и ягоды собирают в лесу их родственники. Для меню Baht я тут беру мацони и соленый сыр. Лайфхак: подружитесь с теми, у кого вам понравился продукт, и общайтесь с ними, как с друзьями, обменяйтесь телефонами и заказывайте все необходимое заранее. Для продавцов это очень важно иметь такого постоянного клиента.

На «Кузнечном» есть отличные грибы, например, грузди. Правда, около рынка их найти легче — там торгуют бабули, с которыми я тоже созванивалась и брала что было в наличии: белые — редкого качества!