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Тенденции

Нутрия, соцветия укропа и рыночные отношения: как выбирать сезонные продукты на «Сытном» и «Кузнечном»

Мы встретились с шеф-поваром Олесей Дробот (Baht, экс ЕМ и Sixty Four) на самом первом рынке Петербурга, появившемся всего через несколько лет после основания города. 

Анастасия Манаенкова
Анастасия Манаенкова
Анастасия Манаенкова

«Кузнечный» VS «Сытный»

На «Сытном» прекрасные ребята-овощники, у которых есть то, что не продается у многих здесь продавцов. Что-то они выращивают самостоятельно в саду и в огороде, а грибы и ягоды собирают в лесу их родственники. Для меню Baht я тут беру мацони и соленый сыр. Лайфхак: подружитесь с теми, у кого вам понравился продукт, и общайтесь с ними, как с друзьями, обменяйтесь телефонами и заказывайте все необходимое заранее. Для продавцов это очень важно иметь такого постоянного клиента. 

На «Кузнечном» есть отличные грибы, например, грузди. Правда, около рынка их найти легче — там торгуют бабули, с которыми я тоже созванивалась и брала что было в наличии: белые — редкого качества!

Анастасия Манаенкова
Анастасия Манаенкова
Анастасия Манаенкова

Вот еще пример по «Сытному»: тут работает целая семья, которая выращивает много зелени и добротных молодых овощей — кабачки с цветами, морковь, свеклу, картофель. С ними тоже можно договариваться, даже если хочется вырастить особенное под себя или собрать. 

На «Кузнечном рынке» в отделе птиц есть прилавок с мясом крупных животных. Там работают мать с дочкой: торгуют перепелками, курицами, яйцами, но самое интересное — нутрия (еще ее называют водной крысой или болотным бобром).Очень полезно для беременных женщин! 

Анастасия Манаенкова
Анастасия Манаенкова

Соцветия лука VS соцветия укропа

Как его можно готовить соцветия лука? Использовать как обычный репчатый! У него мягкий нежный вкус, можно добавлять в салат с сезонными помидорами или мариновать, а цветы использовать для оформления блюд.

Мое любимое — это соцветия укропа! У него такой же яркий вкус, как и у обычного, но особенность в том, что он очень красивый. 

Анастасия Манаенкова
Анастасия Манаенкова

Лисички

Не обойдемся и без первых летних грибов — лисички готовят сейчас примерно во всех заведениях! Совмещают с жареным картофелем, маринуют и даже подают сырыми (как я делала в одном из своих блюд). В лисичках есть один элемент, который убивает в нашем организме всяких червячков у нас в желудке. Это очень полезный гриб, который даже врачи рекомендуют чаще включать в рацион. 

Анастасия Манаенкова
Анастасия Манаенкова

Овощи и цветы

Сейчас на рынках самые вкусные молодые морковь (с удовольствием есть сырой!), бэби-картофель, горошек. Помидоры добавлять в салат и экспериментировать с сортами — у них у всех разный вкус. Цветы кабачков готовим во фритюре, предварительно запанировав в муке, это самый простой и вкусный способ. Можно начинить мясом, рыбой, паштетом, рийетом, овощами и вообще чем угодно!

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Олеся Дробот

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