Нутрия, соцветия укропа и рыночные отношения: как выбирать сезонные продукты на «Сытном» и «Кузнечном»

Мы встретились с шеф-поваром Олесей Дробот (Baht, экс ЕМ и Sixty Four) на самом первом рынке Петербурга, появившемся всего через несколько лет после основания города.
«Кузнечный» VS «Сытный»
На «Сытном» прекрасные ребята-овощники, у которых есть то, что не продается у многих здесь продавцов. Что-то они выращивают самостоятельно в саду и в огороде, а грибы и ягоды собирают в лесу их родственники. Для меню Baht я тут беру мацони и соленый сыр. Лайфхак: подружитесь с теми, у кого вам понравился продукт, и общайтесь с ними, как с друзьями, обменяйтесь телефонами и заказывайте все необходимое заранее. Для продавцов это очень важно иметь такого постоянного клиента.
На «Кузнечном» есть отличные грибы, например, грузди. Правда, около рынка их найти легче — там торгуют бабули, с которыми я тоже созванивалась и брала что было в наличии: белые — редкого качества!
Вот еще пример по «Сытному»: тут работает целая семья, которая выращивает много зелени и добротных молодых овощей — кабачки с цветами, морковь, свеклу, картофель. С ними тоже можно договариваться, даже если хочется вырастить особенное под себя или собрать.
На «Кузнечном рынке» в отделе птиц есть прилавок с мясом крупных животных. Там работают мать с дочкой: торгуют перепелками, курицами, яйцами, но самое интересное — нутрия (еще ее называют водной крысой или болотным бобром).Очень полезно для беременных женщин!
Соцветия лука VS соцветия укропа
Как его можно готовить соцветия лука? Использовать как обычный репчатый! У него мягкий нежный вкус, можно добавлять в салат с сезонными помидорами или мариновать, а цветы использовать для оформления блюд.
Мое любимое — это соцветия укропа! У него такой же яркий вкус, как и у обычного, но особенность в том, что он очень красивый.
Лисички
Не обойдемся и без первых летних грибов — лисички готовят сейчас примерно во всех заведениях! Совмещают с жареным картофелем, маринуют и даже подают сырыми (как я делала в одном из своих блюд). В лисичках есть один элемент, который убивает в нашем организме всяких червячков у нас в желудке. Это очень полезный гриб, который даже врачи рекомендуют чаще включать в рацион.
Овощи и цветы
Сейчас на рынках самые вкусные молодые морковь (с удовольствием есть сырой!), бэби-картофель, горошек. Помидоры добавлять в салат и экспериментировать с сортами — у них у всех разный вкус. Цветы кабачков готовим во фритюре, предварительно запанировав в муке, это самый простой и вкусный способ. Можно начинить мясом, рыбой, паштетом, рийетом, овощами и вообще чем угодно!
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