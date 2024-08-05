4 гастрономических маст-хэва, чтобы продлить лето: верблюд, окрошка и балкон на двоих

Гастрономический сезон продолжается! Рассказываем, где искать верблюжье мясо, окрошку на турецком квасе и балконо-террасу для двоих.
Маст-хэв: верблюжье мясо в Baht
В чуть ли не первое туркменское бистро Baht (консультирует ресторатор Эдуард Мурадян — знак качества!), что в золотом треугольнике Петроградки, бренд-шеф Олеся Дробот (экс-шеф ЕМ и Sixty Four) зашла с козырей. Готовит верблюжье мясо с домашней татарской лапшой ромбообразной формы из пресного теста — тушит с морковью и луком и подает с большим количеством петрушки, укропа и кинзы.
Корпусная улица, 9
Место, для романтического ужина: ресторан Flori
Балкон со столиком на двоих, пожалуйста! И с видом на Суворовский проспект под приглушенным светом парящей сверху лилии — такую отсылку к цветку на гербе Флоренции сделала архитектор Мария Федорова (бюро Up to you Design) для ресторана Flori от объединения «Комитет» (Rimski, MOНА). Берем ризотто с тартаром из говядины и черным трюфелем, стейки и салат с арбузом и козьим сыром. Над кухней в том числе работал шеф Андрей Красов (экс «Сад» и MAD).
Суворовский пр., 47
Эксклюзив: симбиоз итальянской еды с азиатской в ресторане Itameshi
Совсем скоро мы узнаем, насколько хорош шеф и ресторатор Алексей Алексеев (Futurist, Inner) в азиатской кухне. Со сверхкосмической скоростью он открывает свой третий проект — итало-японский Itameshi в большом апарт-отеле Artstudio M103 от уже родной Алексееву компании RBI. Будут карпаччо из говядины с пармезаном, соусом понзу и чипсами нори, тортеллини-рамен с мраморной говядиной и поркеттой и окономияки с угрем.
Московский пр., 103
К кому идти на окрошку: шеф-повар Дмитрий Чайковский в Cast
Теперь за еду в ресторане современной ближневосточной кухни Cast на «Ленфильме» отвечает шеф-повар Дмитрий Чайковский, ранее руливший кухней репинского Muze Garden в Доме творчества композиторов. Главный бэнгер его летнего меню — окрошка на турецком квасе из репы и фиолетовой моркови (с ним же есть «Кровавая Мэри»!), а в разделе мезе — бабагануш по рецепту бабушки.
Каменноостровский просп., 10
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