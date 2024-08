4 гастрономических маст-хэва, чтобы продлить лето: верблюд, окрошка и балкон на двоих

Место, для романтического ужина: ресторан Flori

Балкон со столиком на двоих, пожалуйста! И с видом на Суворовский проспект под приглушенным светом парящей сверху лилии — такую отсылку к цветку на гербе Флоренции сделала архитектор Мария Федорова (бюро Up to you Design) для ресторана Flori от объединения «Комитет» (Rimski, MOНА). Берем ризотто с тартаром из говядины и черным трюфелем, стейки и салат с арбузом и козьим сыром. Над кухней в том числе работал шеф Андрей Красов (экс «Сад» и MAD).

Суворовский пр., 47