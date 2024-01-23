5 гастрономических бань в Петербурге и в курортном районе

Как говорится в пословице, «баня без пара — что щи без навара». «Собака.ru» полностью согласна с утверждением и рассказывает о пяти классных парных, где еще хорошо кормят!
«Дегтярные бани»
История «Дегтярных» тянется аж с 1957 года, когда в рамках общегородской программы здесь открылась баня №9. В мужском и женском классах все по классике — русская парная, турецкий хаммам, самые внимательные парильщики и парильщицы, купели и комната, где проводят пенно-мыльное мытье (ощущения — космос!). В перерывах между подходами отдохните в банном кафе от ресторана «Банщики». Варят саратовских раков, креветки с укропом и лимоном и домашние пельмени.
ул. Дегтярная, д. 1, лит. А
Brooms
Моднейший банный спот — комплекс на цокольном этаже первого советского небоскреба, где сейчас находится гостиница «Азимут». Русская парная с отделкой из карельской сухостойной сосны, малая баня с купелями и сеновалом, авторские программы парения, хвойные ароматы, тропический дождь и звуки поющих птиц! В общем, полный релакс, не покидая центр Петербурга. В общих классах удовольствие растягивают на три часа (вместимость не более 4 людей одновременно) благодаря ритуалу ароматерапии, парению с растиранием льдом, уходовыми процедурами и чаепитием.
После очистки тела и души поднимайтесь на 18-й этаж в ресторан F11 уже на сеанс панорамотерапии, поздние завтраки и хлеб из гигантского гриля.
Лермонтовский пр., 43/1
Taiga Chalet
Банно-гастрономическая урбанистика привела нас в Приморский район — в комплекс «Тайга» в стиле швейцарского шале, где борщом закусывает парение даже самый продуктивный шеф Петербурга Роман Киселев (Nothing Fancy, Rene, Solids). Внутри 8 отдельных сьютов, каждый из которых включает в себя комнату отдыха, русскую парную на дровах, закрытую террасу с ледяной купелью и шезлонгами, на которых выходишь в астрал после процедур с пармейстерами. Весь кайф можно дополнить массажем, балийской спа-программой и едой. По одному звонку вам принесут чипсы из семги, тунец с красным апельсином в мандариновой заправке, самолепные пельмени с олениной и пиццу в дровяной печи.
2-я Никитинская, 50
«Б.О.Р. 812»
Загородная резиденция, в которой закольцовано все, что мы любим: восемь бань, отель и ресторан (пробовать зеленые персики в трюфельном масле и холодец с артишоком!). Хочешь по-черному — сделают, а если по душе чувственный акт, то зовите пармейстеров. Они в четыре руки вас бережно отхлещут вениками, затянут синхронно песню, льдом оботрут, а после помогут землю под ногами удержать — укутают в простынь и уложат на кровать-качель.
Приморское ш., 385
«Скандинавия»
Знаменитая локация Курортного района на берегу Финского залива, это направление — излюбленное место русских художников и поэтов 19-20 века. Сейчас в сестрорецкий загородный клуб приезжают не только для качественного отдыха от города, но и за дореволюционными усадьбами и круглогодичным открытым бассейном. Турецкая, финская или русская парные и баня по-черному, а температура воды в открытом бассейне +28, в джакузи +37 даже зимой и даже когда на голову падают крупные снежные хлопья. Чтобы поесть, достаточно пройти пару шагов до соседнего здания (рестораны «Дача Брассери», «Ротонда», бар «Библиотека»).
Парковая ул., 16
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