5 гастрономических бань в Петербурге и в курортном районе

Brooms

Моднейший банный спот — комплекс на цокольном этаже первого советского небоскреба, где сейчас находится гостиница «Азимут». Русская парная с отделкой из карельской сухостойной сосны, малая баня с купелями и сеновалом, авторские программы парения, хвойные ароматы, тропический дождь и звуки поющих птиц! В общем, полный релакс, не покидая центр Петербурга. В общих классах удовольствие растягивают на три часа (вместимость не более 4 людей одновременно) благодаря ритуалу ароматерапии, парению с растиранием льдом, уходовыми процедурами и чаепитием.

После очистки тела и души поднимайтесь на 18-й этаж в ресторан F11 уже на сеанс панорамотерапии, поздние завтраки и хлеб из гигантского гриля.

Лермонтовский пр., 43/1