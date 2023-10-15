Гран-при I Конкурса «Петербургский завтрак» получил Александр Богданов, бренд-шеф ресторанов Claret Café и Marius отеля «Гельвеция»

12 шефов соревновались в приготовлении основы петербургского завтрака - розовых блинов, которые Александру Пушкину по легенде готовила его няня Арина Родионовна. Конкурс был организован Комитетом по развитию туризма Петербурга при участии Комитета по внешним связям и прошел 10 октября. А с 11 по 25 октября пройдет фестиваль «Петербургский завтрак», и в 50 ресторанах города гостям будут подавать специальное меню из блюд завтрака по-петербургски.
Для полной прозрачности оценки, все команды (шефы и их су-шефы) готовили на открытой кухне перед жюри и гостями конкурса.
Каждый участник приготовил 2 блюда:
Обязательное: «Петербургские блины — розовые блины от Арины Родионовны».
Авторское: с отсылкой к гастрономической культуре Петербурга, которое отражает его представление об идеальном завтраке в городе.
В жюри I Гастрономического конкурса «Петербургский завтрак» вошли:
Нана Гвичия, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Сергей Марков, первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Елена Подгорная, начальник Управления развития потребительского рынка Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Артем Гребенщиков, шеф-повар и совладелец ресторана BoBo
Иван Корнеев, основатель Korneev Group
Андрей Перцев, ресторатор
Анжелика Павлова, шеф-повар компании «Теремок»
Татьяна Цветкова, историк Петербургской кухни
Илья Лазерсон, шеф-повар
Дмитрий Грозный, главный редактор MarketMedia.
Александр Богданов, обладатель Гран-при конкурса, бренд-шеф ресторанов Claret Café и Marius (отель «Гельвеция»)
Гран-при конкурса «Петербургский завтрак» получил Александр Богданов, бренд-шеф ресторанов Claret Café и Marius (отель «Гельвеция») за два блюда: карамельные свекольные оладьи с кремом тирамису и свежей клубникой и биточки из лангустинов с яйцом пашот, воздушным соусом беарнез и «супом» из спаржи, которые он приготовил по мотивам завтраков Николая II.
Александр Скворцов, бренд-шеф ресторана «В чаще»
Александр Скворцов, бренд-шеф ресторана «В чаще», победитель в номинации «Петербургские блины», приготовил самый впечатляющий вариант розовых блинов Арины Родионовны: с вареньем из крыжовника, сметанным кремом и еловыми шишками.
Дмитрий Решетников, шеф-повар и совладелец ресторана Mon Chouchou
В номинации «Блюдо Петербургского завтрака по выбору шеф-повара» победил Дмитрий Решетников, бренд-шеф и совладелец ресторанов Zazazu и Mon Chouchou. Он поразил жюри простым и изящным яйцом oeuf brouille с черной икрой, осенним яблоком и фундуком – то ли в духе рецептов великого фразнцузского шефа Эскофье, то ли в стиле завтрака короля из мультфильма «Бременские музыканты».
Нана Гвичия
Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Проект «Петербургский завтрак» стал очень своевременным, мы видим рост интереса у туристов к завтраку, и очень рады, что эту инициативу поддержали рестораны города. Наверное, именно Петербургу не хватало нового восприятия городского утра. Важно, что петербургский завтрак – не классический, он не должен быть одинаковым набором блюд во всех ресторанах. Наш город известен креативной гастрономией, у нас создают уникальные блюда, которые потом появляются по всей России, поэтому ценность работы шефа здесь особенно высока. Важно, что такой завтрак обязательно должен быть эстетически красивым, радовать глаз. Десять лет назад появлялись блюда, как произведения искусства, но они не всегда были вкусными. Сейчас мы пришли к тому, что красота и вкус соответствуют друг другу. Мы уверены, что завтрак в Петербурге уже стал неотъемлемой частью жителей города, а любой турист всегда хочет окунуться в атмосферу города. Тем более, что с 1 августа иностранным гражданам начали выдавать электронные визы, благодаря чему растет количество гостей города из других стран, в том числе, из Европы. У них, к счастью, есть возможность приезжать к нам.
Полный список участников I Гастрономического конкурса "Петербургский завтрак":
Денис Климонтов, шеф-повар отеля Indigo
Константин Морозов, шеф-повар кафе «Ласка»
Станислав Ахметшин, шеф-повар ресторана Paseo Del Prado
Марина Пугина, шеф-повар ресторана «Чайная гостиная» (отель Four Seasons)
Юрий Манчук, шеф-повар и совладелец ресторана Charlie
Иван Никифоров, шеф-повар ресторана «Метрополь», бренд-шеф кафе Петербургской кухни 1847
Герман Тазетдинов, шеф-повар ресторана «Забыли сахар One Trinity Place»
Дмитрий Цветков, шеф-повар гастробара «Каре»
Антон Кононов, шеф-повар отеля «Амбассадор».
Комментарии (0)