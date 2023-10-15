Гран-при I Конкурса «Петербургский завтрак» получил Александр Богданов, бренд-шеф ресторанов Claret Café и Marius отеля «Гельвеция»

Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Проект «Петербургский завтрак» стал очень своевременным, мы видим рост интереса у туристов к завтраку, и очень рады, что эту инициативу поддержали рестораны города. Наверное, именно Петербургу не хватало нового восприятия городского утра. Важно, что петербургский завтрак – не классический, он не должен быть одинаковым набором блюд во всех ресторанах. Наш город известен креативной гастрономией, у нас создают уникальные блюда, которые потом появляются по всей России, поэтому ценность работы шефа здесь особенно высока. Важно, что такой завтрак обязательно должен быть эстетически красивым, радовать глаз. Десять лет назад появлялись блюда, как произведения искусства, но они не всегда были вкусными. Сейчас мы пришли к тому, что красота и вкус соответствуют друг другу. Мы уверены, что завтрак в Петербурге уже стал неотъемлемой частью жителей города, а любой турист всегда хочет окунуться в атмосферу города. Тем более, что с 1 августа иностранным гражданам начали выдавать электронные визы, благодаря чему растет количество гостей города из других стран, в том числе, из Европы. У них, к счастью, есть возможность приезжать к нам.