Что такое завтракать как петербуржцы? Розовыми блинами и сырниками!

Сырники с малиновым вареньем — любимый завтрак императора Николая II. Готовили их при дворе по старинному русскому рецепту: из самого жирного творога с добавлением изюма, обжаривали до золотистой корочки.

Слово «сыр» в названии как раз от древности истории сырников. Сыром называли творог, потому что производили его из сырого молока. В XVIII веке Петр вместе с табаком и картофелем завез в Россию сыр — в том виде, в котором мы его и сегодня знаем. И это неожиданно вызвало кулинарно-лингвистическую путаницу вокруг названия традиционного русского блюда из творога. После появления в России европейского сыра в стране стали производить оба продукта и древний сыр переименовали в творог (от церковнославянского «творъ» — «форма»). Блюда, которые готовили из творога до того, как его назвали творогом, сохранили прежние «сырные» названия, в том числе и сырники. Иногда их называют творожниками, но это слово не особо прижилось.