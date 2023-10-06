«Как я провел лето»: рестораторы Петербурга рассказывают, как прошел высокий сезон

Crevette Bistrot

«По средним цифрам Crevette bistrot, при наличии 40 мест в зале и 30 мест на террасе, в день пропускал 200-250 гостей. При этом гости именно много едят: в каждом счете на двоих 4-6 блюд, а то и больше. Высокая возвратность, примерно 70% стали постоянными гостей.

Поражает география: Москва, Казань, Краснодар, Ростов, Екатеринбург, а также Казахстан, Белоруссия и Китай. Были и залетные из США, Франции, Финляндии, Ливана, Марокко, Японии. Пришлось перевести-таки меню на английский и китайские языки. Весной мы сделали блюдо из гигантских креветок с лемонграсом и кешью, оно очень полюбилось гостям. Кроме нас их, кажется, никто не готовит. Еще из достижений: выпустили свое вино КРАШ (креветка / рислинг / алиготе / шардоне), его создали ребята из винодельни «Узунов». В середине июня получили тираж 400 бутылок, уже допиваем, а на следующий год возьмем бочку побольше, чтобы растянуть удовольствие».