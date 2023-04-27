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Тенденции

5 коктейлей из-под ножа со свежими фруктами и овощами от участников диджитал-тренажера Artender

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Бармены всей России, объединяйтесь! Диджитал-проект Artender, созданный для прокачки творческих мышц барных профи, генерирует новые задания каждую неделю и раздает за лучшее исполнение денежный приз. Вот участники, которые придумали блистательные коктейли «из-под ножа». 

Задание: приготовь гастрономический и очень питкий коктейль для ресторана европейской кухни, который расположен за городом или на побережье. В составе коктейля обязательно использовать один свежий овощ и один свежий ботаникал. Кордиалы и домашние дистилляты использовать запрещено.

Дмитрий Кулешов

«Мы все когда-то рисовали мелом на асфальте. В моем случае это было до группы «Пропаганда». Творческие "потуги" детства залетали в голову ребенка, так же молниеносно, как покупки на маркетплейсах с безлимитной кредитки. В юном возрасте творчеству не было предела. Взрослея, мы удаляемся от простого, теряя творческий запал, прогуливая "тренировки".  Процесс — то, что делает нас живыми.  Когда-то, в распоряжении моих учителей из начала 21-ого века, было всего несколько инструментов: пара-тройка бутылок алкоголя и невероятное желание преподнести их в контексте "лучшего света"».

  • Коктейль «Омут памяти» 

Грушевая водка 50 мл

Руккола 5 гр

Свежий огурец 30 гр

Сироп «Белый шоколад» 20 мл

Лимонный фреш 15 мл

Метод: бленд 

Задание: сделай твист на коктейль «кобблер» в «весеннем стиле». Условия: обязательно использовать крепленое или игристое вино, один свежий фрукт или ягоду и один свежий ботаникал. Методы приготовления: маддл и шейк.

Глеб Лаворчик

«Поспав 2 часа и приехав на работу с жесточайщим похмельем, приступил к накидыванию коктейлей. Томат же ягода как-никак. А тут еще шеф-повар сказал что и ветки от черри довольно ароматные. Вот и ботаникал!»

  • Коктейль Be sober Cobbler

Водка 40 мл

Аперитив, настоянный на цедре красных испанских апельсинов 20 мл

Оливковый рассол 15 мл

Сахарный сироп 15 мл

Лимонный сок 15 мл

Томаты черри 4-6 шт

Украшение: оливки, бальзамический соус, нори

Задание: сделай твист на коктейль «кобблер» в «весеннем стиле». Условия: обязательно использовать крепленое или игристое вино, один свежий фрукт или ягоду и один свежий ботаникал. Методы приготовления: маддл и шейк.

Лиза Артановская

«Весенний? Коблер? Окей… Нужно что-то свежее. Из-под ножа? А как иначе, если коктейль создаётся на ваших глазах? Ведь искра артендера может появиться абсолютно внезапно, может быть с утра за чашкой кофе, а может быть в час ночи сидя в баре у друзей. Но самое главное не забывать для чего ты это делаешь. Ведь Артендер – тренажёр, а также источник вдохновения и полезной информации. Сегодня я вновь поняла, что порой, не так важно, кто, где и когда придумывает коктейль для выполнения челленджа, главное – тот опыт, что ты получаешь в процессе, ведь обсуждения, дискуссии, поиск информации – это очень важные составляющие конечного результата».

  • Коктейль Sudden cobbler 

Виноградная чача 20 мл

Виноград 25 гр

Сельдерей 20 гр

Розмарин 1 веточка

Содовая с алое 50мл (напитоок отфильтровать)

Игристое on top

Задание: сделай твист на коктейль «кобблер» в «весеннем стиле». Условия: обязательно использовать крепленое или игристое вино, один свежий фрукт или ягоду и один свежий ботаникал. Методы приготовления: маддл и шейк.

Павел Иванов

  • Коктейль Spring in spanish

Абрикосовый коньяк 50 мл

Вермут 7 мл

Клубника 4 шт

Лаймовый фреш 20 мл

Мята

Игристое on top

Задание: приготовь гастрономический и очень питкий коктейль для ресторана европейской кухни, который расположен за городом или на побережье. В составе коктейля обязательно использовать один свежий овощ и один свежий ботаникал. Кордиалы и домашние дистилляты использовать запрещено.

Дмитрий Волков

  • Коктейль «Солнечный берег 

Текила 50 мл

Ананасовый сок 30 мл

Лимонный сок 20 мл

Гранатовый сироп 10 мл 

Имбирный сок 10 мл 

Морковный сок 10 мл

Мята, гвоздика и сегмент апельсина для украшения

Метод: шейк, стрейн

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Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью человека!

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