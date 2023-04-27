5 коктейлей из-под ножа со свежими фруктами и овощами от участников диджитал-тренажера Artender

Бармены всей России, объединяйтесь! Диджитал-проект Artender, созданный для прокачки творческих мышц барных профи, генерирует новые задания каждую неделю и раздает за лучшее исполнение денежный приз. Вот участники, которые придумали блистательные коктейли «из-под ножа».
Задание: приготовь гастрономический и очень питкий коктейль для ресторана европейской кухни, который расположен за городом или на побережье. В составе коктейля обязательно использовать один свежий овощ и один свежий ботаникал. Кордиалы и домашние дистилляты использовать запрещено.
Дмитрий Кулешов
«Мы все когда-то рисовали мелом на асфальте. В моем случае это было до группы «Пропаганда». Творческие "потуги" детства залетали в голову ребенка, так же молниеносно, как покупки на маркетплейсах с безлимитной кредитки. В юном возрасте творчеству не было предела. Взрослея, мы удаляемся от простого, теряя творческий запал, прогуливая "тренировки". Процесс — то, что делает нас живыми. Когда-то, в распоряжении моих учителей из начала 21-ого века, было всего несколько инструментов: пара-тройка бутылок алкоголя и невероятное желание преподнести их в контексте "лучшего света"».
- Коктейль «Омут памяти»
Грушевая водка 50 мл
Руккола 5 гр
Свежий огурец 30 гр
Сироп «Белый шоколад» 20 мл
Лимонный фреш 15 мл
Метод: бленд
Задание: сделай твист на коктейль «кобблер» в «весеннем стиле». Условия: обязательно использовать крепленое или игристое вино, один свежий фрукт или ягоду и один свежий ботаникал. Методы приготовления: маддл и шейк.
Глеб Лаворчик
«Поспав 2 часа и приехав на работу с жесточайщим похмельем, приступил к накидыванию коктейлей. Томат же ягода как-никак. А тут еще шеф-повар сказал что и ветки от черри довольно ароматные. Вот и ботаникал!»
- Коктейль Be sober Cobbler
Водка 40 мл
Аперитив, настоянный на цедре красных испанских апельсинов 20 мл
Оливковый рассол 15 мл
Сахарный сироп 15 мл
Лимонный сок 15 мл
Томаты черри 4-6 шт
Украшение: оливки, бальзамический соус, нори
Задание: сделай твист на коктейль «кобблер» в «весеннем стиле». Условия: обязательно использовать крепленое или игристое вино, один свежий фрукт или ягоду и один свежий ботаникал. Методы приготовления: маддл и шейк.
Лиза Артановская
«Весенний? Коблер? Окей… Нужно что-то свежее. Из-под ножа? А как иначе, если коктейль создаётся на ваших глазах? Ведь искра артендера может появиться абсолютно внезапно, может быть с утра за чашкой кофе, а может быть в час ночи сидя в баре у друзей. Но самое главное не забывать для чего ты это делаешь. Ведь Артендер – тренажёр, а также источник вдохновения и полезной информации. Сегодня я вновь поняла, что порой, не так важно, кто, где и когда придумывает коктейль для выполнения челленджа, главное – тот опыт, что ты получаешь в процессе, ведь обсуждения, дискуссии, поиск информации – это очень важные составляющие конечного результата».
- Коктейль Sudden cobbler
Виноградная чача 20 мл
Виноград 25 гр
Сельдерей 20 гр
Розмарин 1 веточка
Содовая с алое 50мл (напитоок отфильтровать)
Игристое on top
Задание: сделай твист на коктейль «кобблер» в «весеннем стиле». Условия: обязательно использовать крепленое или игристое вино, один свежий фрукт или ягоду и один свежий ботаникал. Методы приготовления: маддл и шейк.
Павел Иванов
- Коктейль Spring in spanish
Абрикосовый коньяк 50 мл
Вермут 7 мл
Клубника 4 шт
Лаймовый фреш 20 мл
Мята
Игристое on top
Задание: приготовь гастрономический и очень питкий коктейль для ресторана европейской кухни, который расположен за городом или на побережье. В составе коктейля обязательно использовать один свежий овощ и один свежий ботаникал. Кордиалы и домашние дистилляты использовать запрещено.
Дмитрий Волков
- Коктейль «Солнечный берег
Текила 50 мл
Ананасовый сок 30 мл
Лимонный сок 20 мл
Гранатовый сироп 10 мл
Имбирный сок 10 мл
Морковный сок 10 мл
Мята, гвоздика и сегмент апельсина для украшения
Метод: шейк, стрейн
Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью человека!
Комментарии (0)