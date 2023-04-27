5 коктейлей из-под ножа со свежими фруктами и овощами от участников диджитал-тренажера Artender

Задание: приготовь гастрономический и очень питкий коктейль для ресторана европейской кухни, который расположен за городом или на побережье. В составе коктейля обязательно использовать один свежий овощ и один свежий ботаникал. Кордиалы и домашние дистилляты использовать запрещено.

Дмитрий Кулешов

«Мы все когда-то рисовали мелом на асфальте. В моем случае это было до группы «Пропаганда». Творческие "потуги" детства залетали в голову ребенка, так же молниеносно, как покупки на маркетплейсах с безлимитной кредитки. В юном возрасте творчеству не было предела. Взрослея, мы удаляемся от простого, теряя творческий запал, прогуливая "тренировки". Процесс — то, что делает нас живыми. Когда-то, в распоряжении моих учителей из начала 21-ого века, было всего несколько инструментов: пара-тройка бутылок алкоголя и невероятное желание преподнести их в контексте "лучшего света"».

Коктейль «Омут памяти»

Грушевая водка 50 мл

Руккола 5 гр

Свежий огурец 30 гр

Сироп «Белый шоколад» 20 мл

Лимонный фреш 15 мл

Метод: бленд