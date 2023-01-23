Компотный гимлет и «Дух Женевы» Венедикта Ерофеева: 10 лучших коктейлей от участников проекта Artender

Задание: придумать «компотный» коктейль с двумя видами ягод и в формате гимлет

Андрей Бабинцев, победитель челленджа №132

«Компот — напиток известный каждому человеку на постсоветском пространстве. Вкус, который с нами с самого детства, со времен детского сада, сейчас можно встретить не так часто. В 50-е годы прошлого века в послевоенном Союзе начали формироваться новые стандарты питания. "Первое, второе и компот". В рационе были очень важны два критерия: калорийность и сбалансированность, когда каждая калория на своем месте, ведь людям приходилось пахать с утра до вечера, чтобы поднимать страну с колен после войны. Сейчас компоты можно встретить разве что в столовых, например, в известной Петербургской сети "Столовая №1". Чтобы сделать аутентичный компотный коктейль мы берем на кассе два вида компота по 0,5 л из черной смородины и малины с собой. Смешиваем их между собой подгоняем баланс сахара до 35 brix, кислотность до 2,7ph яблочной и лимонной кислотой и получаем компотный кордиал. Далее смешиваем его в равных пропорциях с джином и гимлет готов.

Мало кто знает, но первую вариацию этого коктейля приготовил персонаж Алексея Смирнова Федя в легендарной "Операции "Ы"" — когда офицер отходит от него в сцене обеда, он выливает половину компота и добавляет джин (ну, я буду верить, что там был именно он)»