Лактоферментированный помело и кожура банана: рецепты лучших безалкогольных коктейлей проекта Artender

Ресторан Sky&Garden, Санкт-Петербург

«Иногда мир не крутится вокруг человека и его охватывает уныние. Но иногда мы справляемся со всеми невзгодами и продолжаем смотреть на мир. Пусть даже под другим углом. Или через какую-то призму. Хоть того же воображения.

Для того, чтобы строить что-либо нужен материал. Необходимые ингредиенты подходящие нашей работе.