Лактоферментированный помело и кожура банана: рецепты лучших безалкогольных коктейлей проекта Artender

Всероссийский диджитал-проект Artender, по совместительству тренажер для творческого развития барменов, генерирует не только самые беспощадные идеи алкогольных коктейлей, но и вполне безобидные. По просьбе «Собака.ru» основатели #perfectbarsteam («Полторы комнаты», «Цветочки», Ulramen, Oy!) Владимир Николаев и Иван Ляшук с блогом Drinkhaсker дали задание барным спецам со всей страны придумать безалкогольные дринки. Публикуем лучших!
Задание: придумай безалкогольный аперитивный коктейль с безалкогольным вином и минимальным содержанием сахара. Вино можно использовать в любом виде и любой форме.
Александр Шагалиев
Ресторан Sky&Garden, Санкт-Петербург
«Иногда мир не крутится вокруг человека и его охватывает уныние. Но иногда мы справляемся со всеми невзгодами и продолжаем смотреть на мир. Пусть даже под другим углом. Или через какую-то призму. Хоть того же воображения.
Для того, чтобы строить что-либо нужен материал. Необходимые ингредиенты подходящие нашей работе.
- За сладкую часть у меня будет отвечать изомальтовый сироп, который считается диетическим. Можно использовать покупной, но никто вам не запрещает его сделать самостоятельно.
- Кислая часть — классический настой каркаде, написан на любой упаковке. Это добавит аперитивности коктейлю.
- В качестве основы (или тела) берем розовое безалкогольное вино Hans Baer, созданное на основе Пино Нуара»
- Состав:
Изомальтовый сироп 25 мл;
Настой каркаде 40 мл;
Розовое вино б/а;
Украшение: цветы каркаде.
Задание: придумай и сделай безалкогольный коктейль с любым ферментированным продуктом.
Павел Иванов
«Дуть», Минск
«Это интересный безалкогольный коктейль на основе лактоферментированного помело, ферментированной гречки и сиропа агавы со свежекислой нотой лайма. Кисло-сладкий во вкусе с красивой подачей и интересными фактами. Что еще нужно?»
- Состав:
Лактоферментированный помело 40 мл;
Гречишный чай Ку Цяо (заваренный и охлажденный) 30 мл;
Сироп агавы 10 мл;
Фреш лайма 10 мл.
Лактоферментированный помело: 1 кг помело нарезаем и перемешиваем в таре с 20 г соли (не йодированной), далее все это помещаем в зип-лок пакет и полностью убираем весь кислород. Помещаем в темное место с постоянной комнатной температурой и ждем 5-7 дней, а через пару дней убираем углекислый газ, который выделяется, снова удаляем весь воздух и опять ждем. Если на фруктах появился налет, значит они испортились и их нужно утилизировать. После 5-7 дней отделяем цедру от мякоти, которую отправляем в блендер и фильтруем через сито. Затем нужно сделать это еще раз через кофе-фильтр.
Задание: придумай и сделай безалкогольный коктейль с любым ферментированным продуктом.
Аркадий Мироненко
Friends, Новосибирск
«Представьте, что работа и не работа вовсе, а что вы приходите в этот выдуманный мир играть, здесь нужно прокачать своего персонажа: вместо убийства каких то монстров — приготовление коктейлей, а напитки так вовсе — сборные артефакты. В союзниках у тебя целая команда, где у каждого сила, ловкость, интеллект, харизма или удача, а вместо эликсиров — шоты настоек, которыми тебе нужно вылечить путника»
- Состав пряного сиропа:
Сахар 500 г;
Вода 500 мл;
Бадьян 5 г;
Перец душистый 4 г;
Корица 15 г;
Кардамон 4 г.
Все ингредиенты поместить в кастрюлю и варить на медленном огне, не допуская закипания.
- Состав бананового сиропа:
Кожура банана (спелого, не зеленого) 100 г;
Сахар 200 г.
Выложить слоями «кожура-сахар» в герметичный контейнер на 3 дня, после содержимое отфильтровать.
- Состав коктейля:
Банановый сироп 30 мл;
Лимонный сок 15 мл;
Пряный сироп 10 мл;
Содовая.
Задание: придумай безалкогольный аперитивный коктейль с безалкогольным вином и минимальным содержанием сахара. Вино можно использовать в любом виде и любой форме.
Иван Котов
Folk, Москва
«Я переехал в Москву, но душой остался на Юге! Самое хайповое после Красной площади в Москве место — это ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства — даже звучит хайпово! Здесь вы увидите, как разные народы и люди двигались в одном направлении, результаты мы видим на выставке. Ингредиенты моего напитка — это тот самый результат народного сельского хозяйства. Аперитив имеет физиологический и психологический смысл. Физиологический состоит в том, что он должен вызывать аппетит. Благодаря кислотности томатной воды из бакинских томатов и грушевого концентрата, стенки желудка слегка раздражаются, подготавливая едока к хорошему обеду. Сухой, легкий и ненавязчивый, с оттенками копчености — так и хочется заказать к нему, что-нибудь обожженное на углях. Психологический же выражается когда мы пьем алкоголь. Мы расслабляемся. В случае с нашим напитком, который я назвал «ВДНХаб сприц» мы можем найти общие темы и культурные сходства: рассказать о своих корнях, обсудить путешествия и досуг, порекомендовать место для отдыха и поделиться опытом: глицераты — это вам не дистилляты»
- Состав коктейля:
Б/а игристое на черкесской копченой груше 75 мл;
Концентрат груши (Кубань) 50 мл;
Томатная вода из бакинских томатов 50 мл;
Украшение: медовое печенье и тертая черкесская груша.
- Состав б/а игристого на черкесской груше:
Б/а игристое 100 мл;
Тертая черкесская груша 160 гр;
Пищевой глицерин.
100 мл игристого смешиваем с тертой грушей и глицерином, су-вид на 65 градусов на 2 часа. Объединяем и хорошо газируем.
- Рецепт томатной воды:
Бакинские томаты отделяем от ростков и произвольно режем, пробиваем в блендере, доводим до кипения в сотейнике и процеживаем через марлю.
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