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Лактоферментированный помело и кожура банана: рецепты лучших безалкогольных коктейлей проекта Artender

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Всероссийский диджитал-проект Artender, по совместительству тренажер для творческого развития барменов, генерирует не только самые беспощадные идеи алкогольных коктейлей, но и вполне безобидные. По просьбе «Собака.ru» основатели #perfectbarsteam («Полторы комнаты», «Цветочки», Ulramen, Oy!) Владимир Николаев и Иван Ляшук с блогом Drinkhaсker дали задание барным спецам со всей страны придумать безалкогольные дринки. Публикуем лучших!

Задание: придумай безалкогольный аперитивный коктейль с безалкогольным вином и минимальным содержанием сахара. Вино можно использовать в любом виде и любой форме.

Александр Шагалиев

Ресторан Sky&Garden, Санкт-Петербург

«Иногда мир не крутится вокруг человека и его охватывает уныние. Но иногда мы справляемся со всеми невзгодами и продолжаем смотреть на мир. Пусть даже под другим углом. Или через какую-то призму. Хоть того же воображения.

Для того, чтобы строить что-либо нужен материал. Необходимые ингредиенты подходящие нашей работе.

  1. За сладкую часть у меня будет отвечать изомальтовый сироп, который считается диетическим. Можно использовать покупной, но никто вам не запрещает его сделать самостоятельно.
  2. Кислая часть — классический настой каркаде, написан на любой упаковке. Это добавит аперитивности коктейлю.
  3. В качестве основы (или тела) берем розовое безалкогольное вино Hans Baer, созданное на основе Пино Нуара»
  • Состав:

Изомальтовый сироп 25 мл;

Настой каркаде 40 мл;

Розовое вино б/а; 

Украшение: цветы каркаде.

Задание: придумай и сделай безалкогольный коктейль с любым ферментированным продуктом.

Павел Иванов

«Дуть», Минск

«Это интересный безалкогольный коктейль на основе лактоферментированного помело, ферментированной гречки и сиропа агавы со свежекислой нотой лайма. Кисло-сладкий во вкусе с красивой подачей и интересными фактами. Что еще нужно?»

  • Состав:

Лактоферментированный помело 40 мл;

Гречишный чай Ку Цяо (заваренный и охлажденный) 30 мл;

Сироп агавы 10 мл;

Фреш лайма 10 мл.

Лактоферментированный помело: 1 кг помело нарезаем и перемешиваем в таре с 20 г соли (не йодированной), далее все это помещаем в зип-лок пакет и полностью убираем весь кислород. Помещаем в темное место с постоянной комнатной температурой и ждем 5-7 дней, а через пару дней убираем углекислый газ, который выделяется, снова удаляем весь воздух и опять ждем. Если на фруктах появился налет, значит они испортились и их нужно утилизировать. После 5-7 дней отделяем цедру от мякоти,  которую отправляем в блендер и фильтруем через сито. Затем нужно сделать это еще раз через кофе-фильтр.

Задание: придумай и сделай безалкогольный коктейль с любым ферментированным продуктом.

Аркадий Мироненко

Friends, Новосибирск 

«Представьте, что работа и не работа вовсе, а что вы приходите в этот выдуманный мир играть, здесь нужно прокачать своего персонажа: вместо убийства каких то монстров — приготовление коктейлей, а напитки так вовсе — сборные артефакты. В союзниках у тебя целая команда, где у каждого сила, ловкость, интеллект, харизма или удача, а вместо эликсиров — шоты настоек, которыми тебе нужно вылечить путника»

  • Состав пряного сиропа:

Сахар 500 г;

Вода 500 мл;

Бадьян 5 г;

Перец душистый 4 г;

Корица 15 г;

Кардамон 4 г.

Все ингредиенты поместить в кастрюлю и варить на медленном огне, не допуская закипания.

  • Состав бананового сиропа:

Кожура банана (спелого, не зеленого) 100 г;

Сахар 200 г.

Выложить слоями «кожура-сахар» в герметичный контейнер на 3 дня, после содержимое отфильтровать.

  • Состав коктейля:

Банановый сироп 30 мл;

Лимонный сок 15 мл;

Пряный сироп 10 мл;

Содовая.

Задание: придумай безалкогольный аперитивный коктейль с безалкогольным вином и минимальным содержанием сахара. Вино можно использовать в любом виде и любой форме.

Иван Котов

Folk, Москва

«Я переехал в Москву, но душой остался на Юге! Самое хайповое после Красной площади в Москве место — это ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства — даже звучит хайпово! Здесь вы увидите, как разные народы и люди двигались в одном направлении, результаты мы видим на выставке. Ингредиенты моего напитка — это тот самый результат народного сельского хозяйства. Аперитив имеет физиологический и психологический смысл. Физиологический состоит в том, что он должен вызывать аппетит. Благодаря кислотности томатной воды из бакинских томатов и грушевого концентрата, стенки желудка слегка раздражаются, подготавливая едока к хорошему обеду. Сухой, легкий и ненавязчивый, с оттенками копчености — так и хочется заказать к нему, что-нибудь обожженное на углях. Психологический же выражается когда мы пьем алкоголь. Мы расслабляемся. В случае с нашим напитком, который я назвал «ВДНХаб сприц» мы можем найти общие темы и культурные сходства: рассказать о своих корнях, обсудить путешествия и досуг, порекомендовать место для отдыха и поделиться опытом: глицераты — это вам не дистилляты»

  • Состав коктейля: 

Б/а игристое на черкесской копченой груше 75 мл;

Концентрат груши (Кубань) 50 мл; 

Томатная вода из бакинских томатов 50 мл; 

Украшение: медовое печенье и тертая черкесская груша.

  • Состав б/а игристого на черкесской груше:

Б/а игристое 100 мл; 

Тертая черкесская груша 160 гр;

Пищевой глицерин.

100 мл игристого смешиваем с тертой грушей и глицерином, су-вид на 65 градусов на 2 часа. Объединяем и хорошо газируем.

  • Рецепт томатной воды:

Бакинские томаты отделяем от ростков и произвольно режем, пробиваем в блендере, доводим до кипения в сотейнике и процеживаем через марлю. 

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