20 талантливых мастеров-керамистов из России

В июле прошел 9-й фестиваль-маркет керамики и фарфора ручной работы Ceramania. «Собака.ru» познакомилась с участниками и выбрала два десятка лучших мастеров, у которых можно заказать посуду (и не только!) прямо сейчас в любую точку России.
Минимализм
Петербургский бренд существует с 2020 года, уже обзавелся своей галереей и студией, в которой работают в разных техниках: от литья и художественной росписи до 3D-моделирования. Вся идеальная на вид и цвет посуда производится из полуфарфора при обжиге в 1200°C.
Иван Убеев @rien.goods
Керамика ярких цветов и правильных несложных форм. Если составлять набор, может получиться очень ретрофутуристично.
Ксения Зайцева @zayatsinceramics
В работах девушки ничего лишнего — приятная фактура, плавные линии и переходы.
Аня Мурмыло @keramurrr
Выведенный специально к фестивалю керамический бокал mince приковывал внимание не одного десятка посетителей. Также Аня делает тарелки разных диаметров со своим растением на каждой — в самом деле флористический реализм.
Арт/авторское
София Венцислицкая Wild One
Создает предметы интерьера и посуду, вызывающие восторг. Некоторые образцы выпускаются в ограниченных тематических сериях со своей философией (светильник из сета «Волнение»), а что-то, к примеру эти рюмки с лепестками артишока, доступны в онлайн-магазине.
Кира Матаева @nomi.pottery
Не только создает красивые интерьерные вещи из керамики, но и проводит мастер-классы в «Вавилов лофте» под душевным названием «Пить и лепить» — с дегустациями.
Тоня @surglinok
Влюбились в лампу-динозавра и тарелку-птицу за бодрый и стильный сюрреализм.
Лиза Зорова @zorca_ceramica
Форма кружек из полуфарфора с ровно круглыми ручками — визитка Лизы. Яркую крупную цветочную роспись делает вручную.
Александра Пылина @pylina_ceramics
Чайные фарфоровые пиалы в японской эстетике. Чтобы получить высокое качество резьбы, после финального обжига Саша использует камнерезные инструменты.
Татьяна Козина Wkruge ceramics
гениальные устричные тарелки и соусники из темной глиной с окрашиванием эффектарной глазурью.
Студия керамики «Кукла-Арт» @kuklaart
Проводят мастер-классы «Гончарное дело» и «Ручная лепка и роспись» на Расстанной ул., 13 (Обводный канал), готовят художественную керамику на заказ и продают работы своих мастеров в магазине внутри.
Maria Oira @maria_oira
Любое керамическое творчество Марии получается чародейским и колдовским. Понравились эти рюмки на ножках.
Вики Казакова @kazakova.viki
Поразительная текстура ваз в виде сфер ассоциируется с планетой или Луной, а выпуклый узор на чашке напоминает ностальгическую панельку.
@will.ceramics
Команда из Петербурга представила керамическую вазу-улитку и миски из шамотной глины неправильной формы.
@tafoni_ceramics
Определение «тафони» мастер интерпретирует по-своему — выветриваемые ветром и вымываемые водой дыры в разных породах передает через вазы.
Детская эстетика
«Краснолесье» @red_forest_ceramics
Среди самых узнаваемых сказочных мотивов на первом месте красный лев — трейдмарк «Краснолесья».
Мари Леман @marie__leman
Тарелки «Первоцвет» с подглазурной акварельной росписью от петербурженки-иллюстраторки.
Художник-монументалист делает классные подставки под яйца (5 вариантов дизайна!) и чайные наборы, будто специально для фильмов Уэса Андерсона.
Нина Новгородова @nina_no.ceramics
Чайные наборы Нины прописаны всем ресторанам, в которых есть детское меню!
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