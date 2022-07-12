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Тенденции

20 талантливых мастеров-керамистов из России

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В июле прошел 9-й фестиваль-маркет керамики и фарфора ручной работы Ceramania. «Собака.ru» познакомилась с участниками и выбрала два десятка лучших мастеров, у которых можно заказать посуду (и не только!) прямо сейчас в любую точку России. 

Минимализм

cono

Петербургский бренд существует с 2020 года, уже обзавелся своей галереей и студией, в которой работают в разных техниках: от литья и художественной росписи до 3D-моделирования. Вся идеальная на вид и цвет посуда производится из полуфарфора при обжиге в 1200°C. 

Иван Убеев @rien.goods

Керамика ярких цветов и правильных несложных форм. Если составлять набор, может получиться очень ретрофутуристично. 

Ксения Зайцева @zayatsinceramics

В работах девушки ничего лишнего — приятная фактура, плавные линии и переходы. 

Аня Мурмыло @keramurrr

Выведенный специально к фестивалю керамический бокал mince приковывал внимание не одного десятка посетителей. Также Аня делает тарелки разных диаметров со своим растением на каждой — в самом деле флористический реализм. 

Арт/авторское

София Венцислицкая Wild One

Создает предметы интерьера и посуду, вызывающие восторг. Некоторые образцы выпускаются в ограниченных тематических сериях со своей философией (светильник из сета «Волнение»), а что-то, к примеру эти рюмки с лепестками артишока, доступны в онлайн-магазине.

Кира Матаева @nomi.pottery

Не только создает красивые интерьерные вещи из керамики, но и проводит мастер-классы в «Вавилов лофте» под душевным названием «Пить и лепить» — с дегустациями.

Тоня @surglinok

Влюбились в лампу-динозавра и тарелку-птицу за бодрый и стильный сюрреализм. 

Лиза Зорова @zorca_ceramica

Форма кружек из полуфарфора с ровно круглыми ручками — визитка Лизы. Яркую крупную цветочную роспись делает вручную.

Александра Пылина @pylina_ceramics

Чайные фарфоровые пиалы в японской эстетике. Чтобы получить высокое качество резьбы, после финального обжига Саша использует камнерезные инструменты.

Татьяна Козина Wkruge ceramics

гениальные устричные тарелки и соусники из темной глиной с окрашиванием эффектарной глазурью.

Студия керамики «Кукла-Арт» @kuklaart

Проводят мастер-классы «Гончарное дело» и «Ручная лепка и роспись» на Расстанной ул., 13 (Обводный канал), готовят художественную керамику на заказ и продают работы своих мастеров в магазине внутри.

Maria Oira @maria_oira 

Любое керамическое творчество Марии получается чародейским и колдовским. Понравились эти рюмки на ножках. 

Вики Казакова @kazakova.viki

Поразительная текстура ваз в виде сфер ассоциируется с планетой или Луной, а выпуклый узор на чашке напоминает ностальгическую панельку. 

@will.ceramics

Команда из Петербурга представила керамическую вазу-улитку и миски из шамотной глины неправильной формы.

@tafoni_ceramics

Определение «тафони» мастер интерпретирует по-своему — выветриваемые ветром и вымываемые водой дыры в разных породах передает через вазы.

Детская эстетика

«Краснолесье» @red_forest_ceramics

Среди самых узнаваемых сказочных мотивов на первом месте красный лев — трейдмарк «Краснолесья».

Мари Леман @marie__leman

Тарелки «Первоцвет» с подглазурной акварельной росписью от петербурженки-иллюстраторки. 

Мария Кеслер 

Художник-монументалист делает классные подставки под яйца (5 вариантов дизайна!) и чайные наборы, будто специально для фильмов Уэса Андерсона.

Нина Новгородова @nina_no.ceramics

Чайные наборы Нины прописаны всем ресторанам, в которых есть детское меню!

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