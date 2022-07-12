20 талантливых мастеров-керамистов из России

Минимализм

cono

Петербургский бренд существует с 2020 года, уже обзавелся своей галереей и студией, в которой работают в разных техниках: от литья и художественной росписи до 3D-моделирования. Вся идеальная на вид и цвет посуда производится из полуфарфора при обжиге в 1200°C.