На выходных в Севкабеле пройдет фестиваль-маркет керамики Ceramania

Купить можно будет как изделия из керамики и фарфора, так и предметы для дома из стекла, металла, дерева и даже текстиль. В фестивале примут участие 150 (!) дизайнеров, марок и мастерских со всей России. На лекциях расскажут о техниках создания керамики, на мастер-классах для взрослых и детей покажут, как лепить, расписывать изделия, работать на гончарном круге и с витражами. Кроме того, будет действовать зона свободной лепки.

2-3 июля, 12:00-21:00

Цех в Севкабеле

Вход свободный