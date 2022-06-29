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Дизайн

На выходных в Севкабеле пройдет фестиваль-маркет керамики Ceramania

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В этот уикенд, 2 и 3 июля, в Севкабеле состоится фестиваль авторской керамики и фарфора Ceramania. Организаторы обещают много активностей — не только маркет, но и выставку, мастер-классы и лекции.

архивы пресс-служб

Yantra Keramika

архивы пресс-служб

Innsaei Keramik

архивы пресс-служб

Pipito Ceramics

Купить можно будет как изделия из керамики и фарфора, так и предметы для дома из стекла, металла, дерева и даже текстиль. В фестивале примут участие 150 (!) дизайнеров, марок и мастерских со всей России. На лекциях расскажут о техниках создания керамики, на мастер-классах для взрослых и детей покажут, как лепить, расписывать изделия, работать на гончарном круге и с витражами. Кроме того, будет действовать зона свободной лепки.

2-3 июля, 12:00-21:00

Цех в Севкабеле

Вход свободный

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