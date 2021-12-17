Невский завалило мармеладом: почему главный проспект Петербурга стал улицей кондитеров и при чем тут пандемия?

Внимательные петербуржцы, часто бывающие в центре, не могли не заметить, что Невский проспект буквально наводнили различные магазины сладкого. На главной магистрали города уже сложно найти место, откуда не было бы видно хотя бы одну (а чаще две-три) витрины с мармеладными замками или конфетными горами.

«На самом деле эта тенденция продолжается уже третий год, — рассказывает руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталия Киреева, — в 2019 году кондитерских магазинов на Невском было четыре, сейчас их 18. При этом за последний год открылось восемь новых точек, ротация происходит постоянно».

Больше всего сейчас магазинов мармелада: им торгуют петербургские компании «Мармеладная бочка» и «Клад Мармелад». С ними конкурирует иногородняя сеть Pirat Marmelad. При этом игроки рынка настаивают, что у каждого из них есть свое лицо. «Это как, условно BMW и Mercedes — два автомобиля, но они не похожи друг на друга. Так и мы с Pirat Marmelad не похожи, — говорит Денис Федоров, руководитель «Мармеладной бочки», — на кого равняются остальные, я не знаю». В самом Pirat Marmelad оперативно ответить на запрос редакции не смогли, сославшись на предновогоднюю занятость.