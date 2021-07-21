«Фуры с вином застряли на границе, в городе назревает дефицит алкоголя»: что не так с поправками в закон о виноделии — объясняют эксперты

Совладелица винных ресторанов Merula

«Закон спонтанный для всех. Сейчас отменили понятие французского шампанского, которое исконно производилось в провинции Шампань. Теперь это игристые вина. А у нас — российское шампанское.

Все сомелье говорят о том, что на рестораны это никак не повлияет – как мы составляли карты, так и будем. Мы не будем писать «российское шампанское», а сделаем просто отдельный раздел. Нет закона, который регламентирует написание винных карт в ресторанах.

Все импортеры столкнулись с большей проблемой — очередь из машин с вином на границе. Таможня перестала растамаживать фуры, перестала отпускать. Что произошло: вместе с этими изменениями к закону о виноделии и виноградарстве РФ (а их 74 страницы) отменились категории вин географического наименования, либо защищенных наименований по происхождению. На нашем рынке 10% марочных вин и 90% остальных, которые попали под эти поправки. Термины отменили, но забыли, что есть технологии растоможки товара. Вина должны пройти российские испытания, на основе которых мы получаем декларацию соответствия, в которой присваиваются категории. Эти документы импортер отправляет в ЕГАИС и таможню, там выдается код каждой категории.

Так как сначала не было никаких пояснений, все думали, что одним днем всем импортерам придется передекларировать все вино, а это большие деньги и время. Чтобы получить декларацию на одну позицию, нужно сдать анализы (это около 1000 руб) и предоставить 2-3 бутылки каждой — себестоимость тоже ложится на плечи компаний, прайс-лист которых составляет порядка 1000 наименований.

Новая бумага с разъяснениями говорит нам о том, что не нужно будет тратить деньги на протоколы и испытания, декларации можно будет подавать самим, на этом тоже можно будет сэкономить. Но весь классификатор построен на старой системе, никто не знает что делать и какие коды указывать. Как должны называться эти вина? Что писать на контрэтикетке? Что делать со старыми акцизными марками, которых сейчас много в обороте? Что делать с грузами, которые стоят на границе – их выпускают или нет? Таможня не готова брать на себя ответственность. Какие-то машины стали выпускать, но предупреждают, что если придут контролирующие или карающие органы, они конфискуют продукцию, потому что это не совсем законно».