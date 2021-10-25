Шоколадный торт Хагрида и мороженое с фаршем: как готовить легендарные блюда из вселенной Гарри Поттера?

Ингредиенты

Шоколадный торт: 3⁄4 стакана кипятка, 1⁄2 стакана несладкого какао-порошка, 1 ч. л. растворимого кофе, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя для теста, 1⁄4 ч. л. соли, 1 стакан сахара, 110 г сливочного масла комнатной температуры, 1⁄2 стакана темного коричневого сахара, 3 крупных яйца комнатной температуры, 1 ч. л. ванильного экстракта.

Шоколадный ганаш: 220 г тертого горького шоколада, 3⁄4 стакана жирных сливок, 30 г сливочного масла, 1⁄4 стакана кукурузного сиропа.

Сахарная глазурь: 110 г сливочного масла, 1 стакан сахарной пудры, 1 ст. л. жирных сливок, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1⁄2 части шоколадного ганаша.)

Зеленая глазурь: 1 стакан сахарной пудры, вода для разведения пасты, зеленый пищевой краситель.

Приготовление

1. Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом и посыпьте мукой две круглые формы для выпечки диаметром 16 см и выложите дно бумагой для выпечки.

2. Смешайте кипяток, какао-порошок и растворимый кофе в мерной чашке или небольшой миске и взбейте до однородной консистенции, отставьте в сторону. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль, отставьте в сторону.

3. В большой миске взбейте при помощи миксера масло, обычный сахар и коричневый сахар до получения пышной консистенции, периодически соскребая массу со стенок миски, около 5 минут. По очереди вбейте яйца, перемешивая до однородности. Добавьте ванильный экстракт и тщательно перемешайте. Влейте горячую кофейную смесь и еще раз перемешайте. Затем добавьте мучную смесь и взбивайте на самой медленной скорости до получения однородной консистенции. Закончите процесс, собрав остатки теста силиконовой лопаткой со дна и свернув тесто. Разделите тесто пополам между двумя формами и выпекайте в течение 20 минут, пока тесто не схватится, а на зубочистке, которую вы воткнете в центр, не останется всего несколько крошек. Будьте осторожны, потому что коржи легко пересушить в духовке. Дайте коржам остыть в формах в течение 10 минут, а затем переверните на решетку и дайте окончательно остыть.

4. Чтобы приготовить шоколадный ганаш, смешайте в миске шоколад, жирные сливки, масло и кукурузный сироп и разогревайте в микроволновке 1—2 минуты. Взбейте до однородной консистенции. Охладите ганаш, дайте ему слегка загустеть, но не доводите до полного застывания.

5. Чтобы приготовить сахарную глазурь, смешайте в миске масло, сахарную пудру, жирные сливки и ваниль и взбейте до получения пышной массы, обводя стенки миски, в течение 7 минут. Добавьте половину охлажденного шоколадного ганаша и взбивайте до однородной консистенции. Если сахарная глазурь получилась слишком мягкой, охладите ее в течение 10 минут и снова взбейте. Охлаждайте еще 10 минут и при необходимости снова взбейте.

6. Чтобы приготовить зеленую глазурь, добавляйте по 1 столовой ложке воды в сахарную пудру и перемешивайте до получения густой пасты. Добавьте пищевой краситель, чтобы придать желаемый оттенок зеленого цвета.

7. Чтобы собрать торт, выложите один корж на картонную подставку для торта, распределите по поверхности коржа 3⁄4 стакана сахарной глазури и разровняйте. Выложите второй корж, разложите поверх него остатки сахарной глазури сверху и посыпьте по бокам. Вылейте сверху остатки шоколадной глазури, позволив неровно стекать по бокам (если глазурь слишком застыла, слегка разогрейте в микроволновке и тщательно перемешайте. Возможно, вам придется еще немного подождать, пока глазурь слегка остынет). Если у вас еще осталась сахарная глазурь, используйте ее для того, чтобы нарисовать декоративную кайму вдоль нижней части торта. Выложите зеленую глазурь в кондитерский мешок с круглым наконечником и сделайте надпись «С днем рождения, Гарри» на верхней части торта. Торт будет выглядеть как домашний. Так и должно быть, ведь таким его делал Хагрид.

ПОЛУЧАЕТСЯ 16 ПОРЦИЙ

Вместо кондитерского мешка вы можете использовать целлофановый пакет. Сделайте небольшую дырочку в углу пакета, наполните зеленой глазурью и выдавите ее через отверстие.