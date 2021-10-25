Шоколадный торт Хагрида и мороженое с фаршем: как готовить легендарные блюда из вселенной Гарри Поттера?

Совсем недавно в Петербурге появилось сливочное пиво, а теперь найдены еще и рецепты жабы в норке, каменных кексов и самого праздничного торта от Хагрида! Какая она — еда волшебников, не маглов? «Собака.ru» публикует отрывок из книги Дины Бухольц «Поваренная книга Гарри Поттера».
Первый торт Гарри на День Рождения: слоеный шоколадный торт
Сложно представить себе более бессердечную женщину, чем та, которая ни разу не испекла и даже не купила торт на день рождения своего осиротевшего племянника. Но именно это и произошло с Гарри Поттером, который впервые получил праздничный торт лишь на свой одиннадцатый день рождения благодаря Хагриду (см. «Гарри Поттер и Философский камень», глава 4).
Какао-бобы столь высоко ценились у ацтеков, что они использовали их в качестве денег. Испанские конкистадоры привезли какао-бобы в Испанию в XVI веке, и вскоре шоколад распространился по всей Европе, постоянно совершенствуя свой вкус. Благодаря голландцам мы узнали, как изготавливать шоколад и какао такими, какими знаем их сейчас, а благодаря швейцарцам поняли, как прекрасен этот напиток с молоком.
Ингредиенты
Шоколадный торт: 3⁄4 стакана кипятка, 1⁄2 стакана несладкого какао-порошка, 1 ч. л. растворимого кофе, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя для теста, 1⁄4 ч. л. соли, 1 стакан сахара, 110 г сливочного масла комнатной температуры, 1⁄2 стакана темного коричневого сахара, 3 крупных яйца комнатной температуры, 1 ч. л. ванильного экстракта.
Шоколадный ганаш: 220 г тертого горького шоколада, 3⁄4 стакана жирных сливок, 30 г сливочного масла, 1⁄4 стакана кукурузного сиропа.
Сахарная глазурь: 110 г сливочного масла, 1 стакан сахарной пудры, 1 ст. л. жирных сливок, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1⁄2 части шоколадного ганаша.)
Зеленая глазурь: 1 стакан сахарной пудры, вода для разведения пасты, зеленый пищевой краситель.
Приготовление
1. Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом и посыпьте мукой две круглые формы для выпечки диаметром 16 см и выложите дно бумагой для выпечки.
2. Смешайте кипяток, какао-порошок и растворимый кофе в мерной чашке или небольшой миске и взбейте до однородной консистенции, отставьте в сторону. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль, отставьте в сторону.
3. В большой миске взбейте при помощи миксера масло, обычный сахар и коричневый сахар до получения пышной консистенции, периодически соскребая массу со стенок миски, около 5 минут. По очереди вбейте яйца, перемешивая до однородности. Добавьте ванильный экстракт и тщательно перемешайте. Влейте горячую кофейную смесь и еще раз перемешайте. Затем добавьте мучную смесь и взбивайте на самой медленной скорости до получения однородной консистенции. Закончите процесс, собрав остатки теста силиконовой лопаткой со дна и свернув тесто. Разделите тесто пополам между двумя формами и выпекайте в течение 20 минут, пока тесто не схватится, а на зубочистке, которую вы воткнете в центр, не останется всего несколько крошек. Будьте осторожны, потому что коржи легко пересушить в духовке. Дайте коржам остыть в формах в течение 10 минут, а затем переверните на решетку и дайте окончательно остыть.
4. Чтобы приготовить шоколадный ганаш, смешайте в миске шоколад, жирные сливки, масло и кукурузный сироп и разогревайте в микроволновке 1—2 минуты. Взбейте до однородной консистенции. Охладите ганаш, дайте ему слегка загустеть, но не доводите до полного застывания.
5. Чтобы приготовить сахарную глазурь, смешайте в миске масло, сахарную пудру, жирные сливки и ваниль и взбейте до получения пышной массы, обводя стенки миски, в течение 7 минут. Добавьте половину охлажденного шоколадного ганаша и взбивайте до однородной консистенции. Если сахарная глазурь получилась слишком мягкой, охладите ее в течение 10 минут и снова взбейте. Охлаждайте еще 10 минут и при необходимости снова взбейте.
6. Чтобы приготовить зеленую глазурь, добавляйте по 1 столовой ложке воды в сахарную пудру и перемешивайте до получения густой пасты. Добавьте пищевой краситель, чтобы придать желаемый оттенок зеленого цвета.
7. Чтобы собрать торт, выложите один корж на картонную подставку для торта, распределите по поверхности коржа 3⁄4 стакана сахарной глазури и разровняйте. Выложите второй корж, разложите поверх него остатки сахарной глазури сверху и посыпьте по бокам. Вылейте сверху остатки шоколадной глазури, позволив неровно стекать по бокам (если глазурь слишком застыла, слегка разогрейте в микроволновке и тщательно перемешайте. Возможно, вам придется еще немного подождать, пока глазурь слегка остынет). Если у вас еще осталась сахарная глазурь, используйте ее для того, чтобы нарисовать декоративную кайму вдоль нижней части торта. Выложите зеленую глазурь в кондитерский мешок с круглым наконечником и сделайте надпись «С днем рождения, Гарри» на верхней части торта. Торт будет выглядеть как домашний. Так и должно быть, ведь таким его делал Хагрид.
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Вместо кондитерского мешка вы можете использовать целлофановый пакет. Сделайте небольшую дырочку в углу пакета, наполните зеленой глазурью и выдавите ее через отверстие.
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Йоркширский пудинг
Ростбиф и йоркширский пудинг идут рука об руку, как морковь с горошком. Их почти всегда подают вместе, и ланч после урока с нюхлями, проведенного Хагридом, не был исключением (см. «Гарри Поттер и Кубок огня», глава 28).
Когда вокруг такое обилие мясных блюд, как подать меньше еды и все же сделать ужин сытным, но не очень тяжелым? Рачительные английские хозяйки на традиционный воскресный обед всегда перед ростбифом подавали йоркширский пудинг, чтобы немного утолить острое чувство голода. В давние времена, когда ростбиф готовился на вертеле, на открытом огне, под него подставляли миску, чтобы собирать стекающий сок, а затем клали в нее тесто. Запекаясь, тесто пропитывалось мясным соком, который продолжал капать в миску. М-м-м... разве не аппетитно звучит?
Ингредиенты
1 стакан муки, 1⁄2 ч. л. соли, 2 крупных яйца, 3 ст. л. растопленного масла, 1 стакан цельного молока, 2 ст. л. растительного масла.
Приготовление
1. Перемешайте муку с солью в большой миске. В отдельной миске взбейте яйца до пышности, а затем вмешайте муку и молоко. Вылейте яично-молочную смесь в муку и перемешивайте до получения однородной консистенции. Охладите в холодильнике в течение 30 минут.
2. Предварительно разогрейте духовку до 230 °C. Налейте растительное масло в 20-сантиметровый противень или форму для выпечки и поставьте в духовку. Масло должно раскалиться перед тем, как вы выльете на него тесто.
3. Достаньте тесто из холодильника. Вполне возможно, потребуется его еще раз тщательно перемешать. Аккуратно вылейте тесто в горячую форму. Запекайте в течение 10 минут. Уменьшите огонь до 180 °C и продолжайте запекайте еще 10 минут, пока тесто не поднимется над краями формы и не приобретет золотисто-коричневую корочку по краям. Подавайте горячим или теплым.
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Мороженое со сладким фаршем
Это отличный способ использовать такую начинку для сладких пирожков, и если вы не хотите возиться с приготовлением мороженого, просто размягчите 500—600 г покупного ванильного мороженого, вмешайте в него начинку и снова заморозьте.
Ингредиенты
1⁄2 стакана жирных сливок, 1⁄2 стакана цельного молока, 2⁄3 стакана сахара, 3 крупных яичных желтка, 2 ч. л. ванильного экстракта, 1 стакан начинки для сладких пирожков.
Начина для сладких пирожков:
Начинка из сладкого фарша: 1⁄2 стакана темного изюма, 1⁄2 стакана светлого изюма, сок и тертая цедра 1 лимона, сок и тертая цедра 1 апельсина, 1 стакан яблочного сидра, 2 кисло-сладких зеленых яблока (например, сорта гренни смит), очищенных от кожуры и сердцевины и порезанных кубиками, 1⁄4 ч. л. соли, 1 ч. л. молотой корицы, 1 стакан коричневого сахара, 2 сладких яблока (например, бребурн или гала), очищенных от кожуры и сердцевины и порезанных кубиками, 1⁄4 ч. л. молотого мускатного ореха, 1⁄8 ч. л. молотого душистого перца, 1⁄8 ч. л. молотой гвоздики, 55 г сливочного масла, 1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды, для смазывания пирожков, 1 ст. л. молотой корицы, смешанная с 3 ст. л. сахара, для посыпки.
Приготовление
1. Перемешайте в кастрюле сливки, молоко и сахар и нагревайте на среднем огне, непрерывно помешивая, пока смесь не станет очень горячей, но не доводите до кипения. Темперируйте яичные желтки, аккуратно влив в них 1⁄2 стакана горячей молочной смеси, не переставая помешивать. Перелейте темперированные желтки обратно в кастрюлю, не переставая помешивать, и варите, пока смесь слегка не загустеет, но не допускайте закипания. Снимите с огня.
2. Процедите получившийся кустард через сито и добавьте ванильный экстракт. Накройте поверхность кустарда пищевой пленкой, чтобы не допустить образования пенки, и дайте остыть до комнатной температуры. Остудите в холодильнике около 6 часов или оставьте на ночь. Переложите в мороженицу и готовьте, следуя инструкции. Прежде чем переложить мороженое в герметичный контейнер, добавьте в него фарш для слад- ких пирожков, а затем уже уберите в морозилку.
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Отрывок для публикации предоставлен издательством «Бомбора»
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