В Петербурге появилось сливочное пиво из «Гарри Поттера»

Сливочное пиво из паба «Три метлы» вселенной Гарри Поттера теперь готовят в кафетериях «Азбуки вкуса» и «АВ Daily». Напиток посвящён коллекционной программе, запущенной совместно с Warner Brothers (раньше его можно было попробовать в парке развлечений «Волшебный мир Гарри Поттера» во Флориде или в сувенирных магазинах Великобритании).