В Петербурге появилось сливочное пиво из «Гарри Поттера»

Сливочное пиво из паба «Три метлы» вселенной Гарри Поттера теперь готовят в кафетериях «Азбуки вкуса» и «АВ Daily». Напиток посвящён коллекционной программе, запущенной совместно с Warner Brothers (раньше его можно было попробовать в парке развлечений «Волшебный мир Гарри Поттера» во Флориде или в сувенирных магазинах Великобритании).
Оно безалкогольное и готовится по рецепту старинной конфеты (Джоан Роулинг не описывает точного рецепта напитка в книгах, существует множество вариантов приготовления) — внутри густой карамельный соус, крем-сода и взбитые сливки. Отличительная черта сливочного пива — при размешивании сильногазированной содовой и карамели появляется знаменитая пивная пенка как в фильмах о волшебнике.
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