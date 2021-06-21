18+
  • Бары и рестораны
  • Тенденции

50 (!) ресторанных террас Петербурга на все случаи жизни

Любимая рубрика каждого лета — ресторанные террасы, барные дворы и видовые веранды. Редакция «Собака.ru» собрала 50 старых и новых вариантов, где проводить утра и вечера!

Центральный район 

  • Duo

    Кирочная ул., 8А
     

  • Birch

    Кирочная ул., 3

  • Mr. Bo

    Манежный пер., 2

  • Forno Bravo Centrale

    ул. Белинского, 11

  • Bilbao 

    Суворовский пр., 17

  • Hamlet + Jacks

    Волынский пер., 2

  • Animals 

    ул. Некрасова, 60

  • Vox 

    ул. Пестеля, 4

  • «Траппист»

    ул. Радищева, 36/17

  • «Третье место»

    Литейный пр., 62

  • «Утопист»

    Ковенский пер., 14

  • «Скотный двор»

    Конногвардейский б-р, 21

  • Union 

    Литейный пр., 55
     

  • «Третий кластер»

    8-я Советская ул., 4

  • «Двор культуры»

    ул. Казанская, 7

  • WöD

    Большая Морская ул., 45

  • Co-op Garage

    Гороховая ул., 47

    Фото: @al_mihel_

  • «Мата мата»

    Караванная ул., 8

  • Tsunami

    Лиговский проспект, 39

  • «Бюро»

    ул. Жуковского, 29

Коломна

  • Cococo Bistro

    наб. Адмиралтейского канала 2

  • The Repa

    Театральная пл., д. 18/10

  • Kuznya House

    наб. Адмиралтейского канала, 2А

  • «Лендок»

    наб. Крюкова канала, 12

  • «Небо и вино»

    пер. Пирогова, 18

  • Mr. Pinky 

    Люблинский пер., 9

«Бертгольд-центр»

  • Dead Poets Rooftop

  • Laboratorio Distilita

  • Ezo

  • The Dog Walk Bar & Cat Walk Stage

Улица Рубинштейна 

  • Smoke BBQ

    ул. Рубинштейна, 11

  • «МА»

    ул. Рубинштейна, 7

  • Flor

    ул. Рубинштейна, 14
     

  • «Архитектор»

    ул. Рубинштейна, 13

  • Frank

    ул. Рубинштейна, 29/28

Петроградка

  • Georgiani

    Чкаловский пр. 38

  • Sight

    Большая Зеленина ул., 24

  • «На вина»

    Инструментальная ул., 3В

  • «Сад»

    ул. Большая Зеленина, 23А

  • «Литера G»

    Гатчинская ул., 2/54

  • Lenina 20

    ул. Ленина, 20

  • Darmagi

    Каменноостровский пр., 44Б

  • AEffect

    Ждановская ул., 45

  • Proviant

    ул. Академика Павлова, 7

  • Harvest 

    пр. Добролюбова, 11

Другие районы

  • Il Lago dei Cigni

    Крестовский пр., 21

  • Nordic

    Пулковское шоссе, 107

  • Anna's Secret Garden

    Кожевенная линия, 40

  • «Рыба на даче»

    Приморское ш., 319А

  • Smokey Bones

    Московский пр-т., 204

  • «Ферма Бенуа»

    Тихорецкий пр., д. 17

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты