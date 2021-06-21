50 (!) ресторанных террас Петербурга на все случаи жизни

Любимая рубрика каждого лета — ресторанные террасы, барные дворы и видовые веранды. Редакция «Собака.ru» собрала 50 старых и новых вариантов, где проводить утра и вечера!
Центральный район
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Duo
Кирочная ул., 8А
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Birch
Кирочная ул., 3
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Mr. Bo
Манежный пер., 2
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Forno Bravo Centrale
ул. Белинского, 11
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Bilbao
Суворовский пр., 17
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Hamlet + Jacks
Волынский пер., 2
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Animals
ул. Некрасова, 60
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Vox
ул. Пестеля, 4
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«Траппист»
ул. Радищева, 36/17
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«Третье место»
Литейный пр., 62
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«Утопист»
Ковенский пер., 14
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«Скотный двор»
Конногвардейский б-р, 21
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Union
Литейный пр., 55
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«Третий кластер»
8-я Советская ул., 4
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«Двор культуры»
ул. Казанская, 7
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WöD
Большая Морская ул., 45
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Co-op Garage
Гороховая ул., 47
Фото: @al_mihel_
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«Мата мата»
Караванная ул., 8
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Tsunami
Лиговский проспект, 39
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«Бюро»
ул. Жуковского, 29
Коломна
«Бертгольд-центр»
Улица Рубинштейна
Петроградка
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Georgiani
Чкаловский пр. 38
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Sight
Большая Зеленина ул., 24
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«На вина»
Инструментальная ул., 3В
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«Сад»
ул. Большая Зеленина, 23А
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«Литера G»
Гатчинская ул., 2/54
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Lenina 20
ул. Ленина, 20
-
Darmagi
Каменноостровский пр., 44Б
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AEffect
Ждановская ул., 45
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Proviant
ул. Академика Павлова, 7
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Harvest
пр. Добролюбова, 11
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