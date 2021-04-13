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18 самых ожидаемых летних террас кафе, баров и ресторанов Петербурга

После анабиозного локдауна летние кафе, столики на проспектах и внутренние дворы для петербуржцев — намного больше чем просто сезонная блажь. «Собака.ru» выяснила, кто откроет (или уже открыл?) ресторанную террасу быстрее всех!

  • Jungle

    Одна из самых фотографируемых крыш города откроется тоже, когда наступят +15. Не забывайте бронировать сильно заранее!

  • Merula. Винный двор

    21 мая снова запустится летний двор в Мошковом переулке, 2, с вином и закусками

  • Tawny Bar

    Секретный внутренний зеленый дворик на наб. реки Фонтантки уже открыт

  • Василеостровский рынок

    Внутренняя терраса рынка открыта с 1 апреля! Парковку во дворе закрыли и запланировали много активностей.

  • Saviv

    Израильская терраса на Б. Конюшенной откроется 16 апреля!

  • Meal

    Терраса на 25 посадочных мест (!), смотрящая прямо на Сад Дружбы, откроется в апреле

  • Футура

    В конце апреля откроется летняя терраса в бистро, а в баре — столики на крыше и двор, в котором организуется игристый бар летом и барбекю для друзей по выходным.

  • Noodist

    Полукрытая, очень инстаграмная терраса во внутреннем дворе лапшичной уже открыта!

  • Gastroli

    Терраса откроется, когда будут стабильные +15 градусов

  • Merula

    Винный бар в доме Палкина откроет летнюю террасу (тот самый огромный балкон с видом на Невский) 14 мая

  • На Вина!

    В апреле откроется миниатюрная терраса на Кронверкском пр., 65

  • Jerome

    C 1 мая дополнительных 30 мест появится на Большой Морской улице

  • «Сыроварня»/Nama

    К концу апреля на просторной террасе в Ковенском переулке поменяют пол, некоторую мебель и обновят парк живых растений (ждем сирень и гортензии).

  • Pinch

    Окна на ул. Белинского распахнутся в 20-х числах апреля

Александр Болтян

Cовладелец Branch Garage, Gypsies & Jews

«Терраса в Branch Garage работает уже с позапрошлых выходных. В конце недели и по праздникам мы устраиваем барбекю. Дальше — в зависимости от погоды. У нас пока 16-20 мест, а ближе к маю запустим двор во всю силу».

Катерина Красова

Pr-директора ресторана «Сад»

«Наша летняя веранда находится на территории ресторана, и мы не зависим от решений города о возможности монтажа внешней посадки. В наших планах официальное открытие летнего сезона — 1 июня. Но частичное размещение гостей в нашем яблоневом саду планируем после майских праздников, точная дата будет зависеть от погодных условий. Для нас важно создать комфорт для гостей и сотрудников, показать красоту цветущего сада, который начнёт расцветать в середине мая, поэтому когда в Петербург придут тёплые солнечные дни».

Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов

Совладельцы Mr Bo 

«В Петербурге такая непредсказуемая погода — то солнце, то снег, что, к сожалению, сложно что-то планировать, скорее всего откроем террасу, как и всегда с 1 мая, но если погода нас приятно удивит, конечно будем готовы открыть ее раньше. Тем более завтраки гораздо приятнее на террасе!».

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