18 самых ожидаемых летних террас кафе, баров и ресторанов Петербурга

Pr-директора ресторана «Сад»

«Наша летняя веранда находится на территории ресторана, и мы не зависим от решений города о возможности монтажа внешней посадки. В наших планах официальное открытие летнего сезона — 1 июня. Но частичное размещение гостей в нашем яблоневом саду планируем после майских праздников, точная дата будет зависеть от погодных условий. Для нас важно создать комфорт для гостей и сотрудников, показать красоту цветущего сада, который начнёт расцветать в середине мая, поэтому когда в Петербург придут тёплые солнечные дни».