18 самых ожидаемых летних террас кафе, баров и ресторанов Петербурга

После анабиозного локдауна летние кафе, столики на проспектах и внутренние дворы для петербуржцев — намного больше чем просто сезонная блажь. «Собака.ru» выяснила, кто откроет (или уже открыл?) ресторанную террасу быстрее всех!
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Jungle
Одна из самых фотографируемых крыш города откроется тоже, когда наступят +15. Не забывайте бронировать сильно заранее!
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Merula. Винный двор
21 мая снова запустится летний двор в Мошковом переулке, 2, с вином и закусками
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Tawny Bar
Секретный внутренний зеленый дворик на наб. реки Фонтантки уже открыт
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Василеостровский рынок
Внутренняя терраса рынка открыта с 1 апреля! Парковку во дворе закрыли и запланировали много активностей.
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Saviv
Израильская терраса на Б. Конюшенной откроется 16 апреля!
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Meal
Терраса на 25 посадочных мест (!), смотрящая прямо на Сад Дружбы, откроется в апреле
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Футура
В конце апреля откроется летняя терраса в бистро, а в баре — столики на крыше и двор, в котором организуется игристый бар летом и барбекю для друзей по выходным.
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Noodist
Полукрытая, очень инстаграмная терраса во внутреннем дворе лапшичной уже открыта!
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Gastroli
Терраса откроется, когда будут стабильные +15 градусов
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Merula
Винный бар в доме Палкина откроет летнюю террасу (тот самый огромный балкон с видом на Невский) 14 мая
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На Вина!
В апреле откроется миниатюрная терраса на Кронверкском пр., 65
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Jerome
C 1 мая дополнительных 30 мест появится на Большой Морской улице
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«Сыроварня»/Nama
К концу апреля на просторной террасе в Ковенском переулке поменяют пол, некоторую мебель и обновят парк живых растений (ждем сирень и гортензии).
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Pinch
Окна на ул. Белинского распахнутся в 20-х числах апреля
Александр Болтян
Cовладелец Branch Garage, Gypsies & Jews
«Терраса в Branch Garage работает уже с позапрошлых выходных. В конце недели и по праздникам мы устраиваем барбекю. Дальше — в зависимости от погоды. У нас пока 16-20 мест, а ближе к маю запустим двор во всю силу».
Катерина Красова
Pr-директора ресторана «Сад»
«Наша летняя веранда находится на территории ресторана, и мы не зависим от решений города о возможности монтажа внешней посадки. В наших планах официальное открытие летнего сезона — 1 июня. Но частичное размещение гостей в нашем яблоневом саду планируем после майских праздников, точная дата будет зависеть от погодных условий. Для нас важно создать комфорт для гостей и сотрудников, показать красоту цветущего сада, который начнёт расцветать в середине мая, поэтому когда в Петербург придут тёплые солнечные дни».
Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов
Совладельцы Mr Bo
«В Петербурге такая непредсказуемая погода — то солнце, то снег, что, к сожалению, сложно что-то планировать, скорее всего откроем террасу, как и всегда с 1 мая, но если погода нас приятно удивит, конечно будем готовы открыть ее раньше. Тем более завтраки гораздо приятнее на террасе!».
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