Бек Нарзи — о том, почему отсутствие цвета в коктейле обеспечивает головную боль

«Химия вокруг нас – химия внутри нас – химия вместо нас?», – советская шутка обрастает правдой. Особенно в нашем барном царстве-государстве. Миксологи вынуждены химичить и обниматься с роторными испарителями в угоду новым трендам и фэшн-шмешнам.

Мутноватые коктейли нулевых сегодня не в почете. Транспарентность и прозрачность – наше все. Но мало кто задумывается, чего стоит эта прозрачность. Она ведь мнимая и фальшивая как ночная бабочка в Тае. Увлечешься, окунешься в страсть, и вдруг перед тобой хрен на постном масле. Причем буквально. Сам не видел, друзья рассказывали…

Время парадоксов – кругом все вопят о ЗОЖ, а коктейльчики пьют такие, будто хотят поскорее расстаться с жизнью. Особенно это ощущается поутру. После дня зарплаты, гульбища в модном баре, непременно наступает день расплаты. И даже целительница Алка Зельцер не в состоянии победить утреннее состояние, когда, как сказал Есенин, «осыпает мозги алкоголь». Количество и качество этого самого алкоголя имеют вес (и, порой, перевес), но похмелье ловит и тех, кто пьет немного, не смешивает и вообще блюдет себя, не желая блевать наутро. Сколько раз я слушал от друзей рассказы в стиле «Считать по нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-богу. Скажи, Серега!» в модном российском баре, где напиток прозрачен, «чист и свеж как поцелуй ребенка» и обонять его одно удовольствие, а фоткать – другое. Коктейли инстаграмные, визуально лакомые, манкие, но таящие в себе реальную угрозу.