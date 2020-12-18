Как общепит спасает планету: «зеленые» инициативы ресторанов и магазинов Петербурга

Anna's Secret Garden

Владелица Anna’s Secret Garden Анна Семак и большинство сотрудников ресторана – веганы и сторонники осознанного потребления. Они сортируют мусор не только в ресторане, но и дома, стараются не выбрасывать еду и поддерживать мелких производителей. Концепция zero waste глобально не влияет на экономику заведения, но тратит человеческий ресурс – время и силы.

Овощи без отходов — символ осознанной гастрономии в ASG. Виктория Мосина использует кочерыжки цветной капусты для кимчи, корнеплоды не чистит, а отмывает губкой, из морковной ботвы делает песто. Это элементарные и доступные всем способы безотходного образа жизни.