Как общепит спасает планету: «зеленые» инициативы ресторанов и магазинов Петербурга

«Zero Waste в массы! Ноль отходов каждому!» — приговаривали мы в редакции «Собака.ru», изучая примеры самых осознанных в потреблении представителей общепита Петербурга. Рассказываем о «зеленых» инициативах городских предпринимателей.
Zero Waste в ресторанах Петербурга
Ресторан Дмитрия Блинова выступает за философию ответственного потребления: стараются максимально использовать ресурс продукта, а в интерьере — натуральные материалы, обожают дневной свет и минимизируют мусорный след (сортируют и перерабатывают). Отказ от химических средств для уборки, бутилированной воды, хозяйственных товаров типа лишнего пластика, фольги и пергамента, одноразовых трубочек или вафельных полотенец не только помогает планете, но и содействует экономии бюджета ресторана. Только сравните цифры: до перевода на ответственное потребление заведение тратило около 140 000 рублей на хозтовары, после — около 90 000.
Как минимизировать потребление?
- вместо одноразовых перчаток при генеральной уборке используем многоразовые резиновые
- меняем способы приготовления и технологии производства, чтобы не использовать вакуумные пакеты
- используем многоразовые гастроемкости
- вместо бумажных салфеток в туалетах выкладываем осибори (махровые полотенца из хлопка)
- тканевыми полотенцами просушиваем траву и рыбу
- вместо средств для очистки стекол используем уксус с микрофиброй
- забываем о фольге, используя крышки и металлическую посуду для духовки.
Владелица Anna’s Secret Garden Анна Семак и большинство сотрудников ресторана – веганы и сторонники осознанного потребления. Они сортируют мусор не только в ресторане, но и дома, стараются не выбрасывать еду и поддерживать мелких производителей. Концепция zero waste глобально не влияет на экономику заведения, но тратит человеческий ресурс – время и силы.
Овощи без отходов — символ осознанной гастрономии в ASG. Виктория Мосина использует кочерыжки цветной капусты для кимчи, корнеплоды не чистит, а отмывает губкой, из морковной ботвы делает песто. Это элементарные и доступные всем способы безотходного образа жизни.
Krasota Pure Water
Алена Мельникова и Алексей Марков оба в прошлом работали с водными гигантами типа Perrier, Vittel, S. Pellegrino, а сейчас запустили совместный проект с решением для осознанного потребления воды в ресторанах (заведения Петербурга утилизируют порядка 10 000 бутылок в год, а это около 500 грузовиков и пробка в 10 километров). Krasota — это системы фильтрации, охлаждения и бутилирования воды.
Вода проходит два уровня фильтрации, охлаждается, карбонизируется (остатки ненужных растительных веществ разрушаются) и разливается по многоразовым стеклянным бутылкам. Важно, что бутылки сразу запечатываются специальными крышками и в следующий раз открываются при госте.
После использования бутылка промывается в посудомойке и используется снова, что не создает лишнего мусора и снижает углеродный след.
Система уже используется в ресторанах Italy, Forno Bravo Centrale, Birch, Пхали Хинкали.
Zero Waste для петербуржцев: покупаем продукты без упаковки
Магазин товаров без упаковки Крупа
Первые Zero Waste магазины появились лет 5 назад, но уже есть почти во всех уголках мира, и Петербург — не исключение. В магазине Крупа на Аптекарском проспекте продаются товары без упаковки, включая продукты. Крупы, бобы, макароны, орехи и пряности продадут в вашу тару, а растительные масла, молоко и джемы упакуют в стеклянные банки, которые можно вернуть обратно в магазин. Вторсырье на переработку не принимают, но с удовольствием подскажут, куда с ним идти.
Владелица магазина Кира Баянкина считает, что нужно покупать только то, что действительно необходимо. Так, к примеру, 100 грамм булгура обойдется в15 рублей, а красной фасоли — в 22 рубля. Отдельное внимание Крупа уделяет поддержке небольших локальных экологичных производителей и знакомству клиентов с принципами устойчивого развития и социально-ответственного предпринимательства.
Доставка продуктов «Покупай Правильно!»
Доставка «Покупай Правильно!» — это продолжение первого в Петербурге одноименного магазина без упаковки, открытого два с половиной года назад. Нынешняя владелица Юлия Лебедева также создала бот в телеграме Ecoguidebot, который помогает разобраться в эко-теме новичкам и подсказывает, что и куда можно сдать или отдать в нашем городе.
Доставка основывается на минимизации отходов на этапе закупки у поставщиков (продукты привозят без упаковки и обмениваются контейнерами — с полного на пустой) и нулевом отходе при продаже покупателям. Все работает так: курьер привозит продукты в многоразовой чистой таре (контейнеры, мешки, банки), на месте вы пересыпаете все в свою посуду и отдаете обратно. Сыпучие продукты можно попросить упаковать для вас в специальный хлопковый экомешок.
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