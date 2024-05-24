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Рецепты

Закусочный паштет из запеченных перцев от Дмитрия Блинова

Известный широко за пределами Петербурга знаменитый бренд-шеф и сооснователь ресторанной группы Duoband решил отступить от привычных канонов и сделал закусочный паштет не из печени, а из печеных перцев. В каких только ролях мы не встречали перцы в меню ресторанов, но этот паштет заслуживает того, чтобы стать вашей любимой утренней намазкой. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Дмитрий Блинов, бренд-шеф и сооснователь ресторанной группы Duoband, Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Дмитрий Блинов, бренд-шеф и сооснователь ресторанной группы Duoband, Санкт-Петербург  

6 порций
50 мин + 15 мин на остывание + 8 ч на настаивание

Ингредиенты:

  • 1 кг сладкого красного перца
  • 2–3 шт репчатого лука
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 небольшой красный перец чили
  • 150 г тертого пармезана
  • 150–200 мл оливкового масла
  • соль по вкусу

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите сладкий перец на противень и запекайте 20 минут до темных подпалин. Духовку не выключайте.

2. Переложите перец в пищевой контейнер или в целлофановый пакет и оставьте на 15 минут «пропотеть». Затем очистите перец от кожицы, семян и перегородок.

3. Лук и чеснок очистите. Лук произвольно нарежьте крупными кусками, зубчики чеснока оставьте целыми. Выложите овощи на противень и запекайте 20 минут до мягкости.

4. Сложите все запеченные овощи в чашу блендера, добавьте перец, очищенный от семян и перегородок, и чили и измельчите на высокой скорости в текстурную пасту. Посолите и перемешайте.

5. Переложите получившуюся массу в миску, добавьте тертый пармезан и еще раз перемешайте. Не переставая помешивать, тонкой струйкой вливайте 150 мл оливкового масла. Если паштет получился слишком густым, добавьте еще немного масла.

6. Уберите миску в холодильник на ночь.

Этот паштет можно подать как закуску с хлебными тостами в виде брускетты. А еще добавлять в салаты и использовать в качестве соуса для итальянской пасты на скорую руку.
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Теги:
Закуски, Шефский рецепт
Люди:
Дмитрий Блинов

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