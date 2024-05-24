Закусочный паштет из запеченных перцев от Дмитрия Блинова

6 порций

50 мин + 15 мин на остывание + 8 ч на настаивание

Ингредиенты:

1 кг сладкого красного перца

2–3 шт репчатого лука

4-5 зубчиков чеснока

1 небольшой красный перец чили

150 г тертого пармезана

150–200 мл оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите сладкий перец на противень и запекайте 20 минут до темных подпалин. Духовку не выключайте.

2. Переложите перец в пищевой контейнер или в целлофановый пакет и оставьте на 15 минут «пропотеть». Затем очистите перец от кожицы, семян и перегородок.

3. Лук и чеснок очистите. Лук произвольно нарежьте крупными кусками, зубчики чеснока оставьте целыми. Выложите овощи на противень и запекайте 20 минут до мягкости.

4. Сложите все запеченные овощи в чашу блендера, добавьте перец, очищенный от семян и перегородок, и чили и измельчите на высокой скорости в текстурную пасту. Посолите и перемешайте.

5. Переложите получившуюся массу в миску, добавьте тертый пармезан и еще раз перемешайте. Не переставая помешивать, тонкой струйкой вливайте 150 мл оливкового масла. Если паштет получился слишком густым, добавьте еще немного масла.

6. Уберите миску в холодильник на ночь.

Этот паштет можно подать как закуску с хлебными тостами в виде брускетты. А еще добавлять в салаты и использовать в качестве соуса для итальянской пасты на скорую руку.