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Рецепты

Запеченный гусь от Руслана Закирова

В столице российской империи гусей частенько готовили для царских приемов. В феврале и у нас есть повод организовать особенный ужин. Тем более, что шеф петербургских ресторанов Kuznyahause, Kuznya Cafe, Cruise by Kuznyahause переосмыслил традиционные рецептуры и добавил блюду «здоровую» ноту: начиняем гуся пророщенной пшеницей. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Руслан Закиров, шеф-повар ресторанов Kuznyahouse, Kuznya Cafe, CRUISE by Kuznyahouse, Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Руслан Закиров, шеф-повар ресторанов Kuznyahouse, Kuznya Cafe, CRUISE by Kuznyahouse, Санкт-Петербург

4–6 порций
6 ч + 4 дня на подготовку + 30 мин на настаивание

Ингредиенты:

  • 1 гусь
  • 50 г сливочного масла

для соленада (на 1 л воды):

  • 60 г соли
  • 30 г коричневого (тростникового) сахара
  • 3 лавровых листа
  • 10 горошин душистого перца
  • 6 гвоздичек 
  • 1 небольшой пучок тимьяна
  • 1 небольшой пучок розмарина
  • 2 лимона
  • 2 апельсина 

для начинки:

  • 1 кг пшеницы
  • 100 г чернослива без косточки
  • 100 г кураги
  • 50 г темного изюма
  • 100 мл гранатового сока
  • 150 мл апельсинового сока
  • 100 г очищенных грецких орехов
  • 1–2 см корня свежего имбиря
  • 2–3 ст. л. оливкового масла
  • соль

для соуса:

  • 100 мл красного сухого вина
  • 50 г сливочного масла

Приготовление:

1. Начните приготовление за 4 дня. Приготовьте соляной раствор. Мелкой теркой снимите цедру с лимона и апельсина. Влейте воду в кастрюлю, добавьте все ингредиенты и доведите до кипения. Варите, пока сахар и соль полностью не растворятся. Выложите гуся в полностью охлажденный соляной раствор и оставьте на 24 часа.

2. Достаньте гуся из рассола и пальцем аккуратно отсоедините кожу птицы от мяса — это сделает кожу хрустящей при запекании. Обсушите гуся и повесьте в холодном месте, например на балконе, на 3 дня, чтобы кожа подсохла.

3. Заранее надо начать готовить и начинку. За 2 дня до приготовления пшеницу промойте и замочите. За это время она проклюнется — появится белый росточек. Еще раз промойте пшеницу и варите проросшие зерна 40–45 минут на минимальном огне до готовности, добавив в воду кусочек очищенного имбиря. Каждые 10 минут перемешивайте. Через 20 минут варки посолите.

4. За день до приготовления замочите сухофрукты. Чернослив залейте горячим гранатовым соком, курагу и изюм — горячим апельсиновым. 

5. В день приготовления слегка обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде. Смешайте пшеницу с сухофруктами (соки из-под сухофруктов не выливайте), добавьте крупно рубленные орехи и оливковое масло. Посолите и перемешайте. Начините гуся, а снаружи смажьте его со всех сторон растопленным сливочным маслом.

6. Разогрейте духовку до 120 °С. Свяжите ножки гуся кулинарной нитью. Очень тщательно заверните птицу в пергамент, затем в два слоя (не более) фольги. Выложите гуся на противень и запекайте 3–4 часа. Если у вас есть термометр, воткните его во внутреннюю часть бедра — туда, где бедренная кость соединяется с телом. Температура должна быть 65 °С. Дайте гусю «отдохнуть» под фольгой 30 минут.

7. Увеличьте температуру духовки до 240 °С, включите конвекцию. Разверните гуся и слейте весь образовавшийся сок в сотейник — он пригодится для соуса. Смажьте птицу вытопившимся жиром и верните в духовку. Каждые 5 минут обильно смазывайте птицу жиром. Когда гусь покроется поджаристой румяной корочкой, его можно доставать.

8. Пока гусь запекается, приготовьте соус. Смешайте сок из-под гуся и красное вино в пропорции 1 : 1. Добавьте по вкусу гранатовый и апельсиновый соки, оставшиеся от замачивания сухофруктов. Немного уварите соус, снимите с огня и добавьте нарезанное кусочками холодное сливочное масло.

9. Выложите гуся на блюдо и подавайте с горячим соусом. Разделывать птицу лучше прямо на столе, чтобы порадовать гостей.

Желательно купить гуся пожирнее.

Пророщенная пшеница не только полезнее обычной и легче переваривается: клетчатка в ее составе поможет лучше усвоиться жирному мясу гуся.

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Теги:
Птица, Горячее, Шефский рецепт
Люди:
Руслан Закиров

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