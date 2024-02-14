Салат с осьминогом и боттаргой от Антонио Фреза

Сытный и изысканный средиземноморский салат с морепродуктами и свежими овощами от знаменитого итальянского шефа из Санкт-Петербурга подарит вкус настоящего праздника. Для заправки обязательны хорошее оливковое масло первого отжима и итальянские травы. Выложите готовый салат в красивое блюдо и сразу подавайте.
4 порции
1 ч 20 мин
Ингредиенты:
- 1 осьминог (примерно 500 г)
- 4 спелых помидора
- 1 сладкая ялтинская луковица
- 1 сладкий красный перец (лучше — рамиро)
- 1 зеленый перец чили
- 4 тонких ломтика боттарги (прессованной сушеной икры кефали)
для бульона:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 250 мл красного винного уксуса
- соль
для заправки:
- 80 мл оливкового масла
- 1/2 ст. л лимонного сока
- 1/2 ч. л. сушеного орегано
- мелкая морская соль, свежемолотый черный перец
для подачи:
- 4 дольки лимона
- 4 веточки зеленого базилика
Приготовление:
1. Для бульона лук, морковь и стебель сельдерея очистите, нарежьте крупными кусками и подпекайте примерно 5 минут на сухой сковороде или на гриле. Выложите овощи в кастрюлю, залейте холодной водой, влейте уксус, посолите и доведите воду до кипения.
2. Осьминога тщательно вымойте и выложите в кастрюлю с овощами. Снова доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь накройте кастрюлю крышкой и варите осьминога 45–50 минут. Чтобы определить готовность, отрежьте небольшой кусочек щупальца — он должен хорошо жеваться.
3. Готовые щупальца нарежьте кусочками длиной 2,5–3 см. Помидоры нарежьте ломтиками длиной 2–3 см (четвертинку одного помидора отложите — она понадобится для заправки салата). Ялтинский лук очистите и нарежьте тонкими перьями. Из сладкого перца и из перца чили удалите семена и перегородки, стручки нарежьте колечками. Выложите все ингредиенты в овальный салатник, добавьте ломтики боттарги.
4. Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком. Добавьте натертую на мелкой терке мякоть отложенной четвертинки помидора и сушеный орегано. Посолите, поперчите и перемешайте. Заправьте салат.
5. При подаче украсьте салат дольками лимона и свежими листьями базилика.
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