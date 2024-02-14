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Салат с осьминогом и боттаргой от Антонио Фреза

Сытный и изысканный средиземноморский салат с морепродуктами и свежими овощами от знаменитого итальянского шефа из Санкт-Петербурга подарит вкус настоящего праздника. Для заправки обязательны хорошее оливковое масло первого отжима и итальянские травы. Выложите готовый салат в красивое блюдо и сразу подавайте. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Антонио Фреза, ресторатор и бренд-шеф Freza’s Restaurant Group
Пресс-служба ресторана

Антонио Фреза, ресторатор и бренд-шеф Freza’s Restaurant Group

4 порции
1 ч 20 мин

Ингредиенты:

  • 1 осьминог (примерно 500 г)
  • 4 спелых помидора
  • 1 сладкая ялтинская луковица
  • 1 сладкий красный перец (лучше — рамиро)
  • 1 зеленый перец чили
  • 4 тонких ломтика боттарги (прессованной сушеной икры кефали)

для бульона:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 250 мл красного винного уксуса
  • соль

для заправки:

  • 80 мл оливкового масла
  • 1/2 ст. л лимонного сока
  • 1/2 ч. л. сушеного орегано
  • мелкая морская соль, свежемолотый черный перец

для подачи:

  • 4 дольки лимона
  • 4 веточки зеленого базилика

Приготовление:

1. Для бульона лук, морковь и стебель сельдерея очистите, нарежьте крупными кусками и подпекайте примерно 5 минут на сухой сковороде или на гриле. Выложите овощи в кастрюлю, залейте холодной водой, влейте уксус, посолите и доведите воду до кипения.

2. Осьминога тщательно вымойте и выложите в кастрюлю с овощами. Снова доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь накройте кастрюлю крышкой и варите осьминога 45–50 минут. Чтобы определить готовность, отрежьте небольшой кусочек щупальца — он должен хорошо жеваться.

3. Готовые щупальца нарежьте кусочками длиной 2,5–3 см. Помидоры нарежьте ломтиками длиной 2–3 см (четвертинку одного помидора отложите — она понадобится для заправки салата). Ялтинский лук очистите и нарежьте тонкими перьями. Из сладкого перца и из перца чили удалите семена и перегородки, стручки нарежьте колечками. Выложите все ингредиенты в овальный салатник, добавьте ломтики боттарги.

4. Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком. Добавьте натертую на мелкой терке мякоть отложенной четвертинки помидора и сушеный орегано. Посолите, поперчите и перемешайте. Заправьте салат.

5. При подаче украсьте салат дольками лимона и свежими листьями базилика.

Боттаргу, соленую и сушеную икру кефали или некоторых других рыб легко можно найти в интернет-магазинах. Она продается как в ястыках (натуральной пленке — для этого салата нужна именно такая) или уже натертая, в банках. При желании можно использовать и икру воблы, натерев ее на терке или тонко нарезав. 
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Теги:
Морепродукты, Шефский рецепт, Салаты
Люди:
Антонио Фреза

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