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Слойки со спаржей и квас из кардамоновых булочек: каким получилось «Кафе на Хлебозаводе» от идеологов бистро Casper

Открылось «Кафе на Хлебозаводе» с кулинарной лавкой от модных нью-вейв рестораторов Анри Бера, Стивена Шармы и Романа Киселева. Вангуем! Левашовский хлебозавод (памятник конструктивизма!) летом 2026-го станет гастрономическим хабом: в планах на начало июля — большая уличная терраса и кофейный ларек. Рассказываем, за чем сюда идти. 

Роман Киселев на кухне
Олеся Хабиби

Роман Киселев на кухне

Олеся Хабиби
Кулинарная лавка, верстак, лейка из Стокгольма
Олеся Хабиби

Кулинарная лавка, верстак, лейка из Стокгольма

Олеся Хабиби

Кухней рулит бренд-шеф Роман Киселев: все крутится вокруг хлеба и теста (наследие самого здания!). Утром (с 9:00 до 13:00) готовят бенедикт на английских маффинах, maк'завод с котлетой из говядины, тосты на собственном злаковом и безглютеновом хлебе, домашние оладьи со сливовым конфитюром, всевозможную слойку (с клубникой и базиликом, а также спаржей — сезонный маст!) и большой ассортимент выпечки в исполнении новой звезды — пекаря Саши Реберг. Если хочется безупречной базы: рекомендуем завтрак «тарелка хлебозавод» с образцовым «влажным» скремблом, салатом из сезонных овощей, каперсами, лососем и бейглом. 

Завтрак «тарелка хлебозавод»

Завтрак «тарелка хлебозавод»

Днем и вечером кафе переобувается в современное городское бистро с блюдами от шеф-повара Ильи Тена (работал в Goose Goose): в меню — панцанелла с анчоусами и черешней, домашние мафальдини с креветками, чизбургер на булочке с кунжутом, а также четыре вида пасты. Раньше на этом месте находился ресторан Barca — от старого проекта новым владельцам достался хоспер, поэтому многие блюда готовят с дымком: к примеру, лимонного цыпленка с зелеными овощами, стейк бавет с соусом буа будран. 

Рома Киселев лично рекомендует попробовать лазанью, которую запекают в угольной печи, и домашнюю пасту тальолини с тунцом конфи и мясным рагу. В финале вечера на столе оказываются десерты от Жанны Киселевой, супруги Романа: стики тоффи в формате мадленов и сливовый тарт с миндальным кремом.

Роман Киселев
Авокадо тост, бенедикт на маффине с лососем гравлакс, зеленый салат с лимонным тахини, оладьи из рикотты со сливовым конфитюром и сметанным кремом
Роман Киселев

Авокадо тост, бенедикт на маффине с лососем гравлакс, зеленый салат с лимонным тахини, оладьи из рикотты со сливовым конфитюром и сметанным кремом

Папарделле с мясным рагу
Роман Киселев

Папарделле с мясным рагу

Особое внимание уделили напиткам: эспрессо, фильтру и воронке (работают на зерне от Submarine и молоке от «Братьев Чебурашкиных»). В кафе есть и внушительный выбор чая от уважаемого бренда «Нитка»: заваривают японским методом в дриппере Hario Largo. Бренд-бариста Анастасия Федорова придумала готовить раф «Лимон-кардамон», медово-гречишный айс-латте, колд брю «Смородина-тонка» и холодный ромашковый чай с апельсином и ванилью. А винную карту собирал Денис Кондратенко (следит за вином в Casper и Poool).

За барную карту в ответе Егор Барилко (Casper, Solids, «Игла»). Он поделил меню на четыре блока: в «Драфте» — сильногазированный флагман «Нуазетт 75» на джине с маслом нуазетт, ванилью и бочковым шардоне. В «Классике» — каноничные негрони и хайболы, а в «Особых» — твист на «Белый русский» с плотным инфьюзом на ржаном хлебе собственного производства с тмином и кориандром. Завершает карту раздел «Ферментация»: пробуем квас пятидневного брожения из кардамоновых булочек и дикую содовую из хвои пихты и вереска на имбирном жуке (пихту для содовой Егор покупает на Мальцевском рынке у травника!). 

Зона гардероба, светильник «Артемида»
Олеся Хабиби

Зона гардероба, светильник «Артемида»

Олеся Хабиби
Идеологи проекта: Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев
Олеся Хабиби

Идеологи проекта: Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев

За дугообразным дизайн-проектом стоят архитекторы московского бюро Saga («Автомойка», «Новое пространство») — для бюро это первый проект в Петербурге. Здесь интерьер буквально вернули к «заводским настройкам»: «на одной из архивных фотографий мы нашли, как были расположены фабричные конвейеры, и нам захотелось воссоздать это ощущение цеха», — комментирует команда. 

Взгляд сразу падает на полукруглые ленты бара, скамьи вдоль окон и много индустриальных деталей: центральный стол на стальных двутаврах, тросы, сигнальный желтый цвет, ПВХ-шторы, кирпич, винтажный столярный стол «верстак». Открытый пекарный цех тоже работает на идею фабрики хлеба: в планах у команды выйти продавать свою выпечку кафе и ресторанам города.

Гастрономическую лавку обшили вощеным полотном. Светильники — от бренда «Артемида», стулья — винтаж, столы — кастом, а еще есть лейка из Копенгагена и вазы с Уделки.

Чизбургер с картофелем фри

Чизбургер с картофелем фри

Булка с клубникой и базиликом

Булка с клубникой и базиликом

В начале июля у входа появится летняя терраса на 50 мест с разноплановой посадкой (от скамеек до длинных коммунальных столов). Запуск полноценной лавки с продуктами тоже не заставит ждать. Будут паштеты, рийеты, фермерские сыры — от сыроварни «БРОД» (сайд-проект ресторана Animals); вино; лосось гравлакс, икра — от «Икорка Гэнг». 

Сейчас «Кафе на Хлебозаводе» работает с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00. С 16:00 до 18:00 команда закрывается на временную сиесту: как только наладят все процессы — будут работать полный день.

Барочная ул., 4а
+7 911 901-70-00 (бронируют столы с 17:00)

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