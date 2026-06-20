Слойки со спаржей и квас из кардамоновых булочек: каким получилось «Кафе на Хлебозаводе» от идеологов бистро Casper

Открылось «Кафе на Хлебозаводе» с кулинарной лавкой от модных нью-вейв рестораторов Анри Бера, Стивена Шармы и Романа Киселева. Вангуем! Левашовский хлебозавод (памятник конструктивизма!) летом 2026-го станет гастрономическим хабом: в планах на начало июля — большая уличная терраса и кофейный ларек. Рассказываем, за чем сюда идти.
Кухней рулит бренд-шеф Роман Киселев: все крутится вокруг хлеба и теста (наследие самого здания!). Утром (с 9:00 до 13:00) готовят бенедикт на английских маффинах, maк'завод с котлетой из говядины, тосты на собственном злаковом и безглютеновом хлебе, домашние оладьи со сливовым конфитюром, всевозможную слойку (с клубникой и базиликом, а также спаржей — сезонный маст!) и большой ассортимент выпечки в исполнении новой звезды — пекаря Саши Реберг. Если хочется безупречной базы: рекомендуем завтрак «тарелка хлебозавод» с образцовым «влажным» скремблом, салатом из сезонных овощей, каперсами, лососем и бейглом.
Днем и вечером кафе переобувается в современное городское бистро с блюдами от шеф-повара Ильи Тена (работал в Goose Goose): в меню — панцанелла с анчоусами и черешней, домашние мафальдини с креветками, чизбургер на булочке с кунжутом, а также четыре вида пасты. Раньше на этом месте находился ресторан Barca — от старого проекта новым владельцам достался хоспер, поэтому многие блюда готовят с дымком: к примеру, лимонного цыпленка с зелеными овощами, стейк бавет с соусом буа будран.
Рома Киселев лично рекомендует попробовать лазанью, которую запекают в угольной печи, и домашнюю пасту тальолини с тунцом конфи и мясным рагу. В финале вечера на столе оказываются десерты от Жанны Киселевой, супруги Романа: стики тоффи в формате мадленов и сливовый тарт с миндальным кремом.
Особое внимание уделили напиткам: эспрессо, фильтру и воронке (работают на зерне от Submarine и молоке от «Братьев Чебурашкиных»). В кафе есть и внушительный выбор чая от уважаемого бренда «Нитка»: заваривают японским методом в дриппере Hario Largo. Бренд-бариста Анастасия Федорова придумала готовить раф «Лимон-кардамон», медово-гречишный айс-латте, колд брю «Смородина-тонка» и холодный ромашковый чай с апельсином и ванилью. А винную карту собирал Денис Кондратенко (следит за вином в Casper и Poool).
За барную карту в ответе Егор Барилко (Casper, Solids, «Игла»). Он поделил меню на четыре блока: в «Драфте» — сильногазированный флагман «Нуазетт 75» на джине с маслом нуазетт, ванилью и бочковым шардоне. В «Классике» — каноничные негрони и хайболы, а в «Особых» — твист на «Белый русский» с плотным инфьюзом на ржаном хлебе собственного производства с тмином и кориандром. Завершает карту раздел «Ферментация»: пробуем квас пятидневного брожения из кардамоновых булочек и дикую содовую из хвои пихты и вереска на имбирном жуке (пихту для содовой Егор покупает на Мальцевском рынке у травника!).
За дугообразным дизайн-проектом стоят архитекторы московского бюро Saga («Автомойка», «Новое пространство») — для бюро это первый проект в Петербурге. Здесь интерьер буквально вернули к «заводским настройкам»: «на одной из архивных фотографий мы нашли, как были расположены фабричные конвейеры, и нам захотелось воссоздать это ощущение цеха», — комментирует команда.
Взгляд сразу падает на полукруглые ленты бара, скамьи вдоль окон и много индустриальных деталей: центральный стол на стальных двутаврах, тросы, сигнальный желтый цвет, ПВХ-шторы, кирпич, винтажный столярный стол «верстак». Открытый пекарный цех тоже работает на идею фабрики хлеба: в планах у команды выйти продавать свою выпечку кафе и ресторанам города.
Гастрономическую лавку обшили вощеным полотном. Светильники — от бренда «Артемида», стулья — винтаж, столы — кастом, а еще есть лейка из Копенгагена и вазы с Уделки.
В начале июля у входа появится летняя терраса на 50 мест с разноплановой посадкой (от скамеек до длинных коммунальных столов). Запуск полноценной лавки с продуктами тоже не заставит ждать. Будут паштеты, рийеты, фермерские сыры — от сыроварни «БРОД» (сайд-проект ресторана Animals); вино; лосось гравлакс, икра — от «Икорка Гэнг».
Сейчас «Кафе на Хлебозаводе» работает с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00. С 16:00 до 18:00 команда закрывается на временную сиесту: как только наладят все процессы — будут работать полный день.
Барочная ул., 4а
+7 911 901-70-00 (бронируют столы с 17:00)
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