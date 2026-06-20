Слойки со спаржей и квас из кардамоновых булочек: каким получилось «Кафе на Хлебозаводе» от идеологов бистро Casper

Днем и вечером кафе переобувается в современное городское бистро с блюдами от шеф-повара Ильи Тена (работал в Goose Goose): в меню — панцанелла с анчоусами и черешней, домашние мафальдини с креветками, чизбургер на булочке с кунжутом, а также четыре вида пасты. Раньше на этом месте находился ресторан Barca — от старого проекта новым владельцам достался хоспер, поэтому многие блюда готовят с дымком: к примеру, лимонного цыпленка с зелеными овощами, стейк бавет с соусом буа будран.

Рома Киселев лично рекомендует попробовать лазанью, которую запекают в угольной печи, и домашнюю пасту тальолини с тунцом конфи и мясным рагу. В финале вечера на столе оказываются десерты от Жанны Киселевой, супруги Романа: стики тоффи в формате мадленов и сливовый тарт с миндальным кремом.