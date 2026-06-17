Шампань-бистро Poool Владимира Чистякова: людовиковский Версаль встречает бабушкину дачу и клуб «Онегин» (петербургский бэнгер Y2K!)

Шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков (запускал сверхуспешные Buro. TSUM и Grace Bistro в Москве) открыл шампань-бистро у Мальцевского рынка, на пересечении улиц Фонтанной и Некрасова.

Спойлер: уже в начале осени 2026-го прямо под Poool появится поп-ап-лофт-пространство «Паразиты» — с паназиатским стритфудом, завтраками, коктейлями из сифона и экспериментальными диджей-сетами с 8 утра.