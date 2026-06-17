Шампань-бистро Poool Владимира Чистякова: людовиковский Версаль встречает бабушкину дачу и клуб «Онегин» (петербургский бэнгер Y2K!)

Шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков (запускал сверхуспешные Buro. TSUM и Grace Bistro в Москве) открыл шампань-бистро у Мальцевского рынка, на пересечении улиц Фонтанной и Некрасова.
Спойлер: уже в начале осени 2026-го прямо под Poool появится поп-ап-лофт-пространство «Паразиты» — с паназиатским стритфудом, завтраками, коктейлями из сифона и экспериментальными диджей-сетами с 8 утра.
«Редис со сметаной», что стоит в меню Poool 1700 рублей, на самом деле салат из свежих овощей со сметаной и щедрой порцией черной икры
Картошку Чистяков уважает! Готовит жареху с вешенками, «крошку-картошку» начиняет тушеным куриным бедром и не отпускает без картофеля фри с бокалом шампани
За коктейли в Poool отвечает Павел Данильчук — создатель уважаемого бара «Архитектор».
Шампанское закусываем жарехой и солеными сибирскими груздями — вот это и есть новая искренность! Шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков, дорогой друг редакции (Чистяков работал в Собака.ru, но променял тексты на сковородки: запускал сверхуспешные Buro.TSUM и Grace Bistro в Москве, а в Петербурге — Veter на «Летучем Голландце»), вернулся на родину и открыл шампань-бистро в историческом районе Пески у Мальцевского рынка, где готовит то, что любит сам.
И важно: каждое блюдо Чистяков задумал идеальной парой к игристому (винная карта здесь составлена автором телеграм-канала Boujee и винным контрибьютором Петербурга, сомелье бистро Casper Денисом Кондратенко). Крудо из сибаса, деликатно приправленное зеленым чили, армянским перцем и шалфеем, — споется с экстрабрютом винодела в шестом поколении Артюра Лельевра. Жареные артишоки с анчоусами, розмарином и мятой под кремом из анчоусов срифмуются с розе с меловых склонов холма Витряц. Рагу из сушеных опят, подосиновиков и черных лисичек с самыми жирными сахалинскими гребешками — к вину крошечного шампанского дома Седрика Бушара. Кухня, свет, звук и музыка делают Poool идеальным препати-логовом. Бабблс и бычков пробуем на открытой кухне — за эффектным шефс-тейбл.
Двухэтажный гибрид шампань-бара и авторского ресторана, Poool пу́шит Y2K с важными оговорками. Оммаж нулевым тут не предполагает бешеных афтерпати. Poool открыт до трех утра только с четверга по субботу и блюдет режим добрососедской тишины. Диджеи проинструктированы не глушить разговоры за столиками. А вместо дефлопе и фуа-гра к брютам Чистяков придумал меню в стиле неодача — как если бы бабули на еда (килька, грузди в сметане, жареная картошка!) прошла бескомпромиссный гастрономический луксмак синг. Бестселлер Poool — «Крем из бычков в томатном соусе»: бычки нашей памяти аккуратно замешивают на кухне с творожным сыром, получившийся крем настаивают пару суток, добавляют зеленый чили, горчицу, сибулет, слайсы маринованного огурца, — и отправляют на столы с бокалом лансона в придачу. Гости Poool приняли идею влёт и за месяц с открытия уже запостили сотни сторис про пейринг, которого все ждали.
Название нового гастроспота от Чернышева отсылает и к эстетике пулсайд-баров, и к адресу на углу Фонтанной и Некрасова, бывшей Бассейной улицы — вдоль нее в начале XVII века пролега ли водопроводные трубы для снабжения фонтанов Летнего сада. Ту эпоху (и даже чуть раньше!) в дизайн Poool втянули портретами важных дам в воротниках-горгерах кисти Паулюса Морельсе из музея Прадо, золотыми канделябрами и пухлыми ангелками. Но соединили со сложной световой архитектурой нашего времени: сто пятьдесят каналов, цифровой протокол, который сам перестраивает профиль в течение суток, и чувствительные к басам аудиореактивные сценарии, связывающие освещение со звуковой системой. Интерьер придумал Вячеслав Гедуев и его бюро «АБВГ». Левитирующий комод в стиле рококо Гедуев подвесил рядом с декоративными решетками-пылеуловителями. Один стол напечатал на 3D-принтере, а другой заказал из 300-килограммового каменного монолита со следами взрывной обработки.
Фонтанная ул., 1
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