Креветки Розенберга, каталонская колбаса бутифарра и работы топорописца: каким получился новый ресторан Baski & Monegaski

Локация топ! С Baski & Monegaski в юго-западной части Петроградского острова закольцевался новейший общепит-кластер — Probka, Harvest, Self Edge Chinois, «Белый рябчик» и Roots le pettit bar находятся по соседству. А скоро в здании отеля «6/3» откроются бар «33 1/3» и ресторан Casa Tua.

«Баски Монегаски» встречает лавкой с деликатесами и витриной с десертами собственного производства (берем канеле на аперитив). Здесь же винтажный шкаф, который адаптировали под сервант, барная стойка из мрамора, а по правую руку — зал с длинным коммунальным столом и задвигающейся дверью. В ресторане предусмотрели и секретную комнату-шкатулку с посадкой на восемь человек, помпезным шкафом из каштана, который транспортировали из Испании. Особое внимание уделили свету: светильники от бренда Serax и много свечей (романтике быть!). В мае откроют террасу во внутреннем дворе — вангуем, там будут все!