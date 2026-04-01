Креветки Розенберга, каталонская колбаса бутифарра и работы топорописца: каким получился новый ресторан Baski & Monegaski

Блюда на открытом огне, секретная комната, совриск от Jessica Gallery и актуальнейших художников. На Провиантской ул., 3, открылся проект баскско-французской кухни от двух поколений рестораторов: Леонида Ноткина (сооснователя великого петербургского гастробренда «Шаляпин»), Элины Ихсановой и Анны Ананьевой (основательницы Friends of Friends на Дегтярной улице).
Локация топ! С Baski & Monegaski в юго-западной части Петроградского острова закольцевался новейший общепит-кластер — Probka, Harvest, Self Edge Chinois, «Белый рябчик» и Roots le pettit bar находятся по соседству. А скоро в здании отеля «6/3» откроются бар «33 1/3» и ресторан Casa Tua.
«Баски Монегаски» встречает лавкой с деликатесами и витриной с десертами собственного производства (берем канеле на аперитив). Здесь же винтажный шкаф, который адаптировали под сервант, барная стойка из мрамора, а по правую руку — зал с длинным коммунальным столом и задвигающейся дверью. В ресторане предусмотрели и секретную комнату-шкатулку с посадкой на восемь человек, помпезным шкафом из каштана, который транспортировали из Испании. Особое внимание уделили свету: светильники от бренда Serax и много свечей (романтике быть!). В мае откроют террасу во внутреннем дворе — вангуем, там будут все!
Огонь — это база и козырь шеф-повара Вячеслава Гнедовского (экс Must, «Сырник», PoBo, Babushka в Дубае), который недавно вернулся из ОАЭ. От басков шеф позаимствовал страсть к грилю, а у французов — техники приготовления и аддикцию к соусам. Остро-фруктовый бизон, шелковистый бермонте из сливочного масла, перечный пуаврад — как связующее звено с чистым вкусом продукта. За винную карту в ответе шеф-сомелье Денис Кондратенко (Casper), за барное меню — бартендер Сергей Ширяев: флагманский коктейль «Баски» с ликером бузины, мандариновой водкой и сиропом эвкалипта — маст-хэв.
Креветки Розенберга нам (и вам!) будут сниться. Это местная интерпретация фиш-н-чипс: нежнейшее мясо самой крупной креветки подают с соусом из белого перца и картофелем фри. Тунца из теплых вод Испании шеф Гнедовский готовит в трех разных вариациях: Веллингтон, стейк и крудо. Из розовой креветки делают карпаччо и соединяют с апельсином и фенхелем.
Мясу в «Баски&Монегаски» отведена не меньшая роль. Фирменная бискотта непременно должна оказаться в галерее вашего телефона и следом — в желудке. Томленое говяжье ребро заворачивают в тончайшее слоеное тесто и сопровождают соусом демиглас.
Важно! Приходите компанией и берите все в стол: каталонскую колбасу бутифарра, эмпанадас, два вида тартара (классический, а также с трюфелем и картофельным чуррос), осьминога на гриле. А далее переходите к отдельному разделу блюд на компанию с беф бургиньоном, бараньей лопаткой и камбалой пиль-пиль.
Десертную карту собирала Елизавета Манькова: шеф-кондитеру 25 лет (на кухне с 16!), раньше она работала сначала на холодном цеху, потом на кондитерском — в Birch и Osteria Betulla (вместе с Арсланом Бердиевым). А после — кондитером в Harvest со Стасом Паулем. В «Баски» Лиза обжигает ананас на огне и отправляет его в тарелку с мороженым и чили-карамелью, а «крем-карамель» настаивает на шкурках банана. Для именинников она придумала отдельный вау-десерт — в виде свечи. В нем мусс с пралине подсолнуха, белый шоколад и миндальный бисквит.
К хлебу в ресторане подают и зрелища. Чтобы наполнить Baski & Monegaski искусством, команда обратилась к Джессике (триумфатор Cosmoscow-2024!), основательнице Jessica Gallery. Так появилась серия работ художника-топорописца и архитектора в третьем поколении Нестора Энгельке (однажды он разочаровался в холсте и масле, взял в руки топор и начал рубить) — восторг! Глаз падает и на концептуальные объекты керамиста Веры Светловой — абстрактные вазы, арт-кирпичи и гипсовых женщин.
Комментарии (0)