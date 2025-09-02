14 главных ресторанных открытий лета в Петербурге

Smoke BBQ

«Городская дача», о которой мы мечтали: исполинская терраса с деревьями, гриль, смокер и печь, гениальный брискет и огурцы в бурбоне. Вместе с Михаилом Чобаня, мебельным мастером примерно всех рестораторов страны, ресторатор Алексей Буров занял двухэтажный особняк в самой зеленой части Лодейнопольской улицы. И это вовсе не брат Smoke BBQ c улицы Рубинштейна, а кузен одноименного большого столич­ного проекта с загородным вайбом.

Как и в двух старших «Смоуках», за кухню отвечает бренд-шеф Dreamteam Алексей Каневский. В меню он соединил базу американских стейк-хаусов с тем, что так хорошо заходит на родных десяти сотках где-нибудь под Всеволожском — и приправил все щепоткой файндайнинга. Но главное здесь — мясо! От тартара с копченой свеклой и до мозга костей (причем буквально: его тут подают с лангустинами и апельсиновой сгущенкой!). Сами кости тоже идут в дело — из них делают мясной «хворост» в глазури (осторожно, исчезает быстрее семечек!).

Лодейнопольская ул., 5Б