14 главных ресторанных открытий лета в Петербурге

Подводим промежуточные итоги гастрономического сезона '25: комфорт-фуд с нордическим характером, listening-бар с японским флером, паназиатский экспресс на Карповке — собрали самые яркие летние открытия Петербурга.
«Старт»
Коллаборация года! Главные герои локального крафта Никита Филиппов и Артем Кольчуков из AF Brew и основатель кофейной компании-суперзвезды «Сварщица Екатерина» Дмитрий Бородай открыли мультифункциональное (вплоть до веломойки и душевых) городское кафе в спортивно-урбанистическом кластере у реки Карповки. Собрали мощные эклектичные дуэты: пиво соседствует со спешелти, коллагеновые батончики — с булками, а просекко на кране — с корейской кофемашиной Mano, которая самостоятельно заваривает воронку. Теперь регулярные пробежки вице-губернатора Бориса Пиотровского и ресторатора Тимура Дмитриева начинаются со здешнего авокадо-тоста, а заканчивается протеиновым кофе и изотоническим декафом (ноу-хау «Старта»!).
Газовая ул., 10
Smoke BBQ
«Городская дача», о которой мы мечтали: исполинская терраса с деревьями, гриль, смокер и печь, гениальный брискет и огурцы в бурбоне. Вместе с Михаилом Чобаня, мебельным мастером примерно всех рестораторов страны, ресторатор Алексей Буров занял двухэтажный особняк в самой зеленой части Лодейнопольской улицы. И это вовсе не брат Smoke BBQ c улицы Рубинштейна, а кузен одноименного большого столичного проекта с загородным вайбом.
Как и в двух старших «Смоуках», за кухню отвечает бренд-шеф Dreamteam Алексей Каневский. В меню он соединил базу американских стейк-хаусов с тем, что так хорошо заходит на родных десяти сотках где-нибудь под Всеволожском — и приправил все щепоткой файндайнинга. Но главное здесь — мясо! От тартара с копченой свеклой и до мозга костей (причем буквально: его тут подают с лангустинами и апельсиновой сгущенкой!). Сами кости тоже идут в дело — из них делают мясной «хворост» в глазури (осторожно, исчезает быстрее семечек!).
Лодейнопольская ул., 5Б
«Октав»
Бар-гостиная с винтажной HI-FI акустикой и интерьерным антиквариатом c дизайн-биеннале — дело рук Александра Гутаковского (ex. Utopist). За дизайн в «Октав» отвечает архитектор Никита Капитуров. Настроение пространства меняют как пластинки — все зависит от того, какая саунд-система на посту. На японском гриле хибачи готовят шашлык из цыпленка, в углях запекают картофель с лисичками, а на десерт подают ванильное джелато с черной икрой.
Щербаков пер., 17/3 стр. 2
Café Studio
Внутри деревянно-металлической шкатулки авторства Александры Бельковой из ULA Studio (бывшего ведущего архитектора DA Bureau) команда стильного городского бистро выпекает в дровяной печи пиццы-флэтбреды (резать ножницами!) и кормит осьминогом с цукини, кальмаром с кремом из перца рамиро и прошутто с дыней. Идем на размеренный ужин и не забываем про десерты — брутальный шоколадный мусс с чили и эталонный баскский чизкейк с клубникой.
Греческий пр., 13
«Медведь»
Новое — хорошо забытое старое! По соседу с одноименным рестораном на Большой Конюшенной реконструировали гремевший в Петербурге 1906–1917 гг. (первый в России!) коктейльный бар. Курс держат на русскую кухню: на закуску — расстегайчики с картофелем и щучьей икрой или с бычьими хвостами, из горячего — пельмени с крабом и бульоном, новомихайловские котлеты и язык по-строгановски. А черную забойную икру сервируют с оладьями и блинами по рецепту Елены Молоховец. На десерт — желе из розового кремана с муссом из персиков или сливочный ирис с черной икрой. Шеф-бармен italy Павел Шитов миксует шалфеевый аперитив, клюквенный джин с ревенем и игристым или смешивает бренди, кальвадос и розовый вермут.
Большая Конюшенная ул., 27
Michèle
Команда бренда «Счастье» открыла очень нарядный ресторан в «Англетере» с распашными окнами на Исаакиевский собор (скоро здесь появится пиано-бар и кинотеатр с селективным репертуаром, а в качестве плюс вайб-досуга в отдельном зале с кухней-сценой шеф будет ставить любимые пластинки). За меню отвечают два шефа: бренд-шеф Олег Азимов и шеф ферментации Николай Березин. Сейчас работают по довольно внушительному основному меню (больше 20 горячих блюд!).
Малая Морская ул., 24
Café Alto
Ресторатор Денис Манукян и архитектор Кирилл Борисов сконструировали универсальное городское кафе со скандинавским настроением. Мебель везли из Дании, Германии и Америки, а плафоны и массивную синюю лампу и вовсе специально отливали под проект! На блюдечке с синей каемочкой до 19:00 подают завтраки, датские булочки собственной выпечки и сыры от ремесленников из «Брода». Спешелти варят на зерне от «Больше кофе», а по бокалам разливают вина из подборки Ромы Сергеева (Mia Strada, Serge).
Караванная ул., 5
Harry Not Original Pub
Творческое объединение ÇAVA Disco окончательно заземлилось в отеле Akyan и по соседству со своими же проектами — «БарВитя», Serge и Mia Strada — под лозунгом «You are a pub star!» открыла «неоригинальный» английский паб. На восьми кранах пива ищем свой маст, а на закуску берем свиные уши и гренки из пивного хлеба.
ул. Восстания, 19
TAO
Вся паназия в одном месте! Команда бургерных «БЮРО» воссоздала мифический азиатский квартал с посадочными местами в формате купе. Концепцию выстроили вокруг пяти стран: Японии, Китая, Таиланда, Южной Кореи и Вьетнама. В меню у каждого блюда указан пункт отправления: хрустящие баклажаны с муссом из угря — из Пекина, роллы с лососем и клубникой или опаленной говядиной с трюфельным сыром — из Токио, королевский том ям с лангустинами — из Бангкока, а «панакотик» — из Сеула. Коктейльный маршрут построен барной командой Imbibe: по пути следования нас ждут негрони с соленой сливой, «Пенициллин» с чаем лапсанг сушонг и микс рома с кокосовым молоком и том ям пастой.
наб. реки Карповки, 5Б
Salve
Петербурженка с итальянским провенансом Франческа Сара Нарди открыла ресторан, посвященный своим фамильным рецептам. На кухне шефствует Николай Харчиков (ex Probka): на завтрак готовит поленту с колбасками и сырники из маскарпоне, на ужин — кролика с фенхелем, печень по-венециански и тальятелле с белым болоньезе. Хиты — пармиджана и тирамису по рецепту семьи Нарди.
Басков пер., 2
Teya
Необистро шеф-повара Валерия Порядина (Cristal) и управляющего Павла Тихонова (Harvest, Inner). Здесь работают с сезонными ингредиентами по южным рецептам: из черных лисичек варят варенье и дополняют им паштет, из цветной капусты делают ризотто и завершают его гребешком и шалфеем, а на десерт жарят мороженое с кардамоном. Со сменой сезонов в меню будут внедрять урожайные специалитеты Юга: мушмулу, бамию, лахану и мелотрию.
ул. Маяковского, 16
Lotus Bistro
В доме Олсуфьевых рядом с Летним садом и Михайловским замком снова готовят азиатские блюда — шеф и ресторатор Алексей Алексеев переиначил располагавшийся здесь ресторан Wong Kar Wine в авторское бистро. В меню — микс кухонь региона: спринг-роллы с уткой, кокосовый суп лакса, удон в винном соусе. Серый кардинал всех десертов в ресторанах Алексея Алексеева Ксения Соловьева добавила в монблан матчу и каламанси, а в шоколадный ганаш — соевую карамель и пудру из грибов.
наб. реки Фонтанки, 14
«Круч»
Петроградская сторона стала богаче на один спот с завтраками целый день — кондитер Марина Круч и Виктор Федотов (Pio Team) открыли кафе с булками и десертами. В сегментированном меню яйца во всевозможных вариациях, позиции с французским флером, сезонные спэшлы и зеленые боулы. Спешелти-кофе готовят на зерне Sibaristica, а в качестве альтернативы наливают вино, коктейли, пиво и дижестивы.
ул. Блохина, 6/3
AVA Bistro
Тяжелая столичная рестоартиллерия добралась до Петербурга — антрепренер Антон Пинский и шефы Виталий Истомин и Артем Лосев привезли популярный московский проект в «Дом 12» на Новой Голландии. В меню знакомые вителло тоннато и бефстроганов соседствуют со знаковыми блюдами московских AVA: ризотто с гребешком и трюфелем, пастой каламарата с говяжьими щеками в вине и золотым сметанником. Завтраки подают каждый день с 10:00 до 13:00, но для любителей провести утренний гастрономический ритуал позднее пошли на компромисс: до 18:00 кормят сырниками без сыра, авокадо тостом с рикоттой и скрэмблом с креветками. В дровяной печи с утра выпекают багеты — пшеничные, бородинские и классические — и булки: слоеные корзиночки с кремом и ягодами, канеле с малиной и ватрушки с творогом.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Текст: Эрика Шакирова
