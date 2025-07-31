Кусты смородины, огурцы в бурбоне и брискет с шампанью: каким получился новый Smoke BBQ на Петроградской стороне?

Но главное здесь — мясо! От тартара с копченой свеклой и до мозга костей (причем буквально: его тут подают с лангустинами и апельсиновой сгущенкой!). Сами кости тоже идут в дело — из них делают мясной «хворост» в глазури (осторожно, исчезает быстрее семечек!). Не проходите мимо брискета, науку приготовления которого шеф Каневский постигал в Техасе, на стажировках в брискетной у Эвана Лероя с никогда не за­канчивающимися очередями. Только четыре ингредиента: говядина, соль, дробленый кампотский перец и последний (хотя шеф бы поспорил, что самый главный) — дрова. Важна не только порода дерева, но и терруар, и диаметр поленьев. Копчение занимает 12 часов при температуре не выше 125°C, а подача должна совершаться при внутренней температуре мяса в 60°C для баланса соков, жиров и коллагена. На тарелку кладут микс жирной и постной частей грудинки, чтобы каждый гость получил полный брискет-экспириенс.