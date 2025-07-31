Кусты смородины, огурцы в бурбоне и брискет с шампанью: каким получился новый Smoke BBQ на Петроградской стороне?

Исполинская терраса с деревьями, гриль, смокер и печь, гениальный брискет и огурцы в бурбоне — ресторатор Алексей Буров вставил свои пять карат в «золотой треугольник» Петроградской стороны (это сейчас между Левашовским и Большой Зелениной главный ресторанный кластер). Вместе с Михаилом Чобаня, мебельным мастером примерно всех рестораторов страны, он занял двухэтажный особняк в самой зеленой части Лодейнопольской улицы. И это вовсе не брат Smoke BBQ c улицы Рубинштейна, а кузен одноименного большого столичного проекта с загородным вайбом.
Дизайн «городской дачи» доверили молодому калининградскому бюро Line Design Studio — именно они создали нью-византийский стиль ресторана Πολύ (Poly). Их первый тактический успех — разворот особняка фасадом к Зелениной, так что теперь входная группа смотрит на Лодейнопольский сквер. Деревянную веранду застелили коврами, поставили шезлонги и по периметру засадили плодово-ягодными культурами от клубники и смородины до помидоров и огурцов. Отдельный эко-лайк ставим за решение не срубать раскидистые многолетние деревья, а аккуратно построить уличную посадку прямо вокруг них.
Настроение задают большие окна в пол (да будет свет!), разнохарактерная меморабилия и интерьерообразующие предметы вроде слегка подбоченившейся «пизанской» люстры из хрусталя и надлестничной инсталляции из мячей для регби.
Первый, кого вы увидите внутри ресторана — метрдотель в нарядном шелковом халате. А сразу за ним — трюмо с алкогольной коллекцией (макси-версия того, что обнаружил Жорж Милославский в квартире у Шпака) и гигантскими колонками метрового диаметра, подключенными к виниловой саунд-системе. На втором этаже внимание цепляет потолок, закрашенный в цветочек вместе с вентиляционной системой, и, конечно же, открытая кухня, подсвеченная исполинской дровяной печью, мангалом и трехметровым смокером.
Как и в двух старших «Смоуках», за кухню отвечает бренд-шеф Dreamteam Алексей Каневский. В меню он соединил базу американских стейк-хаусов с тем, что так хорошо заходит на родных десяти сотках где-нибудь под Всеволожском — и приправил все щепоткой файндайнинга. От первых нам достались достойные Рокфеллера старты вроде креветочного коктейля, кобб салата и сифуда на льду (к гребешку — малиновый айоли!). Вторую категорию представляют лимонный криспи-картофель с боттаргой, гречка в эмульсии из печеной капусты с лососем из печи и старый-добрый-летний салат из огурца и редиса со сметаной.
Но главное здесь — мясо! От тартара с копченой свеклой и до мозга костей (причем буквально: его тут подают с лангустинами и апельсиновой сгущенкой!). Сами кости тоже идут в дело — из них делают мясной «хворост» в глазури (осторожно, исчезает быстрее семечек!). Не проходите мимо брискета, науку приготовления которого шеф Каневский постигал в Техасе, на стажировках в брискетной у Эвана Лероя с никогда не заканчивающимися очередями. Только четыре ингредиента: говядина, соль, дробленый кампотский перец и последний (хотя шеф бы поспорил, что самый главный) — дрова. Важна не только порода дерева, но и терруар, и диаметр поленьев. Копчение занимает 12 часов при температуре не выше 125°C, а подача должна совершаться при внутренней температуре мяса в 60°C для баланса соков, жиров и коллагена. На тарелку кладут микс жирной и постной частей грудинки, чтобы каждый гость получил полный брискет-экспириенс.
Для глюкозной подзарядки обращаемся к десертам: «пропитка с пирогом» трес лечес (откроем секрет, что шеф расщедрился и вместо трех добавляет сразу пять видов молока и плюсом — арахисовую пасту) или наш джокер в ответ на козыри жары — стейк из ледяного арбуза с сорбетом из каффир-лайма.
Винным департаментом загородной резиденции внутри города заведует сомелье Александр Ломака — номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» ‘24, к которому в Animals мы ходим за самарским петнатом и первым российским рефоско. Для Smoke BBQ он составил винную энциклопедию с фото и историями виноделов, чтобы вы знали свое вино в лицо. На её страницах сомелье открывает винную Америку за пределами долины Напа и продолжает демонстрировать силу шампани в самых нестандартных гастропейрингах (розе с брискетом — маст!).
Барный отдел под руководством Булата Арсланова (Blackchops) разработал пул коктейльных сценариев на год вперед: летом — зависнуть в гамаке, срывая малину с куста и потягивая беллини с американским хмелем, зимой — считать снежинки через панорамные окна, согреваясь бурбоном с рассолом от огурцов (их тоже маринуют в бурбоне — не забудьте захватить с собой баночку!). А ведь еще обещают регулярные гриль-вечеринки и террасу на крыше — чем не повод разделить с парой незнакомцев мини-смокер, заполненный копченым негрони?
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