Мясной ресторан Reborn: новый проект от команды Duoband на месте закрывшегося Recolte

Фаворитом дегустации фуди стала закуска — фуа-гра с абрикосом и амаретто — нежнейшее блюдо, в котором сладость оттеняется пряностью. Тартар готовят из говядины и подают на крокете, не жалея при подаче трюфеля, или из ягненка — в более классическом аутфите с желтком.

Самый большой раздел — про говядину (мясо берут у «Праймбиф»). Копченое ребро внушительных масштабов, биф бургиньон, томленый 12 часов, пирог с копченой щекой, в котором теста в разы меньше, чем начинки, или севиче из вырезки, что маринуется с китайскими специями на манер хе.