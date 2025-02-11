Мясной ресторан Reborn: новый проект от команды Duoband на месте закрывшегося Recolte

Ресторанный реконцепт от команды Duoband: в начале 2025 года Recolte на Добролюбова дорабатывал последние дни, чтобы превратиться в Reborn — проект про мясо во всевозможных изводах от одного из шеф-поваров банды Андрея Ковалёва («Тартарбар»).
Интерьер от Алексея Пенюка (Studio APAA) остался практически нетронутым. Та же мебель в духе old money, та же ротация современного искусства из частных коллекций. Но теперь количество посадочных мест — больше, да и света тоже (убрали жалюзи с окон), появился открытый заготовочный цех и окно-аквариум, через которое можно наблюдать за работой поваров, готовящих для вас стейки и тартар. Обещают проводить chef's table!
Меню стало выглядеть живее, все уместилось на одном листе. Разделение здесь не по виду переменных (стартер, суп, холодная закуска и так далее), а по виду мяса: птица, говядина, свинина, ягненок, кролик. Пусть ресторан и про мясо безо всяких рамок или привязки к географии, про морепродукты и овощи шеф Андрей Ковалев не забыл. Пескетарианцам — лосось с цитрусами и томатами и сашими из гребешка с шисо. Вегетарианцам — сытный жареный халуми с фисташками и соусом из тамаринда и карпаччо из сладких помидоров с кремом из базилика.
Фаворитом дегустации фуди стала закуска — фуа-гра с абрикосом и амаретто — нежнейшее блюдо, в котором сладость оттеняется пряностью. Тартар готовят из говядины и подают на крокете, не жалея при подаче трюфеля, или из ягненка — в более классическом аутфите с желтком.
Самый большой раздел — про говядину (мясо берут у «Праймбиф»). Копченое ребро внушительных масштабов, биф бургиньон, томленый 12 часов, пирог с копченой щекой, в котором теста в разы меньше, чем начинки, или севиче из вырезки, что маринуется с китайскими специями на манер хе.
Большое внимание уделено работам шеф-кондитера DuoBand Стаса Пауля, автора знаменитых артхаусных десертов. Его шоколадный ганаш с копчёными водорослями норм и красной икрой обещает стать новым суперхитом.
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