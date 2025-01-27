El Copitas Bar 2.0: что изменилось в новом (угольно-черном!) интерьере?

Свои 10 лет El Copitas Bar встретил в абсолютно новом аутфите — «сгоревший и возродившийся храм» авторства DA Bureau. Эту аллегорию сожженной церкви ребята придумали, когда побывали на производстве мескаля в мексиканской Оахаке и услышали красивую легенду: в местном храме Святой Девы Хукилы после пожара, уничтожившего все поселение, нетронутым осталось лишь изображение той самой Девы. Поэтому важные для отцов вселенной El Copitas святыни в виде чашечек, надписей и фрески с изображением Фриды остались на месте.
Подачи стали выглядеть взрослее и эффектнее (печать логотипа на коктейле, лед с выгравированным крестом). Обновилась посуда и декор — эти черепа из черной вулканической глины управляющий Даня Золотухин купил на рынке в Оахаке.
Команда стала выглядеть наряднее в полустрогой форме с отсылками к коренным народами Мексики. Впечатления от этого опыта сильно отличаются от легких, веселых и дерзких вайбов старого El Copitas.
Меню будет обновляться 4 раза в год. Пока тестируем подборку коктейльных «легенд» за всю историю, которую составил Игорь Зернов. Например, с «Подсолнуховой Марго» на текиле, выдержанной на жареных семечках, он выиграл конкурс Diageo Reserve World Class Россия 2017. Также есть раздел классики с паломой, мичеладой и фирменным Aztec Negroni и три безалкогольных коктейля.
- Тепаче Пинья Колада — менее сливочная в сравнении с классикой, с воздушной пеной из кокоса и тепаче (мексиканский ферментированный напиток из ананаса)
- Оахака Пенициллин, внутри которого бурбон, имбирь, мед, лимон, а пятый ингредиент надо выбрать самому! Шотландским виски, текилой или мескалем окрещивают лед в бокале.
- Эффектный дайкири с черным чипсом и добавлением авокадо.
- Опунция мартини с водкой, настоянной на маринованном кактусе, смесью вермутов.
Что есть сейчас? Традиционные и любимые старые блюда в немного обновленной версии (снег из пармезана, чипсы из батата). Начинайте традиционно с начос с гуакамоле, продолжайте севиче из свежего лосося в заправке из манго, сока лайма и халапеньо, с помело и огурцом. Далее — тартар с пряной глазурью и чипсами из батата, тако с томленой говядиной или с креветкой.
Кухню теперь возглавляет шеф-повар Лев Афанасьев (которого консультировал Алексей Ермаков). Пока можно попробовать только одно его авторское блюдо – куатро лечес – милый мини-торт с кремом из сгущенного молока и творожного сыра.
Совет редакции! Завершите вечер дегустацией первой партии собственного мескаля команды и обязательно закусите предложенными сушеными кузнечиками, привезенными из Мексики.
В планах у ребят — ввести несколько позиций вина из Латинской Америки, организовать шеф-тейбл с крутыми привозами. А следующее меню закусок команда планирует сделать в коллаборации с Никанором Вейера, шеф-поваром московского ресторана Olluco с кухней Перу).
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