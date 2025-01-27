El Copitas Bar 2.0: что изменилось в новом (угольно-черном!) интерьере?

Подачи стали выглядеть взрослее и эффектнее (печать логотипа на коктейле, лед с выгравированным крестом). Обновилась посуда и декор — эти черепа из черной вулканической глины управляющий Даня Золотухин купил на рынке в Оахаке.

Команда стала выглядеть наряднее в полустрогой форме с отсылками к коренным народами Мексики. Впечатления от этого опыта сильно отличаются от легких, веселых и дерзких вайбов старого El Copitas.