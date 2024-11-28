Тончайшая пицца, боллито мисто и коллекция негрони: новый ресторан Tondo Антона Исакова

Ресторатор и шеф Антон Исаков вместе с пиццайоло с 20-летним стажем Даниилом Сычевым и бренд-шефом Алексеем Скобелкиным (все — La Biga pizza&pasta на Гороховой) освоили территорию золотого гастротреугольника на Новой Петроградке (между набережной Малой Невки, Пионерской улицей и Левашовским проспектом). Готовят будут свое коронное — итальянскую кухню, блюда на угольном гриле и мэджик-коктейли.
Антон Исаков
Мы заняли козырное место на пересечении Большой Зелениной и Корпусной улиц, тут отличные соседи: напротив ресторан «Сад», недалеко Futurist и Inner Алексея Алексеева. Дизайн интерьера — очень красивый! — разработала Ксения Смирнова (Sea, Signora, Big Wine Freaks). 150 квадратных метров, 50 посадочных мест и терраса, но это уже к следующему сезону. Важный акцент — «кухня на сцене»: считай, будем работать на подиуме. Обратите внимание на люстры, подружившие эстетику скандинавского минимализма со средиземноморьем, винтажные бра с отсылкой к романтике покорения космоса, латунный светильник авторства мастера Владимира Викторова.
Готовить будем все наше коронное итальянское — пиццу двух видов: римскую на воздушном пористом тесте и тонда романа на тонком хрустящем. Tondo в переводе с итальянского «круглый», так что сделаем другой вид пиццы, не квадратный, как в La Biga. Плюс блюда на угольном гриле и убедительный листинг паст. Один из хитов Tondo — запеченная аль форно с бычьими хвостами. Итальянцы обычно готовят себе пасту вечером, а то, что не съедают, оставляют и на следующий день запекают в печи. Мы решили поиграть с этим фактом и притомим аль форно в нашей угольной печи.
Мальтальятти с бычьими хвостами
Боллито мисто
Если бы мы были пиццей, то только Tonda Romana! Очень-очень тонкая, легкая, хрустящая, красивая — и возятся с ней похлеще, чем с малым дитем. Готовят на предферменте, тесто раскатывают в два этапа, скалкой и руками, и выкладывают сверхгастрономичные начинки вроде тыквы с бычьими хвостами, трюфельного пате с мортаделлой или брискета с мальсой верде.
Маст-хэв евангелистов кето и просто обожателей мяса — боллито мисто — североитальянское блюдо из трех разных частей коровьей туши: к языку, хвосту и зельцу предусмотрен свой соус, и это мэтч. И девушки! Не слушайте официанта, который будет говорить вам, что это мужское блюдо. Сексизм — в сторону, тарелку — к себе!
Угольный гриль здесь уважаемая часть экосистемы, поэтому блюда (тальятта, стриплойн, хрустящий цыпленок), приготовленные на живом огне, тоже берем.
Нельзя просто так прийти в ресторан к Исакову и не попробовать пасту. Домашнюю твердую, мягкую или фабричная: любая — перформанс и очень яркий вкус. Например, фаготтини с креветками, шафраном и красной икрой, по виду напоминающая шарик бурраты. В эту пасту, говорят, совсем не добавляют соль благодаря использованию и так уже очень соленого рыбного соуса.
Дальше забываем обо всем и берем (обязательно!) заливной чизкейк с ароматным сыром таледжио, хурмой и оливковым маслом, который подают в ностальгической креманке, и фисташковый торт с тестом катаифи.
Завершает всю эту гедонистическую пьесу барная карта от сомелье Сергея Лукинова, призера российских конкурсов сомелье (Futurist, Vox, Minerals) и шеф-бармена Юлия Шилина (бар «Компромисс»). По бокалам дают 16 вин, среди которых минеральный годейо с северо-запада Испании, карриканте с нотами вулканического пепла, красная Луара и Пьемонт нового поколения. А если цвет настроения — коктейль, то выбираем один (или парочку) негрони из внушительной коллекции. К примеру, вариацию на кальвадосе с горечавкой и ферментированным листом вишни или на мескале и портвейне с фундуком и травами.
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