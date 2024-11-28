Тончайшая пицца, боллито мисто и коллекция негрони: новый ресторан Tondo Антона Исакова

Антон Исаков

Мы заняли козырное место на пересечении Большой Зелениной и Корпусной улиц, тут отличные соседи: напротив ресторан «Сад», недалеко Futurist и Inner Алексея Алексеева. Дизайн интерьера — очень красивый! — разработала Ксения Смирнова (Sea, Signora, Big Wine Freaks). 150 квадратных метров, 50 посадочных мест и терраса, но это уже к следующему сезону. Важный акцент — «кухня на сцене»: считай, будем работать на подиуме. Обратите внимание на люстры, подружившие эстетику скандинавского минимализма со средиземноморьем, винтажные бра с отсылкой к романтике покорения космоса, латунный светильник авторства мастера Владимира Викторова.

Готовить будем все наше коронное итальянское — пиццу двух видов: римскую на воздушном пористом тесте и тонда романа на тонком хрустящем. Tondo в переводе с итальянского «круглый», так что сделаем другой вид пиццы, не квадратный, как в La Biga. Плюс блюда на угольном гриле и убедительный листинг паст. Один из хитов Tondo — запеченная аль форно с бычьими хвостами. Итальянцы обычно готовят себе пасту вечером, а то, что не съедают, оставляют и на следующий день запекают в печи. Мы решили поиграть с этим фактом и притомим аль форно в нашей угольной печи.