Шеф и ресторатор Алексей Алексеев занялся гастроурбанистикой: на Московском проспекте (а точнее на Ташкентской улице, 6) открылся его третий ресторан Itameshi — ода противоречивой, но дико модной культуре смешения итальянской и японской кухонь.
Третий проект Алексеева находится у метро «Московские ворота», в апарт-отеле Artstudio M103 от компании RBI. Большой зал с шестиметровыми (!) потолками и огромными окнами, открытая кухня и небольшая камерная «гостиная» с одним столом с крутящимся центром для неистового шеринга.
В интерьере от бюро SUITE N.7 итальянская майроика, современное искусство на стенах, колонны, декорированные дубовыми панелями, живые деревья (фикус высотой три с половиной метра и бонсай), лен, кастомные плафоны из дымчатого стекла петербургской студии Handle, миццелуны для пиццы с медными вставками на рукояти, выкованные краснодарским кузнецом, стеклянные вазы и салфетницы из мастерской при академии Штиглица, похожие на бутоны и цветы гибискуса.
Направление «итамеши» родилось в начале 20 века, когда итальянские шефы открыли для себя чарующий мир Азии и столкнулись с огромным количеством местных уникальных продуктов. Получился вполне логичный микс: итальянские методы приготовления и классические рецепты встретились с аутентичными азиатскими ингредиентами.
В одной тарелке у Алексеева встречаются кенийская фасоль со шрирачей и терияки, пьемонтский тартар баттута – с муссом из угря, вялеными томатами и кимчи, паста казаречче – со стейком из языка и обжаренными в соевом соусе шиитаке, а пицца – с креветками и кальмарами в соусе том ям. Именно для нее в Itameshi используют эффектный нож меццалуна с изогнутым лезвием и двумя ручками.
Что пробовать еще :
— гедза с осьминогом и соусом на основе саке и биска;
— вариация вителло тоннато со сливочным соусом с добавлением печени трески, перца и зеленого масла;
— татаки из говядины с белыми грибами и трюфелем.
На десерт (а в команду Алексея Алексеева вернулась кондитер Ксения Соловьева, и это суперновость!) берем тирамису с домашним савоярди и карамелью из соевого соуса и сочетаем с авторским коктейлем шеф-бармена Романа Качанова, который соединяет в барной карте саке, граппу, амаро и цитрусы.
В ноябре запустят завтраки!
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