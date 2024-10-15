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Ресторан Itameshi: шестиметровые потолки, бонсай и итало-азиатская кухня

Шеф и ресторатор Алексей Алексеев занялся гастроурбанистикой: на Московском проспекте (а точнее на Ташкентской улице, 6) открылся его третий ресторан Itameshi — ода противоречивой, но дико модной культуре смешения итальянской и японской кухонь. 

Предоставлено пресс-службой ресторана Itameshi
Предоставлено пресс-службой ресторана Itameshi
Предоставлено пресс-службой ресторана Itameshi

Третий проект Алексеева находится у метро «Московские ворота», в апарт-­отеле Artstudio M103 от компании RBI.  Большой зал с шестиметровыми (!) потолками и огромными окнами, открытая кухня и небольшая камерная «гостиная» с одним столом с крутящимся центром для неистового шеринга.

В интерьере от бюро SUITE N.7 итальянская майроика, современное искусство на стенах, колонны, декорированные дубовыми панелями, живые деревья (фикус высотой три с половиной метра и бонсай), лен, кастомные плафоны из дымчатого стекла петербургской студии Handle, миццелуны для пиццы с медными вставками на рукояти, выкованные краснодарским кузнецом, стеклянные вазы и салфетницы из мастерской при академии Штиглица, похожие на бутоны и цветы гибискуса.

Тартар с муссом из угря
Предоставлено пресс-службой ресторана Itameshi

Тартар с муссом из угря

Гедза с осьминогом
Предоставлено пресс-службой ресторана Itameshi

Гедза с осьминогом

Ризотто с бычьими хвостами
Предоставлено пресс-службой ресторана Itameshi

Ризотто с бычьими хвостами

Направление «итамеши» родилось в начале 20 века, когда итальянские шефы открыли для себя чарующий мир Азии и столкнулись с огромным количеством местных уникальных продуктов. Получился вполне логичный микс: итальянские методы приготовления и классические рецепты встретились с аутентичными азиатскими ингредиентами. 

В одной тарелке у Алексеева встречаются кенийская фасоль со шрирачей и терияки, пьемонтский тартар баттута – с муссом из угря, вялеными томатами и кимчи, паста казаречче – со стейком из языка и обжаренными в соевом соусе шиитаке, а пицца – с креветками и кальмарами в соусе том ям. Именно для нее в Itameshi используют эффектный нож меццалуна с изогнутым лезвием и двумя ручками. 

Что пробовать еще : 
— гедза с осьминогом и соусом на основе саке и биска;
— вариация вителло тоннато со сливочным соусом с добавлением печени трески, перца и зеленого масла;
— татаки из говядины с белыми грибами и трюфелем.

Предоставлено пресс-службой ресторана Itameshi
Тирамису
Предоставлено пресс-службой ресторана Itameshi

Тирамису

На десерт (а в команду Алексея Алексеева вернулась кондитер Ксения Соловьева, и это суперновость!) берем тирамису с домашним савоярди и карамелью из соевого соуса и сочетаем с авторским коктейлем шеф-бармена Романа Качанова, который соединяет в барной карте саке, граппу, амаро и цитрусы.

В ноябре запустят завтраки! 

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Алексей Алексеев

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