Направление «итамеши» родилось в начале 20 века, когда итальянские шефы открыли для себя чарующий мир Азии и столкнулись с огромным количеством местных уникальных продуктов. Получился вполне логичный микс: итальянские методы приготовления и классические рецепты встретились с аутентичными азиатскими ингредиентами.

В одной тарелке у Алексеева встречаются кенийская фасоль со шрирачей и терияки, пьемонтский тартар баттута – с муссом из угря, вялеными томатами и кимчи, паста казаречче – со стейком из языка и обжаренными в соевом соусе шиитаке, а пицца – с креветками и кальмарами в соусе том ям. Именно для нее в Itameshi используют эффектный нож меццалуна с изогнутым лезвием и двумя ручками.

Что пробовать еще :

— гедза с осьминогом и соусом на основе саке и биска;

— вариация вителло тоннато со сливочным соусом с добавлением печени трески, перца и зеленого масла;

— татаки из говядины с белыми грибами и трюфелем.