Кто стоит за прогрессивным гастрономическим Петербургом прямо сейчас? Вот 5 новых (женских!) лиц индустрии

Круче, чем шеф по ферментации в бистро Meal, где брожение и микроорганизмы правят бал, о гаруме из пармезана, мисо на лимонных корках или копченых грибах вам в Петербурге не расскажет никто. Кроме постоянных экспериментов с амазаке (напиток из перебродившего риса, который здесь подают к десерту), каперсами из лука и приготовления своей ботарги в маринаде шио, Даша прямо сейчас учится на микробиолога, уже читает лекции по ферментации в красноярском Институте гастрономии СФУ и для команды Duoband. Что в планах по Meal? Внедрить амазаке в хлеб, а из его остатков сделать соус, который бы заменил соевый, и построить отдельную лабораторию для производства соусов и приправ.